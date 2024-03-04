تعرف على جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى موسم 2023-2024، والقنوات الناقلة

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2023-2024 والذي انطلق يوم 14 أغسطس.

فاز بدوري يلو الموسم الماضي نادي الأهلي، وصعد لدوري روشن رفقة الأخدود والرياض والحزم، فيما هبط العدالة والباطن من دوري روشن.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023-24.

ما هو سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى بدوري يلو؟

في بداية سبتمبر 2021، أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي عن توقيع عقد رعاية مع شركة يلو، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.

أخذ الدوري السعودي الدرجة الأولى تسمية الراعي الجديد، وأصبح مسماه الجديد هو دوري يلو، وهذا الأمر ليس مستحدثًا، ففي جميع أنحاء العالم نجد بطولات تأخذ أسماء الشركات الراعية، على غرار كأس الرابطة الإنجليزي الذي يسمى حاليًا كأس كاراباو وتغير مسماه أكثر من مرة تبعًا للراعي.

ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023-2024

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 القادسية 24 16 5 3 44 17 +27 53 2 العروبة 24 15 2 7 39 24 +15 47 3 الخلود 24 12 6 6 34 21 +13 42 4 الفيصلي 24 12 5 7 38 29 +9 41 5 الجبلين 24 11 8 5 33 26 +7 41 6 العربي 23 11 5 7 37 22 +15 38 7 العدالة 24 10 8 6 35 30 +5 38 8 النجمة 23 9 6 8 38 33 +5 33 9 الباطن 23 9 5 9 24 28 -4 32 10 الجندل 23 9 5 9 21 26 -5 32 11 البكيرية 24 7 8 9 24 29 -5 29 12 أحد 23 7 6 10 26 27 -1 27 13 جدة 23 7 6 10 32 37 -5 27 14 الصفا 24 7 5 12 26 38 -12 26 15 *العين 24 6 9 9 26 34 -8 24 16 هجر 24 3 9 12 19 39 -20 18 17 القيصومة 24 4 5 15 28 44 -16 17 18 الترجي 24 4 5 15 20 40 -20 17

* تم خصم 3 نقاط من فريق العين بناء على قرار لجنة الانضباط

ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو السعودي الدرجة الأولى؟

تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات السعودية الرياضية ، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة.

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 24

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفيصلي - البكيرية الأحد 3 مارس 2024

16:00 السعودية، 15:00 مصر 2-5 مدينة المجمعة الرياضية الجبلين - القادسية الأحد 3 مارس 2024

16:00 السعودية، 15:00 مصر 3-0 الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي العدالة - الصفا الأحد 3 مارس 2024

18:20 السعودية، 17:20 مصر 1-1 مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية العروبة - القيصومة الإثنين 4 مارس 2024

16:10 السعودية، 15:10 مصر 0-1 نادي العروبة العين - الخلود الإثنين 4 مارس 2024

16:10 السعودية، 15:10 مصر 1-2 مدينة الملك سعود الرياضية الترجي - هجر الإثنين 4 مارس 2024

18:20 السعودية، 17:20 مصر 2-2 مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية الباطن - جدة الثلاثاء 5 مارس 2024

15:50 السعودية، 14:50 مصر - ملعب الباطن الجندل - أحد الثلاثاء 5 مارس 2024

16:15 السعودية، 15:15 مصر - ملعب العروبة العربي - النجمة الثلاثاء 5 مارس 2024

18:45 السعودية، 17:45 مصر - إدارة التعليم بعنيزة

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 23

المباراة الموعد النتيجة الملعب الخلود - العربي الإثنين 26 فبراير 2024،

16:00 السعودية، 15:00 مصر 1-0 ملعب نادي الحزم الصفا - العين الإثنين 26 فبراير 2024،

18:15 السعودية، 17:15 مصر 0-0 ملعب نادي الصفا جدة - الجبلين الإثنين 26 فبراير 2024،

19:00 السعودية، 18:00 مصر 3-3 الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية القيصومة - العدالة الثلاثاء 27 فبراير 2024،

15:55 السعودية، 14:55 مصر 1-3 ملعب نادي الباطن البكيرية - الترجي الثلاثاء 27 فبراير 2024،

15:55 السعودية، 14:55 مصر 1-2 ملعب نادي البكيرية القادسية - الفيصلي الثلاثاء 27 فبراير 2024،

18:15 السعودية، 17:15 مصر 1-2 استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية النجمة - الجندل الأربعاء 28 فبراير 2024،

16:00 السعودية، 15:00 مصر 1-3 ملعب إدارة التعليم بعنيزة أحد - الباطن الأربعاء 28 فبراير 2024،

16:15 السعودية، 15:15 مصر 1-3 ملعب نادي أحد هجر - العروبة الأربعاء 28 فبراير 2024،

18:20 السعودية، 17:20 مصر 4-1 ملعب نادي هجر

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 22

المباراة الموعد النتيجة الملعب الجبلين - الفيصلي الإثنين 19 فبراير 2024،

16:05 السعودية، 15:05 مصر 1-1 استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي العين - القيصومة الإثنين 19 فبراير 2024،

16:05 السعودية، 15:05 مصر 2-2 مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية العدالة - النجمة الإثنين 19 فبراير 2024،

18:15 السعودية، 17:15 مصر 2-2 مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية العربي - الصفا الثلاثاء 20 فبراير 2024،

15:55 السعودية، 14:55 مصر 1-0 ملعب إدارة التعليم الجندل - الخلود الثلاثاء 20 فبراير 2024،

16:05 السعودية، 15:05 مصر 2-1 ملعب نادي العروبة جدة - هجر الثلاثاء 20 فبراير 2024،

19:00 السعودية، 18:00 مصر 3-0 مدينة الأمير عبد الله الفيصل الباطن - العروبة الأربعاء 21 فبراير 2024،

15:45 السعودية، 14:45 مصر 1-0 ملعب نادي الباطن أحد - البكيرية الأربعاء 21 فبراير 2024،

16:15 السعودية، 15:15 مصر 1-0 ملعب نادي أحد الترجي - القادسية الأربعاء 21 فبراير 2024،

18:15 السعودية، 17:15 مصر 3-0 مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 21

المباراة الموعد النتيجة الملعب هجر - الجبلين الإثنين 12 فبراير 2024،

15:35 السعودية، 14:35 مصر 2-0 مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية القيصومة - العربي الإثنين 12 فبراير 2024،

15:35 السعودية، 14:35 مصر 0-0 ملعب نادي الباطن القادسية - العين الإثنين 12 فبراير 2024،

18:05 السعودية، 17:05 مصر 0-2 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية النجمة - الترجي الثلاثاء 13 فبراير 2024،

16:00 السعودية، 15:00 مصر 0-1 ملعب إدارة التعليم العروبة - أحد الثلاثاء 13 فبراير 2024،

16:00 السعودية، 15:00 مصر 1-2 ملعب نادي العروبة الفيصلي - العدالة الثلاثاء 13 فبراير 2024،

18:30 السعودية، 17:30 مصر 0-2 مدينة المجمعة الرياضية البكيرية - جدة الأربعاء 14 فبراير 2024،

15:55 السعودية، 14:55 مصر 2-3 ملعب نادي البكيرية الخلود - الباطن الأربعاء 14 فبراير 2024،

15:55 السعودية، 14:55 مصر 1-1 ملعب نادي الحزم الصفا - الجندل الأربعاء 14 فبراير 2024،

18:05 السعودية، 17:05 مصر 0-0 ملعب نادي الصفا

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 20

المباراة الموعد النتيجة الملعب العين - العروبة الإثنين 5 فبراير 2024،

16:05 السعودية، 15:05 مصر 3-0 مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية الجندل - القيصومة الإثنين 5 فبراير 2024،

16:05 السعودية، 15:05 مصر 0-1 ملعب نادي العروبة العدالة - جدة الإثنين 5 فبراير 2024،

