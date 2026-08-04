"ترامب لن يتركه يغرق".. تأكيدات على نجاة إنفانتينو من غضب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم!

يتعرض منصب جياني إنفانتينو كرئيس للفيفا لضغوط شديدة، لكنه يمكنه الاعتماد في أي وقت على دعم شخص واحد. وفقًا لصحيفة «ذا تيليجراف»، قد يلعب دونالد ترامب دورًا مهمًا في إبقاء السويسري على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تعرض إنفانتينو مؤخرًا لانتقادات شديدة بسبب خطته المثيرة للجدل الرامية إلى بيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم للمستثمرين. وقد فشل هذا المشروع الضخم الذي تبلغ قيمته حوالي 15 مليار دولار في النهاية بعد معارضة شديدة من عالم كرة القدم، مما اضطر رئيس الفيفا إلى سحب الاقتراح.

لكن وراء الكواليس، يبدو أن ترامب لا يزال يثق في إنفانتينو. فقد أقام الاثنان علاقة وثيقة بشكل لافت للنظر خلال السنوات الماضية، لا سيما أثناء تنظيم كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة. وتشير الأصوات داخل الحكومة الأمريكية إلى أن إنفانتينو «أوفى بوعوده» ولذلك يمكنه الاعتماد على ولاء ترامب.

وقد أصبحت هذه العلاقة أكثر وضوحًا بمرور السنين. فعلى سبيل المثال، سلم إنفانتينو «جائزة السلام» الجديدة إلى الرئيس الأمريكي خلال حفل قرعة كأس العالم. كما يُقال إن ترامب كان قد فكر في الماضي في تعيين إنفانتينو في منصب رفيع داخل الأمم المتحدة.

وقال مصدر لصحيفة «ذا تيليجراف»: «أنا متأكد من أن الرئيس سيبذل كل ما في وسعه لمساعدته. لا أعتقد أن الرئيس سيغير رأيه بشأنه، لأنه شخص مخلص. لقد نجح جياني فعليًّا في جلب كأس العالم إلى الولايات المتحدة. ونحن نقدر ذلك».

ورغم أن ترامب نفسه لا يملك حق التصويت داخل الفيفا ولا يتمتع بتأثير مباشر على أي انتخابات محتملة، فإن دعمه لإنفانتينو يمكن أن يكون له وزن كبير في الميزان. فالرئيس الأمريكي يمتلك شبكة علاقات دولية واسعة وله نفوذ على عدة دول تمتلك حق التصويت داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الولايات المتحدة دورًا مهمًا في عالم كرة القدم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استضافتها لكأس العالم 2026.

وفي الوقت نفسه، تتزايد المعارضة ضد إنفانتينو، لا سيما داخل أوروبا. وتضغط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بقوة وتبحث عن سبل لإسقاط إنفانتينو. وفي هذا الصدد، يتم التركيز بشكل خاص على الحصول على الدعم من أفريقيا وآسيا، حيث يوجد جزء كبير من الأصوات داخل الفيفا.