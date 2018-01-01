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ترتيب الأندية الأوربية | ريال مدريد في الصدارة وأرسنال يتفوق على مانشستر يونايتد

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تعرف على ترتيب الأندية الأوروبية بعد انتهاء دور المجموعات في التشامبيونزليج واليوربا ليج

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا" ترتيب الأندية الأوروبية في 2018 بعد انتهاء دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ريال مدريد كان متصدر الترتيب في الأعوام الماضية بعد سيطرته على البطولة القارية.

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واستمر النادي الملكي في صدارة الترتيب برصيد 139 ألف نقطة بينما هبط برشلونة للمركز الثالث بالتساوي مع بايرن ميونخ في عدد النقاط بواقع 121 ألف نقطة.

ويتواجد 4 أندية إسبانية في ترتيب العشرة الأوائل بينما تمكن أرسنال من التفوق على مانشستر يونايتد واحتلال المركز العاشر مقابل الـ 15 للشياطين الحمر.

جدير بالذكر أنّ قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ودور الـ 32 من الدوري الأوروبي تُقام يوم الإثنين المقبل.

وفي الجدول الآتي ترتيب أول 15 فريق في أوروبا للعام الجاري.

 

الفريق

الدولة

عدد النقاط

1. ريال مدريد إسبانيا 130,000
2. بايرن ميونخ ألمانيا 121,000
3. برشلونة إسبانيا 121,000
4. أتلتيكو مدريد إسبانيا 119,000
5. يوفنتوس إيطاليا 115,000
6. إشبيلية إسبانيا 97,000
7. باريس سان جيرمان فرنسا 94,000
8. مانشستر سيتي انجلترا 92,000
9. بورتو البرتغال 83,000
10. أرسنال انجلترا 82,000
11. بروسيا دورتموند ألمانيا 78,000
12. شاختار دونيستك أوكرانيا 78,000
13. روما إيطاليا 74,000
14. نابولي إيطاليا 73,000
15. مانشستر يونايتد انجلترا 70,000

 

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