18:05 السعودية، 17:05 مصر 0-1 مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الصفا - هجر الثلاثاء 6 فبراير 2024،

15:25 السعودية، 14:25 مصر 0-2 ملعب نادي الصفا الباطن - القادسية الثلاثاء 6 فبراير 2024،

15:40 السعودية، 14:40 مصر 0-1 ملعب نادي الباطن العربي - الجبلين الثلاثاء 6 فبراير 2024،

15:50 السعودية، 14:50 مصر 0-1 ملعب إدارة التعليم الخلود - البكيرية الأربعاء 7 فبراير 2024،

15:55السعودية، 14:55 مصر 0-2 ملعب نادي الحزم أحد - النجمة الأربعاء 7 فبراير 2024،

16:10 السعودية، 15:10 مصر 2-2 ملعب نادي أحد الترجي - الفيصلي الخميس 8 فبراير 2024،

18:05 السعودية، 17:05 مصر 1-0 مدينة الامير نايف بن عبد العزيز الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 19

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفيصلي - أحد الإثنين 29 يناير 2024،

15:40 السعودية، 14:40 مصر 0-1 مدينة المجمعة الرياضية العروبة - العدالة الإثنين 29 يناير 2024،

15:55 السعودية، 14:55 مصر 0-0 ملعب نادي العروبة القادسية - الجندل الإثنين 29 يناير 2024،

18:00 السعودية، 17:00 مصر 0-0 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية جدة - الترجي الإثنين 29 يناير 2024،

18:50 السعودية، 17:50 مصر 2-2 مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية الجبلين - القيصومة الثلاثاء 30 يناير 2024،

15:50 السعودية، 14:50 مصر 1-2 ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي البكيرية - العين الثلاثاء 30 يناير 2024،

15:50 السعودية، 14:50 مصر 0-0 ملعب نادي البكيرية الباطن - الصفا الأربعاء 31 يناير 2024،

15:35 السعودية، 14:35 مصر 2-1 ملعب نادي الباطن النجمة - الخلود الأربعاء 31 يناير 2024،

15:45 السعودية، 14:45 مصر 1-0 ملعب إدارة التعليم هجر - العربي الخميس 1 فبراير 2024،

18:05 السعودية، 17:05 مصر 1-0 مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 18

المباراة الموعد النتيجة الملعب القيصومة - النجمة الإثنين 22 يناير 2024،

15:30 السعودية، 14:30 مصر 1-0 ملعب نادي الباطن العدالة - القادسية الإثنين 22 يناير 2024،

18:00 السعودية، 17:00 مصر 0-1 مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الترجي - العروبة الثلاثاء 23 يناير 2024،

15:15 السعودية، 14:15 مصر 1-2 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الجندل - الفيصلي الثلاثاء 23 يناير 2024،

15:50 السعودية، 14:50 مصر 1-0 ملعب نادي العروبة جدة - العربي الثلاثاء 23 يناير 2024،

18:45 السعودية، 17:45 مصر 1-1 مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية الخلود - الجبلين الأربعاء 24 يناير 2024،

15:40 السعودية، 14:50 مصر 1-1 ملعب نادي البكيرية العين - الباطن الأربعاء 24 يناير 2024،

16:00 السعودية، 15:00 مصر 3-2 مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية الصفا - البكيرية الأربعاء 24 يناير 2024،

17:55 السعودية، 16:55 مصر 1-2 ملعب نادي الصفا أحد - هجر السبت 17 فبراير 2024،

16:15 السعودية، 15:15 مصر 1-2 ملعب نادي أحد

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 17

المباراة الموعد النتيجة الملعب العدالة - الخلود الإثنين 8 يناير 2024،

15:10 السعودية، 14:10 مصر 1-0 مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الترجي - أحد الإثنين 8 يناير 2024،

15:10 السعودية، 14:10 مصر 1-1 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية النجمة - العين الإثنين 8 يناير 2024،

15:30 السعودية، 14:30 مصر 1-0 ملعب إدارة التعليم هجر - القيصومة الثلاثاء 9 يناير 2024،

