مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة، جدول الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2019-20

أحمد جمال

تنطلق الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2019-20 يوم السبت 5 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 6 صفر 1441 هجريًا، وسنكون على موعد مع جولة جديدة رائعة وحماسية من جولات البريميرليج الذي بدأ بحماس قوي منذ الجولة الأولى.

لم تشهد الجولة السابقة أحداثاً هامة بين الفرق الـ6 الكبار سوى التعادل الذي شهدته مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، ليصبح رصيد الجانرز 12 نقطة محتلاً بهم المركز الرابع، بينما يظل الشاطين الحُمر يُصارعون في وسط الجدول بعد حصدهم لنقطة التاسعة مُحتلين بها المركز العاشر من جدول الترتيب.

يفتتح توتنهام الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2019-20، عندما يحل ضيفاً على برايتون على ملعب فالمر في الواحدة والنصف من ظهر يوم السبت بتوقيت القاهرة، بينما يستضيف ليفربول ليستر سيتي على استاد الأنفيلد في الرابعة عصراً إستكمالا لسلسلة الانتصارات المتتالية التي يُحققها الريدز.

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وفي اليوم الثاني من الجولة سيحل تشيلسي ضيفاً على ساوثهامبتون على ملعب ساينت ماري في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، في نفس توقيت استضافة مانشستر سيتي لوولفهامبتون على استاد الاتحاد، والتي يسعى فيها السيتيسينز لعدم إهدار آي نقاط جديدة للحاق بصلاح وزملائه.

كما سيستضيف أرسنال الخارج من تعادل في الجولة السابقة فريق بورنموث على ملعب الإمارات، قبل أن يختتم مانشستر يونايتد الجولة عندما يحل ضيفاً على نيوكاسل يونايتد في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتي سيستضيفه ملعب سانت جيمس بارك.

ومن خلال هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2019-20، القنوات الناقلة، الحكام، الغيابات وأكثر من ذلك.

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موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2019-20 - الجولة الثامنة:

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة برايتون - توتنهام ملعب فالمر السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 11 نورويتش سيتي - أستون فيلا ملعب كارو رود السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أندرو مادلي - واتفورد - شيفيلد يونايتد فيكارج رود السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أندري مارينر - بيرنلي - إيفرتون تورف مور السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جراهام سكوت - ليفربول - ليستر سيتي أنفيلد السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية كريس كافانا beIN SPORTS HD 11 وست هام - كريستال بالاس ملعب لندن الأولمبي السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 11 ساوثهامبتون - تشيلسي ساينت ماري الأحد 7 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 1 مانشستر سيتي - وولفرهامبتون استاد الاتحاد الأحد 7 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية كريج باوسن beIN SPORTS HD 11 أرسنال - بورنموث ملعب الإمارات الأحد 7 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية مارتين أتكينسون beIN SPORTS HD 7 نيوكاسل يونايتد - مانشستر يونايتد سانت جيمس بارك الأحد 7 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

17:30 مصر، 18:30 السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 11

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للإصابة للإيقاف ألكسندر لاكازيت - آرسنال إسحاق هايدن - نيوكاسل يونايتد إيميل سميث رووي - آرسنال بيلي شارب - شيفيلد يونايتد داني درينكووتر - بيرنلي سيرج أورييه - توتنهام إيمرسون بالميري - تشيلسي لا يوجد أنطونيو روديجر - تشيلسي لا يوجد ثيو والكوت - إيفرتون لا يوجد أندريه جوميش - إيفرتون لا يوجد جيمس ماديسون - ليستر سيتي لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد أليسون - ليفربول لا يوجد شيردان شاكيري - ليفربول لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد جون ستونز - مانشستر سيتي لا يوجد كيفين دي بروينه - مانشستر سيتي لا يوجد جويل ماتيب - ليفربول لا يوجد أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد لا يوجد ديوجو جوتا - وولفرهامبتون لا يوجد

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20 قبل الجولة الثامنة: