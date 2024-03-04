تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FDLFDL Twitter
شاهد دوري يلو عبر
بلال محمد

Copy of ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024، جدول المباريات والقنوات الناقلة

HajerAl KholoodAl-AdalahOhodAl QadasiyaAl JabalainAl-Orobah FCJeddahAl AinNajran SCAl Akhdoud

تعرف على جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى موسم 2023-2024، والقنوات الناقلة

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2023-2024 والذي انطلق يوم 14 أغسطس.

فاز بدوري يلو الموسم الماضي نادي الأهلي، وصعد لدوري روشن رفقة الأخدود والرياض والحزم، فيما هبط العدالة والباطن من دوري روشن.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023-24.

ما هو سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى بدوري يلو؟

في بداية سبتمبر 2021، أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي عن توقيع عقد رعاية مع شركة يلو، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.

أخذ الدوري السعودي الدرجة الأولى تسمية الراعي الجديد، وأصبح مسماه الجديد هو دوري يلو، وهذا الأمر ليس مستحدثًا، ففي جميع أنحاء العالم نجد بطولات تأخذ أسماء الشركات الراعية، على غرار كأس الرابطة الإنجليزي الذي يسمى حاليًا كأس كاراباو وتغير مسماه أكثر من مرة تبعًا للراعي.

ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023-2024

الترتيبالفريقلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1القادسية2416534417+2753
2العروبة2415273924+1547
3الخلود2412663421+1342
4الفيصلي2412573829+941
5الجبلين2411853326+741
6العربي2311573722+1538
7العدالة2410863530+538
8النجمة239683833+533
9الباطن239592428-432
10الجندل239592126-532
11البكيرية247892429-529
12أحد2376102627-127
13جدة2376103237-527
14الصفا2475122638-1226
15*العين246992634-824
16هجر2439121939-2018
17القيصومة2445152844-1617
18الترجي2445152040-2017

* تم خصم 3 نقاط من فريق العين بناء على قرار لجنة الانضباط

ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو السعودي الدرجة الأولى؟

تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات السعودية الرياضية ، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة.

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 24

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الفيصلي - البكيريةالأحد 3 مارس 2024
16:00 السعودية، 15:00 مصر		2-5مدينة المجمعة الرياضية
الجبلين - القادسيةالأحد 3 مارس 2024
16:00 السعودية، 15:00 مصر		3-0الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
العدالة - الصفاالأحد 3 مارس 2024
18:20 السعودية، 17:20 مصر		1-1مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
العروبة - القيصومةالإثنين 4 مارس 2024
16:10 السعودية، 15:10 مصر		0-1نادي العروبة
العين - الخلودالإثنين 4 مارس 2024
16:10 السعودية، 15:10 مصر		1-2مدينة الملك سعود الرياضية
الترجي - هجرالإثنين 4 مارس 2024
18:20 السعودية، 17:20 مصر		2-2مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية
الباطن - جدةالثلاثاء 5 مارس 2024
15:50 السعودية، 14:50 مصر		-ملعب الباطن
الجندل - أحدالثلاثاء 5 مارس 2024
16:15 السعودية، 15:15 مصر		-ملعب العروبة
العربي - النجمةالثلاثاء 5 مارس 2024
18:45 السعودية، 17:45 مصر		- إدارة التعليم بعنيزة

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 23

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الخلود - العربيالإثنين 26 فبراير 2024،
16:00 السعودية، 15:00 مصر		1-0ملعب نادي الحزم
الصفا - العينالإثنين 26 فبراير 2024،
18:15 السعودية، 17:15 مصر		0-0ملعب نادي الصفا
جدة - الجبلينالإثنين 26 فبراير 2024،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		3-3الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية
القيصومة - العدالةالثلاثاء 27 فبراير 2024،
15:55 السعودية، 14:55 مصر		1-3ملعب نادي الباطن
البكيرية - الترجيالثلاثاء 27 فبراير 2024،
15:55 السعودية، 14:55 مصر		1-2ملعب نادي البكيرية
القادسية - الفيصليالثلاثاء 27 فبراير 2024،
18:15 السعودية، 17:15 مصر		1-2استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
النجمة - الجندلالأربعاء 28 فبراير 2024،
16:00 السعودية، 15:00 مصر		1-3ملعب إدارة التعليم بعنيزة
أحد - الباطنالأربعاء 28 فبراير 2024،
16:15 السعودية، 15:15 مصر		1-3ملعب نادي أحد
هجر - العروبةالأربعاء 28 فبراير 2024،
18:20 السعودية، 17:20 مصر		4-1ملعب نادي هجر

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 22

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الجبلين - الفيصليالإثنين 19 فبراير 2024،
16:05 السعودية، 15:05 مصر		1-1استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي
العين - القيصومةالإثنين 19 فبراير 2024،
16:05 السعودية، 15:05 مصر		2-2مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية
العدالة - النجمةالإثنين 19 فبراير 2024،
18:15 السعودية، 17:15 مصر		2-2مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
العربي - الصفاالثلاثاء 20 فبراير 2024،
15:55 السعودية، 14:55 مصر		1-0ملعب إدارة التعليم
الجندل - الخلودالثلاثاء 20 فبراير 2024،
16:05 السعودية، 15:05 مصر		2-1ملعب نادي العروبة
جدة - هجرالثلاثاء 20 فبراير 2024،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		3-0مدينة الأمير عبد الله الفيصل
الباطن - العروبةالأربعاء 21 فبراير 2024،
15:45 السعودية، 14:45 مصر		1-0ملعب نادي الباطن
أحد - البكيريةالأربعاء 21 فبراير 2024،
16:15 السعودية، 15:15 مصر		1-0ملعب نادي أحد
الترجي - القادسيةالأربعاء 21 فبراير 2024،
18:15 السعودية، 17:15 مصر		3-0مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 21

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
هجر - الجبلينالإثنين 12 فبراير 2024،
15:35 السعودية، 14:35 مصر		2-0مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
القيصومة - العربيالإثنين 12 فبراير 2024،
15:35 السعودية، 14:35 مصر		0-0ملعب نادي الباطن
القادسية - العينالإثنين 12 فبراير 2024،
18:05 السعودية، 17:05 مصر		0-2مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
النجمة - الترجيالثلاثاء 13 فبراير 2024،
16:00 السعودية، 15:00 مصر		0-1ملعب إدارة التعليم
العروبة - أحدالثلاثاء 13 فبراير 2024،
16:00 السعودية، 15:00 مصر		1-2ملعب نادي العروبة
الفيصلي - العدالةالثلاثاء 13 فبراير 2024،
18:30 السعودية، 17:30 مصر		0-2مدينة المجمعة الرياضية
البكيرية - جدةالأربعاء 14 فبراير 2024،
15:55 السعودية، 14:55 مصر		2-3ملعب نادي البكيرية
الخلود - الباطنالأربعاء 14 فبراير 2024،
15:55 السعودية، 14:55 مصر		1-1ملعب نادي الحزم
الصفا - الجندلالأربعاء 14 فبراير 2024،
18:05 السعودية، 17:05 مصر		0-0ملعب نادي الصفا

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 20

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العين - العروبةالإثنين 5 فبراير 2024،
16:05 السعودية، 15:05 مصر		3-0مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية
الجندل - القيصومةالإثنين 5 فبراير 2024،
16:05 السعودية، 15:05 مصر		0-1ملعب نادي العروبة
العدالة - جدةالإثنين 5 فبراير 2024،
18:05 السعودية، 17:05 مصر		0-1مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
الصفا - هجرالثلاثاء 6 فبراير 2024،
15:25 السعودية، 14:25 مصر		0-2ملعب نادي الصفا
الباطن - القادسيةالثلاثاء 6 فبراير 2024،
15:40 السعودية، 14:40 مصر		0-1ملعب نادي الباطن
العربي - الجبلينالثلاثاء 6 فبراير 2024،
15:50 السعودية، 14:50 مصر		0-1ملعب إدارة التعليم
الخلود - البكيريةالأربعاء 7 فبراير 2024،
15:55السعودية، 14:55 مصر		0-2ملعب نادي الحزم
أحد - النجمةالأربعاء 7 فبراير 2024،
16:10 السعودية، 15:10 مصر		2-2ملعب نادي أحد
الترجي - الفيصليالخميس 8 فبراير 2024،
18:05 السعودية، 17:05 مصر		1-0مدينة الامير نايف بن عبد العزيز الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 19