15:15 السعودية، 14:15 مصر 0-1 مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الباطن - الجبلين الثلاثاء 9 يناير 2024،

15:15 السعودية، 14:15 مصر 0-0 ملعب نادي الباطن جدة - الجندل الثلاثاء 9 يناير 2024،

18:35 السعودية، 17:35 مصر 1-0 مدينة الملك عبد الله الرياضية الصفا - القادسة الأربعاء 10 يناير 2024،

15:10 السعودية، 14:10 مصر 6-4 ملعب القوع البكيرية - العربي الأربعاء 10 يناير 2024،

15:30 السعودية، 14:30 مصر 1-1 ملعب نادي البكيرية العروبة - الفيصلي الأربعاء 10 يناير 2024،

15:40 السعودية، 14:40 مصر 2-2 ملعب نادي العروبة

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 16

المباراة الموعد النتيجة الملعب الخلود - الصفا الإثنين 1 يناير 2024،

15:25 السعودية، 14:25 مصر 1-2 ملعب نادي البكيرية العين - جدة الإثنين 1 يناير 2024،

15:45 السعودية، 14:45 مصر 1-3 مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية الفيصلي - النجمة الإثنين 1 يناير 2024،

17:55 السعودية، 16:55 مصر 2-1 مدينة المجمعة الرياضية القيصومة - الترجي الثلاثاء 2 يناير 2024،

15:10 السعودية، 14:10 مصر 1-3 ملعب نادي الباطن العربي - الباطن الثلاثاء 2 يناير 2024،

15:25 السعودية، 14:25 مصر 0-3 ملعب إدارة التعليم أحد - العدالة الثلاثاء 2 يناير 2024،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 1-1 الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية الجندل - البكيرية الأربعاء 3 يناير 2024،

15:35 السعودية، 14:35 مصر 0-2 ملعب نادي العروبة الجبلين - العروبة الأربعاء 3 يناير 2024،

15:50 السعودية، 14:50 مصر 0-1 استاد الأمير بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي القادسية - هجر الأربعاء 3 يناير 2024،

17:40 السعودية، 16:40 مصر 0-3 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 15

المباراة الموعد النتيجة الملعب النجمة - القادسية الإثنين 25 ديسمبر 2023،

15:15 السعودية، 14:15 مصر 3-0 ملعب إدارة التعليم الباطن - الجندل الإثنين 25 ديسمبر 2023،

15:15 السعودية، 14:15 مصر 1-2 ملعب نادي الباطن هجر - الفيصلي الإثنين 25 ديسمبر 2023،

17:30 السعودية، 16:30 مصر 1-1 ملعب نادي هجر جدة - الخلود الإثنين 25 ديسمبر 2023،

18:25 السعودية، 17:25 مصر 3-0 الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية العدالة - العين الثلاثاء 26 ديسمبر 2023،

15:00 السعودية، 14:00 مصر 1-1 مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الجبلين - الصفا الثلاثاء 26 ديسمبر 2023،

15:30 مصر، 14:30 السعودية 1-4 ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الترجي - العربي الأربعاء 27 ديسمبر 2023،

15:00 السعودية، 14:00 مصر 1-0 ملعب الأمير محمد بن فهد العروبة - البكيرية الأربعاء 27 ديسمبر 2023،

15:30 السعودية، 14:30 مصر 0-1 ملعب نادي العروبة أحد - القيصومة الأربعاء 27 ديسمبر 2023،

15:40 السعودية، 14:40 مصر 1-1 ملعب نادي أحد

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 14

المباراة الموعد النتيجة الملعب الباطن - القيصومة الإثنين 18 ديسمبر 2023،

15:10 السعودية، 14:10 مصر 3-2 ملعب نادي الباطن الخلود - هجر الإثنين 18 ديسمبر 2023،

15:20 السعودية، 14:20 2-2 ملعب نادي الحزم القادسية - أحد الإثنين 18 ديسمبر 2023،

17:30 السعودية، 16:30 مصر 1-1 الأمير محمد بن فهد العين - الجبلين الثلاثاء 19 ديسمبر 2023،

15:20 السعودية، 14:20 مصر 1-1 مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية الجندل - الترجي الثلاثاء 19 ديسمبر 2023،

15:25 السعودية، 14:25 مصر 1-2 ملعب نادي العروبة الفيصلي - جدة الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

17:00 مصر، 18:00 السعودية 4-1 مدينة المجمعة الرياضية البكيرية - العدالة الأربعاء 20 ديسمبر 2023،

15:20 السعودية، 14:20 مصر 2-2 ملعب نادي البكيرية العربي - العروبة الأربعاء 20 ديسمبر 2023،

15:20 السعودية، 14:20 مصر 1-3 ملعب إدارة التعليم الصفا - النجمة الأربعاء 20 ديسمبر 2023،

17:30 السعودية، 16:30 مصر 1-1 ملعب نادي الصفا

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 13

المباراة الموعد النتيجة الملعب القيصومة - القادسية الإثنين 11 ديسمبر 2023،

15:00 السعودية، 14:00 مصر 4-0 ملعب نادي الباطن الجبلين - البكيرية الإثنين 11 ديسمبر 2023،

15:30 السعودية، 14:20 مصر 1-2 الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الترجي - الخلود الثلاثاء 12 ديسمبر 2023،

14:50 السعودية، 13:50 مصر 0-0 مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية النجمة - الباطن الثلاثاء 12 ديسمبر 2023،

15:30 السعودية، 14:20 مصر 1-0 إدارة التعليم أحد - العربي الثلاثاء 12 ديسمبر 2023،

18:20 السعودية، 17:20 مصر 0-1 مدينة الملك عبد العزيز الرياضية العين - الفيصلي الأربعاء 13 ديسمبر 2023،

15:30 السعودية، 14:30 السعودية 4-3 مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية العروبة - الجندل الأربعاء 13 ديسمبر 2023،

15:30 السعودية، 14:30 السعودية 2-0 ملعب نادي العروبة العدالة - هجر الأربعاء 13 ديسمبر 2023،

17:30 السعودية، 16:30 مصر 1-1 مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية جدة - الصفا الأربعاء 13 ديسمبر 2023،

18:20 السعودية، 17:20 مصر 1-1 مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 12

المباراة الموعد النتيجة الملعب الصفا - أحد الأحد 3 ديسمبر 2023،

17:25 السعودية، 16:25 مصر 1-0 مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية القيصومة - جدة الإثنين 4 ديسمبر 2023،

15:00 السعودية، 14:00 مصر 3-2 ملعب نادي الباطن القادسية - البكيرية الإثنين 4 ديسمبر 2023،

17:25 السعودية، 16:25 مصر 1-2 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الجندل - العدالة الثلاثاء 5 ديسمبر 2023،

15:25 السعودية، 14:25 مصر 1-1 ملعب نادي العروبة النجمة - الجبلين الثلاثاء 5 ديسمبر 2023،

15:20 السعودية، 14:20 مصر 0-3 ملعب إدارة التعليم هجر - العين الثلاثاء 5 ديسمبر 2023،

17:25 السعودية، 16:25 مصر 0-0 ملعب نادي هجر الخلود - العروبة الأربعاء 6 ديسمبر 2023،

15:10 السعودية، 14:10 مصر 1-3 ملعب نادي الحزم الباطن - الترجي الأربعاء 6 ديسمبر 2023،

15:10 السعودية، 14:10 مصر 0-1 ملعب نادي الباطن العربي - الفيصلي الأربعاء 6 ديسمبر 2023،

17:50 السعودية، 16:50 ممصر 0-3 ملعب إدارة التعليم

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 11

المباراة الموعد النتيجة الملعب الترجي - الصفا الإثنين 27 نوفمبر 2023،

14:50 السعودية، 13:50 مصر 1-0 مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية البكيرية - هجر الإثنين 27 نوفمبر 2023،

15:15 السعودية، 14:15 مصر 2-2 ملعب نادي البكيرية أحد - الخلود الإثنين 27 نوفمبر 2023،

15:30 السعودية، 14:30 مصر 1-0 ملعب نادي أحد الفيصلي - القيصومة الثلاثاء 28 نوفمبر 2023،

15:10 السعودية، 14:10 مصر 1-2 مدينة المجمعة الرياضية العين - العربي الثلاثاء 28 نوفمبر 2023،

15:30 السعودية، 14:30 مصر 1-1 مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية القادسية - جدة الثلاثاء 28 نوفمبر 2023،

17:25 السعودية، 16:25 مصر 3-3 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الجبلين - الجندل الأربعاء 29 نوفمبر 2023،

15:20 السعودية، 14:20 مصر 0-2 مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية العروبة - النجمة الأربعاء 29 نوفمبر 2023،

15:20 السعودية، 14:20 مصر 4-3 ملعب نادي العروبة العدالة - الباطن الأربعاء 29 نوفمبر 2023،

17:30 السعودية، 16:30 مصر 1-0 ملعب نادي هجر

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة العاشرة

المباراة الموعد النتيجة الملعب هجر - الباطن الإثنين 6 نوفمبر 2023،

15:30 السعودية، 16:30 مصر 0-0 نادي هجر الصفا - القيصومة الإثنين 6 نوفمبر 2023،

15:30 السعودية، 15:30 مصر 1-4 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية البكيرية - النجمة الإثنين 6 نوفمبر 2023،

17:30 السعودية، 18:30 مصر 1-1 نادي البكيرية الجندل - العين الثلاثاء 7 نوفمبر 2023،

14:25 السعودية، 15:25 مصر 0-1 نادي العروبة الترجي - العدالة الثلاثاء 7 نوفمبر 2023،

18:30 السعودية، 17:30 مصر 4-2 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية أحد - الجبلين الثلاثاء 7 نوفمبر 2023،

19:15 السعودية، 18:15 مصر 0-0 نادي أحد القادسية - العربي الأربعاء 8 نوفمبر 2023،

17:30 السعودية، 18:30 مصر 1-2 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الخلود - الفيصلي الأربعاء 8 نوفمبر 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر 0-1 نادي الحزم جدة - العروبة الأربعاء 8 نوفمبر 2023،

19:30 السعودية، 18:30 مصر 1-0 الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة التاسعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الباطن - البكرية الإثنين 30 أكتوبر 2023

15:10 السعودية، 14:10 مصر 0-0 نادي الباطن العربي - العدالة الإثنين 30 أكتوبر 2023

18:00 السعودية، 17:00 مصر 2-1 إدارة التعليم بعنيزة القيصومة - الخلود الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

15:10 السعودية، 14:10 مصر 2-3 نادي الباطن الجندل - هجر الثلاثاء 31 أكتوبر 2024

15:30 السعودية، 14:30 مصر 0-0 نادي العروبة العين - أحد الأربعاء 1 نوفمبر 2024

15:35 السعودية، 14:35 مصر 3-1 مدينة الملك سعود الرياضية العروبة - القادسية الأربعاء 1 نوفمبر 2024

15:35 السعودية، 14:35 مصر 0-1 نادي العروبة الجبلين - الترجي الأربعاء 1 نوفمبر 2024

18:00 السعودية، 17:00 مصر 0-3 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية النجمة - جدة الخميس 2 نوفمبر 2024

15:20 السعودية، 14:20 مصر 4-2 نادي البكيرية الفيصلي - الصفا الخميس 2 نوفمبر 2024

17:50 السعودية، 16:50 مصر 0-2 ملعب مدينة المجمعة الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة الثامنة

المباراة الموعد النتيجة الملعب العدالة - الجبلين الإثنين 23 أكتوبر 2023

17:40 السعودية ومصر 1-2 مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الصفا - العروبة الإثنين 23 أكتوبر 2023

17:40 السعودية ومصر 1-0 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الباطن - الفيصلي الإثنين 23 أكتوبر 2023

