ترتيب فرق الليجا دون تقنية الفيديو: صدارة مختلفة واختلافات عديدة

ماذا يحدث لو لم تكن تقنية الفيديو مستعملة في الدوري الإسباني؟ دعونا نتعرف على ترتيب الفرق بتلك الفرضية.

بدأ الدوري الإسباني في استخدام تقنية الفيديو بكل مبارياته بداية من الموسم الماضي الذي حقق فيه برشلونة الفوز باللقب الثاني على التوالي له.

أثبتت تلك التقنية نجاحًا كبيرًا فيما يتعلق بإعطاء كل ذي حقً حقه بالرغم من الانتقادات العديدة التي تم توجيهها لها بسبب تعطيل اللعب في العديد من الأحيان.

وقام صحيفة "آس" بنشر تقريرًا عن ترتيب فرق الليجا حال كانت التقنية غير متواجدة في الموسم الجاري وجاءت كالتالي:

كورتوا: ريال مدريد لا يستحق ركلة جزاء

تصدر ريال مدريد جدول الترتيب بواقع ٢٦ نقطة بفارق أربع نقاط عن رصيده الحالي الذي يجعله ثانيًا خلف برشلونة بفارق الأهداف للأخير.

جاء برشلونة ثانيًا برصيد ٢٢ نقطة وهو نفس رصيده الحالي دون أي تغييرات تذكر في أرقامه سوى زيادة هدفين على الأهداف المتلقاة وهدف على رصيده.

لم تحدث الكثير من التغييرات المؤثرة في المراكز الحساسة بما تبقى من ترتيب الدوري سوى تبديل غرناطة وإشبيلية لمركزيهما وصعود فالنسيا للمركز الثامن بينما يحتلوا حاليًا الـ ١٣وتغير ترتيب المراكز الثلاث الأخيرة بالرغم من ثبات الأسماء وهي سيلتا فيجو وإسبانيول وليجانيس.