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الفيصلي - أحدالإثنين 29 يناير 2024،
15:40 السعودية، 14:40 مصر		0-1مدينة المجمعة الرياضية
العروبة - العدالةالإثنين 29 يناير 2024،
15:55 السعودية، 14:55 مصر		0-0ملعب نادي العروبة
القادسية - الجندلالإثنين 29 يناير 2024،
18:00 السعودية، 17:00 مصر		0-0مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
جدة - الترجيالإثنين 29 يناير 2024،
18:50 السعودية، 17:50 مصر		2-2مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية
الجبلين - القيصومةالثلاثاء 30 يناير 2024،
15:50 السعودية، 14:50 مصر		1-2ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي
البكيرية - العينالثلاثاء 30 يناير 2024،
15:50 السعودية، 14:50 مصر		0-0ملعب نادي البكيرية
الباطن - الصفاالأربعاء 31 يناير 2024،
15:35 السعودية، 14:35 مصر		2-1ملعب نادي الباطن
النجمة - الخلودالأربعاء 31 يناير 2024،
15:45 السعودية، 14:45 مصر		1-0ملعب إدارة التعليم
هجر - العربيالخميس 1 فبراير 2024،
18:05 السعودية، 17:05 مصر		1-0مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 18

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
القيصومة - النجمةالإثنين 22 يناير 2024،
15:30 السعودية، 14:30 مصر		1-0ملعب نادي الباطن
العدالة - القادسيةالإثنين 22 يناير 2024،
18:00 السعودية، 17:00 مصر		0-1مدينة الأمير عبد الله بن جلوي
الترجي - العروبةالثلاثاء 23 يناير 2024،
15:15 السعودية، 14:15 مصر		1-2مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
الجندل - الفيصليالثلاثاء 23 يناير 2024،
15:50 السعودية، 14:50 مصر		1-0ملعب نادي العروبة
جدة - العربيالثلاثاء 23 يناير 2024،
18:45 السعودية، 17:45 مصر		1-1مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية
الخلود - الجبلينالأربعاء 24 يناير 2024،
15:40 السعودية، 14:50 مصر		1-1ملعب نادي البكيرية
العين - الباطنالأربعاء 24 يناير 2024،
16:00 السعودية، 15:00 مصر		3-2مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية
الصفا - البكيريةالأربعاء 24 يناير 2024،
17:55 السعودية، 16:55 مصر		1-2ملعب نادي الصفا
أحد - هجرالسبت 17 فبراير 2024،
16:15 السعودية، 15:15 مصر		1-2ملعب نادي أحد

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 17

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العدالة - الخلودالإثنين 8 يناير 2024،
15:10 السعودية، 14:10 مصر		1-0مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
الترجي - أحدالإثنين 8 يناير 2024،
15:10 السعودية، 14:10 مصر		1-1مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
النجمة - العينالإثنين 8 يناير 2024،
15:30 السعودية، 14:30 مصر		1-0ملعب إدارة التعليم
هجر - القيصومةالثلاثاء 9 يناير 2024،
15:15 السعودية، 14:15 مصر		0-1مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
الباطن - الجبلينالثلاثاء 9 يناير 2024،
15:15 السعودية، 14:15 مصر		0-0ملعب نادي الباطن
جدة - الجندلالثلاثاء 9 يناير 2024،
18:35 السعودية، 17:35 مصر		1-0مدينة الملك عبد الله الرياضية
الصفا - القادسةالأربعاء 10 يناير 2024،
15:10 السعودية، 14:10 مصر		6-4ملعب القوع
البكيرية - العربيالأربعاء 10 يناير 2024،
15:30 السعودية، 14:30 مصر		1-1ملعب نادي البكيرية
العروبة - الفيصليالأربعاء 10 يناير 2024،
15:40 السعودية، 14:40 مصر		2-2ملعب نادي العروبة

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 16

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الخلود - الصفاالإثنين 1 يناير 2024،
15:25 السعودية، 14:25 مصر		1-2ملعب نادي البكيرية
العين - جدةالإثنين 1 يناير 2024،
15:45 السعودية، 14:45 مصر		1-3مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية
الفيصلي - النجمةالإثنين 1 يناير 2024،
17:55 السعودية، 16:55 مصر		2-1مدينة المجمعة الرياضية
القيصومة - الترجيالثلاثاء 2 يناير 2024،
15:10 السعودية، 14:10 مصر		1-3ملعب نادي الباطن
العربي - الباطنالثلاثاء 2 يناير 2024،
15:25 السعودية، 14:25 مصر		0-3ملعب إدارة التعليم
أحد - العدالةالثلاثاء 2 يناير 2024،
17:00 السعودية، 16:00 مصر		1-1الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية
الجندل - البكيريةالأربعاء 3 يناير 2024،
15:35 السعودية، 14:35 مصر		0-2ملعب نادي العروبة
الجبلين - العروبةالأربعاء 3 يناير 2024،
15:50 السعودية، 14:50 مصر		0-1استاد الأمير بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي
القادسية - هجرالأربعاء 3 يناير 2024،
17:40 السعودية، 16:40 مصر		0-3مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 15

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
النجمة - القادسيةالإثنين 25 ديسمبر 2023،
15:15 السعودية، 14:15 مصر		3-0ملعب إدارة التعليم
الباطن - الجندلالإثنين 25 ديسمبر 2023،
15:15 السعودية، 14:15 مصر		1-2ملعب نادي الباطن
هجر - الفيصليالإثنين 25 ديسمبر 2023،
17:30 السعودية، 16:30 مصر		1-1ملعب نادي هجر
جدة - الخلودالإثنين 25 ديسمبر 2023،
18:25 السعودية، 17:25 مصر		3-0الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية
العدالة - العينالثلاثاء 26 ديسمبر 2023،
15:00 السعودية، 14:00 مصر		1-1مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
الجبلين - الصفاالثلاثاء 26 ديسمبر 2023،
15:30 مصر، 14:30 السعودية		1-4ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
الترجي - العربيالأربعاء 27 ديسمبر 2023،
15:00 السعودية، 14:00 مصر		1-0ملعب الأمير محمد بن فهد
العروبة - البكيريةالأربعاء 27 ديسمبر 2023،
15:30 السعودية، 14:30 مصر		0-1ملعب نادي العروبة
أحد - القيصومةالأربعاء 27 ديسمبر 2023،
15:40 السعودية، 14:40 مصر		1-1ملعب نادي أحد

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 14

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الباطن - القيصومةالإثنين 18 ديسمبر 2023،
15:10 السعودية، 14:10 مصر		3-2ملعب نادي الباطن
الخلود - هجرالإثنين 18 ديسمبر 2023،
15:20 السعودية، 14:20		2-2ملعب نادي الحزم
القادسية - أحدالإثنين 18 ديسمبر 2023،
17:30 السعودية، 16:30 مصر		1-1الأمير محمد بن فهد
العين - الجبلينالثلاثاء 19 ديسمبر 2023،
15:20 السعودية، 14:20 مصر		1-1مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية
الجندل - الترجيالثلاثاء 19 ديسمبر 2023،
15:25 السعودية، 14:25 مصر		1-2ملعب نادي العروبة
الفيصلي - جدةالثلاثاء 19 ديسمبر 2023
17:00 مصر، 18:00 السعودية		4-1مدينة المجمعة الرياضية
البكيرية - العدالةالأربعاء 20 ديسمبر 2023،
15:20 السعودية، 14:20 مصر		2-2ملعب نادي البكيرية
العربي - العروبةالأربعاء 20 ديسمبر 2023،
15:20 السعودية، 14:20 مصر		1-3ملعب إدارة التعليم
الصفا - النجمةالأربعاء 20 ديسمبر 2023،
17:30 السعودية، 16:30 مصر		1-1ملعب نادي الصفا

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 13

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
القيصومة - القادسيةالإثنين 11 ديسمبر 2023،
15:00 السعودية، 14:00 مصر		4-0ملعب نادي الباطن
الجبلين - البكيريةالإثنين 11 ديسمبر 2023،
15:30 السعودية، 14:20 مصر		1-2الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي
الترجي - الخلودالثلاثاء 12 ديسمبر 2023،
14:50 السعودية، 13:50 مصر		0-0مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية
النجمة - الباطنالثلاثاء 12 ديسمبر 2023،
15:30 السعودية، 14:20 مصر		1-0إدارة التعليم
أحد - العربيالثلاثاء 12 ديسمبر 2023،
18:20 السعودية، 17:20 مصر		0-1مدينة الملك عبد العزيز الرياضية
العين - الفيصليالأربعاء 13 ديسمبر 2023،
15:30 السعودية، 14:30 السعودية		4-3مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية
العروبة - الجندلالأربعاء 13 ديسمبر 2023،
15:30 السعودية، 14:30 السعودية		2-0ملعب نادي العروبة
العدالة - هجرالأربعاء 13 ديسمبر 2023،
17:30 السعودية، 16:30 مصر		1-1مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
جدة - الصفاالأربعاء 13 ديسمبر 2023،
18:20 السعودية، 17:20 مصر		1-1مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 12

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الصفا - أحدالأحد 3 ديسمبر 2023،
17:25 السعودية، 16:25 مصر		1-0مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية
القيصومة - جدةالإثنين 4 ديسمبر 2023،
15:00 السعودية، 14:00 مصر		3-2ملعب نادي الباطن
القادسية - البكيريةالإثنين 4 ديسمبر 2023،
17:25 السعودية، 16:25 مصر		1-2مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
الجندل - العدالةالثلاثاء 5 ديسمبر 2023،
15:25 السعودية، 14:25 مصر		1-1ملعب نادي العروبة
النجمة - الجبلينالثلاثاء 5 ديسمبر 2023،
15:20 السعودية، 14:20 مصر		0-3ملعب إدارة التعليم
هجر - العينالثلاثاء 5 ديسمبر 2023،
17:25 السعودية، 16:25 مصر		0-0ملعب نادي هجر
الخلود - العروبةالأربعاء 6 ديسمبر 2023،
15:10 السعودية، 14:10 مصر		1-3ملعب نادي الحزم
الباطن - الترجيالأربعاء 6 ديسمبر 2023،
15:10 السعودية، 14:10 مصر		0-1ملعب نادي الباطن
العربي - الفيصليالأربعاء 6 ديسمبر 2023،
17:50 السعودية، 16:50 ممصر		0-3ملعب إدارة التعليم

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة 11

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الترجي - الصفاالإثنين 27 نوفمبر 2023،
14:50 السعودية، 13:50 مصر		1-0مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية
البكيرية - هجرالإثنين 27 نوفمبر 2023،
15:15 السعودية، 14:15 مصر		2-2ملعب نادي البكيرية
أحد - الخلودالإثنين 27 نوفمبر 2023،
15:30 السعودية، 14:30 مصر		1-0ملعب نادي أحد
الفيصلي - القيصومةالثلاثاء 28 نوفمبر 2023،
15:10 السعودية، 14:10 مصر		1-2مدينة المجمعة الرياضية
العين - العربيالثلاثاء 28 نوفمبر 2023،
15:30 السعودية، 14:30 مصر		1-1مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية
القادسية - جدةالثلاثاء 28 نوفمبر 2023،
17:25 السعودية، 16:25 مصر		3-3مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
الجبلين - الجندلالأربعاء 29 نوفمبر 2023،
15:20 السعودية، 14:20 مصر		0-2مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية
العروبة - النجمةالأربعاء 29 نوفمبر 2023،
15:20 السعودية، 14:20 مصر		4-3ملعب نادي العروبة
العدالة - الباطنالأربعاء 29 نوفمبر 2023،
17:30 السعودية، 16:30 مصر		1-0ملعب نادي هجر