19:50 السعودية ومصر 2-2 نادي الباطن العربي - الجندل الثلاثاء 24 أكتوبر 2024

18:05 السعودية ومصر 2-1 إدارة التعليم بعنيزة البكيرية - القيصومة الثلاثاء 24 أكتوبر 2024

18:05 السعودية ومصر 0-1 نادي البكيرية أحد - جدة الثلاثاء 24 أكتوبر 2024

19:50 السعودية ومصر 2-1 نادي أحد هجر - النجمة الأربعاء 25 أكتوبر 2024

17:40 السعودية ومصر 0-4 نادي هجر الترجي - العين الأربعاء 25 أكتوبر 2024

17:40 السعودية ومصر 2-1 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الخلود - القادسية الأربعاء 25 أكتوبر 2024

19:50 السعودية ومصر 0-2 نادي البكيرية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة السابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب القادسية - الجبلين الإثنين 2 أكتوبر 2023،

18:10 السعودية ومصر 1-1 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية القيصومة - العروبة الإثنين 2 أكتوبر 2023،

18:10 السعودية ومصر 2-1 ملعب نادي الباطن النجمة - العربي الإثنين 2 أكتوبر 2023،

20:00 السعودية ومصر 1-2 ملعب إدارة التعليم أحد - الجندل الثلاثاء 3 أكتوبر 2023،

18:35 السعودية ومصر 0-4 ملعب نادي أحد الخلود - العين الثلاثاء 3 أكتوبر 2023،

18:35 السعودية ومصر 0-0 ملعب نادي الحزم البكيرية - الفيصلي الثلاثاء 3 أكتوبر 2023،

20:00 السعودية ومصر 0-0 ملعب نادي البكيرية هجر - الترجي الأربعاء 4 أكتوبر 2023،

18:00 السعودية ومصر 1-2 ملعب نادي هجر الصفا - العدالة الأربعاء 4 أكتوبر 2023،

18:00 السعودية ومصر 3-2 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية جدة - الباطن الأربعاء 4 أكتوبر 2023،

20:00 السعودية ومصر 1-0 الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة السادسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الباطن - أجد الثلاثاء 19 سبتمبر 2023،

18:35 السعودية ومصر 1-3 ملعب الباطن الجبلين - جدة الثلاثاء 19 سبتمبر 2023،

18:50 السعودية ومصر 0-1 الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الفيصلي - القادسية الثلاثاء 19 سبتمبر 2023،

20:30 السعودية ومصر 1-0 ملعب مدينة المجمعة الرياضية العربي - الخلود الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

20:30 السعودية ومصر 2-1 ملعب إدارة التعليم بعنيزة العين - الصفا الأربعاء 20 سبتمبر 2023،

20:30 السعودية ومصر 1-4 مدينة الملك سعود الرياضية العدالة - القيصومة الأربعاء 20 سبتمبر 2023،

18:25 السعودية ومصر 2-3 مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الجندل - النجمة الأربعاء 20 سبتمبر 2023

18:45 السعودية ومصر 2-3 ملعب نادي العروبة الترجي - البكيرية الخميس 21 سبتمبر 2023

18:45 السعودية ومصر 0-0 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية العروبة - هجر الخميس 21 سبتمبر 2023،

20:30 السعودية ومصر 3-1 ملعب نادي العروبة

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الصفا - العربي الخميس 14 سبتمبر 2023،

18:20 السعودية ومصر 3-0 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية هجر - جدة الخميس 14 سبتمبر 2023،

18:20 السعودية ومصر 0-0 نادي هجر البكيرية - أحد الخميس 14 سبتمبر 2023،

18:45 السعودية ومصر 0-1 نادي البكيرية العروبة - الباطن الخميس 14 سبتمبر 2023،

19:05 السعودية ومصر 0-1 نادي العروبة الفيصلي - الجبلين الخميس 14 سبتمبر 2023،

20:30 السعودية ومصر 0-2 المجمعة النجمة - العدالة الجمعة 15 سبتمبر 2023،

18:25 السعودية ومصر 3-1 إدارة التعليم الخلود - الجندل الجمعة 15 سبتمبر 2023،

18:45 السعودية ومصر 0-1 نادي الحزم القيصومة - العين الجمعة 15 سبتمبر 2023،

18:45 السعودية ومصر 2-1 نادي الباطن القادسية - الترجي الجمعة 15 سبتمبر 2023،

20:30 السعودية ومصر 0-1 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب العدالة - الفيصلي الجمعة 1 سبتمبر 2023،

18:35 السعودية ومصر 2-4 مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الترجي - النجمة الجمعة 1 سبتمبر 2023،

18:35 السعودية ومصر 2-3 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الجندل - الصفا الجمعة 1 سبتمبر 2023،

20:30 السعودية ومصر 1-2 نادي العروبة أحد - العروبة السبت 2 سبتمبر 2023،

19:10 السعودية ومصر 2-1 نادي أحد العين - القادسية السبت 2 سبتمبر 2023،

19:10 السعودية ومصر 0-0 مدينة الملك سعود الرياضية جدة - البكيرية السبت 2 سبتمبر 2023،

20:45 السعودية ومصر 1-2 الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية الجبلين - هجر الأحد 3 سبتمبر 2023،

19:05 السعودية ومصر 1-2 الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي العربي - القيصومة الأحد 3 سبتمبر 2023،

19:05 السعودية ومصر 2-4 ملعب إدارة التعليم الباطن - الخلود الأحد 3 سبتمبر 2023،

20:30 السعودية ومصر 5-0 نادي الباطن

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-24 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب النجمة - أحد السبت 26 أغسطس 2023،

19:05 السعودية ومصر 2-1 ملعب إدارة التعليم بعنيزة الفيصلي - الترجي السبت 26 أغسطس 2023،

19:05 السعودية ومصر 0-2 ملعب مدينة المجمعة الرياضية جدة - العدالة السبت 26 أغسطس 2023،

20:40 السعودية ومصر 1-0 الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية القادسية - الباطن الأحد 27 أغسطس 2023،

18:45 السعودية ومصر 1-2 الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية هجر - الصفا الأحد 27 أغسطس 2023،

18:45 السعودية ومصر 0-2 ملعب نادي هجر القيصومة - الجندل الأحد 27 أغسطس 2023،

20:40 السعودية ومصر 1-1 ملعب نادي الباطن الجبلين - العربي الإثنين 28 أغسطس 2023،

19:20 السعودية ومصر 3-3 استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي العروبة - العين الإثنين 28 أغسطس 2023،

19:20 السعودية ومصر 1-4 ملعب نادي العروبة البكيرية - الخلود الإثنين 28 أغسطس 2023،

20:40 السعودية ومصر 1-2 ملعب نادي البكيرية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-24 - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب العدالة - العروبة الأحد 20 أغسطس 2023،

18:50 السعودية ومصر 0-1 ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الجندل - القادسية الأحد 20 أغسطس 2023،

19:30 السعودية ومصر 1-0 ملعب نادي العروبة الخلود - النجمة الأحد 20 أغسطس 2023،

20:40 السعودية ومصر 2-2 ملعب نادي الحزم الترجي - جدة الإثنين 21 أغسطس 2023،

18:50 السعودية ومصر 2-1 استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية أحد - الفيصلي الإثنين 21 أغسطس 2023،

19:30 السعودية ومصر 2-0 ملعب نادي أحد العربي - هجر الإثنين 21 أغسطس 2023،

20:40 السعودية ومصر 0-4 ملعب إدارة التعليم بعنيزة العين - البكيرية الثلاثاء 22 أغسطس 2023،

16:10 السعودية ومصر 0-1 استاد مدينة الملك سعود الرياضية الصفا - الباطن الثلاثاء 22 أغسطس 2023،

18:50 السعودية ومصر 1-0 استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية القيصومة - الجبلين الثلاثاء 22 أغسطس 2023،

19:05 السعودية ومصر 2-1 ملعب نادي الباطن

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-24 - الجولة الأولى