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
هجر - الباطنالإثنين 6 نوفمبر 2023،
15:30 السعودية، 16:30 مصر		0-0نادي هجر
الصفا - القيصومةالإثنين 6 نوفمبر 2023،
15:30 السعودية، 15:30 مصر		1-4مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
البكيرية - النجمةالإثنين 6 نوفمبر 2023،
17:30 السعودية، 18:30 مصر		1-1نادي البكيرية
الجندل - العينالثلاثاء 7 نوفمبر 2023،
14:25 السعودية، 15:25 مصر		0-1نادي العروبة
الترجي - العدالةالثلاثاء 7 نوفمبر 2023،
18:30 السعودية، 17:30 مصر		4-2مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
أحد - الجبلينالثلاثاء 7 نوفمبر 2023،
19:15 السعودية، 18:15 مصر		0-0نادي أحد
القادسية - العربيالأربعاء 8 نوفمبر 2023،
17:30 السعودية، 18:30 مصر		1-2مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
الخلود - الفيصليالأربعاء 8 نوفمبر 2023،
18:00 السعودية، 17:00 مصر		0-1نادي الحزم
جدة - العروبةالأربعاء 8 نوفمبر 2023،
19:30 السعودية، 18:30 مصر		1-0الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الباطن - البكريةالإثنين 30 أكتوبر 2023
15:10 السعودية، 14:10 مصر		0-0نادي الباطن
العربي - العدالةالإثنين 30 أكتوبر 2023
18:00 السعودية، 17:00 مصر		2-1إدارة التعليم بعنيزة
القيصومة - الخلودالثلاثاء 31 أكتوبر 2023
15:10 السعودية، 14:10 مصر		2-3نادي الباطن
الجندل - هجرالثلاثاء 31 أكتوبر 2024
15:30 السعودية، 14:30 مصر		0-0نادي العروبة
العين - أحدالأربعاء 1 نوفمبر 2024
15:35 السعودية، 14:35 مصر		3-1مدينة الملك سعود الرياضية
العروبة - القادسيةالأربعاء 1 نوفمبر 2024
15:35 السعودية، 14:35 مصر		0-1نادي العروبة
الجبلين - الترجيالأربعاء 1 نوفمبر 2024
18:00 السعودية، 17:00 مصر		0-3مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
النجمة - جدةالخميس 2 نوفمبر 2024
15:20 السعودية، 14:20 مصر		4-2نادي البكيرية
الفيصلي - الصفاالخميس 2 نوفمبر 2024
17:50 السعودية، 16:50 مصر		0-2ملعب مدينة المجمعة الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العدالة - الجبلينالإثنين 23 أكتوبر 2023
17:40 السعودية ومصر		1-2مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
الصفا - العروبةالإثنين 23 أكتوبر 2023
17:40 السعودية ومصر		1-0مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
الباطن - الفيصليالإثنين 23 أكتوبر 2023
19:50 السعودية ومصر		2-2نادي الباطن
العربي - الجندلالثلاثاء 24 أكتوبر 2024
18:05 السعودية ومصر		2-1إدارة التعليم بعنيزة
البكيرية - القيصومةالثلاثاء 24 أكتوبر 2024
18:05 السعودية ومصر		0-1نادي البكيرية
أحد - جدةالثلاثاء 24 أكتوبر 2024
19:50 السعودية ومصر		2-1نادي أحد
هجر - النجمةالأربعاء 25 أكتوبر 2024
17:40 السعودية ومصر		0-4نادي هجر
الترجي - العينالأربعاء 25 أكتوبر 2024
17:40 السعودية ومصر		2-1مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
الخلود - القادسيةالأربعاء 25 أكتوبر 2024
19:50 السعودية ومصر		0-2نادي البكيرية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة السابعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
القادسية - الجبلينالإثنين 2 أكتوبر 2023،
18:10 السعودية ومصر		1-1مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
القيصومة - العروبةالإثنين 2 أكتوبر 2023،
18:10 السعودية ومصر		2-1ملعب نادي الباطن
النجمة - العربيالإثنين 2 أكتوبر 2023،
20:00 السعودية ومصر		1-2ملعب إدارة التعليم
أحد - الجندلالثلاثاء 3 أكتوبر 2023،
18:35 السعودية ومصر		0-4ملعب نادي أحد
الخلود - العينالثلاثاء 3 أكتوبر 2023،
18:35 السعودية ومصر		0-0ملعب نادي الحزم
البكيرية - الفيصليالثلاثاء 3 أكتوبر 2023،
20:00 السعودية ومصر		0-0ملعب نادي البكيرية
هجر - الترجيالأربعاء 4 أكتوبر 2023،
18:00 السعودية ومصر		1-2ملعب نادي هجر
الصفا - العدالةالأربعاء 4 أكتوبر 2023،
18:00 السعودية ومصر		3-2مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
جدة - الباطنالأربعاء 4 أكتوبر 2023،
20:00 السعودية ومصر		1-0الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة السادسة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الباطن - أجدالثلاثاء 19 سبتمبر 2023،
18:35 السعودية ومصر		1-3ملعب الباطن
الجبلين - جدةالثلاثاء 19 سبتمبر 2023،
18:50 السعودية ومصر		0-1الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
الفيصلي - القادسيةالثلاثاء 19 سبتمبر 2023،
20:30 السعودية ومصر		1-0ملعب مدينة المجمعة الرياضية
العربي - الخلودالثلاثاء 19 سبتمبر 2023
20:30 السعودية ومصر		2-1ملعب إدارة التعليم بعنيزة
العين - الصفاالأربعاء 20 سبتمبر 2023،
20:30 السعودية ومصر		1-4مدينة الملك سعود الرياضية
العدالة - القيصومةالأربعاء 20 سبتمبر 2023،
18:25 السعودية ومصر		2-3مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
الجندل - النجمةالأربعاء 20 سبتمبر 2023
18:45 السعودية ومصر		2-3ملعب نادي العروبة
الترجي - البكيريةالخميس 21 سبتمبر 2023
18:45 السعودية ومصر		0-0مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
العروبة - هجرالخميس 21 سبتمبر 2023،
20:30 السعودية ومصر		3-1ملعب نادي العروبة

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الصفا - العربيالخميس 14 سبتمبر 2023،
18:20 السعودية ومصر		3-0مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
هجر - جدةالخميس 14 سبتمبر 2023،
18:20 السعودية ومصر		0-0نادي هجر
البكيرية - أحدالخميس 14 سبتمبر 2023،
18:45 السعودية ومصر		0-1نادي البكيرية
العروبة - الباطنالخميس 14 سبتمبر 2023،
19:05 السعودية ومصر		0-1نادي العروبة
الفيصلي - الجبلينالخميس 14 سبتمبر 2023،
20:30 السعودية ومصر		0-2المجمعة
النجمة - العدالةالجمعة 15 سبتمبر 2023،
18:25 السعودية ومصر		3-1إدارة التعليم
الخلود - الجندلالجمعة 15 سبتمبر 2023،
18:45 السعودية ومصر		0-1نادي الحزم
القيصومة - العينالجمعة 15 سبتمبر 2023،
18:45 السعودية ومصر		2-1نادي الباطن
القادسية - الترجيالجمعة 15 سبتمبر 2023،
20:30 السعودية ومصر		0-1مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024 - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العدالة - الفيصليالجمعة 1 سبتمبر 2023،
18:35 السعودية ومصر		2-4مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
الترجي - النجمةالجمعة 1 سبتمبر 2023،
18:35 السعودية ومصر		2-3مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
الجندل - الصفاالجمعة 1 سبتمبر 2023،
20:30 السعودية ومصر		1-2نادي العروبة
أحد - العروبةالسبت 2 سبتمبر 2023،
19:10 السعودية ومصر		2-1نادي أحد
العين - القادسيةالسبت 2 سبتمبر 2023،
19:10 السعودية ومصر		0-0مدينة الملك سعود الرياضية
جدة - البكيريةالسبت 2 سبتمبر 2023،
20:45 السعودية ومصر		1-2الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية
الجبلين - هجرالأحد 3 سبتمبر 2023،
19:05 السعودية ومصر		1-2الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
العربي - القيصومةالأحد 3 سبتمبر 2023،
19:05 السعودية ومصر		2-4ملعب إدارة التعليم
الباطن - الخلودالأحد 3 سبتمبر 2023،
20:30 السعودية ومصر		5-0نادي الباطن

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-24 - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
النجمة - أحدالسبت 26 أغسطس 2023،
19:05 السعودية ومصر		2-1ملعب إدارة التعليم بعنيزة
الفيصلي - الترجيالسبت 26 أغسطس 2023،
19:05 السعودية ومصر		0-2ملعب مدينة المجمعة الرياضية
جدة - العدالةالسبت 26 أغسطس 2023،
20:40 السعودية ومصر		1-0الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية
القادسية - الباطنالأحد 27 أغسطس 2023،
18:45 السعودية ومصر		1-2الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية
هجر - الصفاالأحد 27 أغسطس 2023،
18:45 السعودية ومصر		0-2ملعب نادي هجر
القيصومة - الجندلالأحد 27 أغسطس 2023،
20:40 السعودية ومصر		1-1ملعب نادي الباطن
الجبلين - العربيالإثنين 28 أغسطس 2023،
19:20 السعودية ومصر		3-3استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
العروبة - العينالإثنين 28 أغسطس 2023،
19:20 السعودية ومصر		1-4ملعب نادي العروبة
البكيرية - الخلودالإثنين 28 أغسطس 2023،
20:40 السعودية ومصر		1-2ملعب نادي البكيرية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-24 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العدالة - العروبةالأحد 20 أغسطس 2023،
18:50 السعودية ومصر		0-1ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
الجندل - القادسيةالأحد 20 أغسطس 2023،
19:30 السعودية ومصر		1-0ملعب نادي العروبة
الخلود - النجمةالأحد 20 أغسطس 2023،
20:40 السعودية ومصر		2-2ملعب نادي الحزم
الترجي - جدةالإثنين 21 أغسطس 2023،
18:50 السعودية ومصر		2-1استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
أحد - الفيصليالإثنين 21 أغسطس 2023،
19:30 السعودية ومصر		2-0ملعب نادي أحد
العربي - هجرالإثنين 21 أغسطس 2023،
20:40 السعودية ومصر		0-4ملعب إدارة التعليم بعنيزة
العين - البكيريةالثلاثاء 22 أغسطس 2023،
16:10 السعودية ومصر		0-1استاد مدينة الملك سعود الرياضية
الصفا - الباطنالثلاثاء 22 أغسطس 2023،
18:50 السعودية ومصر		1-0استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
القيصومة - الجبلينالثلاثاء 22 أغسطس 2023،
19:05 السعودية ومصر		2-1ملعب نادي الباطن

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-24 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العروبة - الترجيالإثنين 14 أغسطس 2023،
19:35 السعودية ومصر		0-3ملعب نادي العروبة
الجبلين - الخلودالإثنين 14 أغسطس 2023،
19:35 السعودية ومصر		0-1مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية
الفيصلي - الجندلالثلاثاء 15 أغسطس 2023،
19:15 السعودية ومصر		0-3مدينة المجمعة الرياضية
النجمة - القيصومةالثلاثاء 15 أغسطس 2023،
19:15 السعودية ومصر		0-0ملعب إدارة التعليم
القادسية - العدالةالثلاثاء 15 أغسطس 2023،
20:40 السعودية ومصر		1-2مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
هجر - أحدالأربعاء 16 أغسطس 2023،
18:55 السعودية ومصر		2-0ملعب نادي هجر
الباطن - العينتأجلتملعب نادي الباطن
البكيرية - الصفاالأربعاء 16 أغسطس 2023،
19:15 السعودية ومصر		0-2ملعب نادي البكيرية
العربي - جدةالأربعاء 16 أغسطس 2023،
20:40 السعودية ومصر		1-2ملعب إدارة التعليم
إعلان

اختيارات المحررين