تراجع واستسلام .. الاتحاد يرد قانونيًا على لجنة الاحتراف بشأن قضية التسريبات

القضية مازالت منظورة في الاتحاد السعودي

كشف الصحفي عدنان جستنية عن مفاجأة جديدة في قضية التسريبات الصوتية المتهم فيها نادي الاتحاد وإدارييه ولاعبه عبد الرزاق حمدالله والمنظورة حاليًا أمام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

أين وصلت قضية التسريبات بين النصر والاتحاد؟

النصر كان قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد ومديره التنفيذي حامد البلوي ومدير الكرة مشعل السعيد متهمًا إياهم بالتواصل مع حمدالله خلال سريان عقده معه لتحريضه على التمرد وفسخ عقده والانضمام للعميد، وقد دعم شكواه بتسجيل صوتي يجمع اللاعب مع إداريي النادي الجداوي.

النصر فسخ عقد حمدالله في نوفمبر الماضي وانضم بعدها اللاعب إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، وبعد أسابيع من تألقه انفجرت قضية التسريبات ليبدأ منحنى أداء الهداف المغربي وفريقه بالانخفاض حتى خسرا صراع اللقب لصالح الهلال.

الاتحاد كان قد نفى صحة تلك التسجيلات في البداية، ومن ثم وبعد ثبوت صحتها رفض التعاون مع اللجنة بحجة أنها غير مختصة بالتحقيق في القضية لأنها ذات بُعد دولي ومنظورة في فيفا.

وقد عقدت اللجنة يوم الخميس الماضي جلسة استماع بحضور البلوي والسعيد لتقديم أقوالهم في القضية، لكن الثنائي أصر على عدم الرد لعدم اختصاص اللجنة في النظر بالقضية، وقد عادت اللجنة وخاطبت الاتحاد يوم أمس ومنحته مهلة حتى اليوم الإثنين لتقديم رده النهائي على ما اتهم به.

جستنية: الاتحاد تراجع وسيرد قانونيًا على لجنة الاحتراف

الصحفي الاتحادي أكد خلال تصريحاته يوم أمس لبرنامج الحصاد الرياضي أن موقف الاتحاد تغير خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد تأكد الجميع من ثبوت صحة التسجيلات وعدم جدوى الدفع بعدم الاختصاص.

وأضاف جستنية أن الإدارة الاتحادية سترد ردًا قانونيًا على لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وأنها حاليًا تُجهز هذا الرد بمساعدة 3 قانونيين مختصين في مثل هذا النوع من القضايا.

عدنان جستنيه – جدة :

"تسجيلات حمدالله" ..

إدارة #الاتحاد سترد على لجنة الاحتراف رد قانوني سخرت له الإدارة 3 قانونيين ..

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@Adnan_Jas pic.twitter.com/NQEvOjSW0e — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 24, 2022

إذ قال "نحن أمام معلومة أكيدة وهي أن لجنة الاحتراف خاطبت إدارة الاتحاد اليوم لتطلب من البلوي والسعيد الرد على ما جاء ضدهما في قضية التسريبات، مما يعني أن اللجنة غير مقتنعة بالرد السابق الذي بُني على عدم اختصاصها بالنظر في القضية، وأنا أحيي اللجنة لأنها منحت الإداريين فرصة أخرى للرد ولم تتخذ قرارها بناءً على الرد السابق".

تابع "هل سيرد الاتحاد؟ حسب معلومات مؤكدة من مصادر داخل النادي، نعم سيرد".

أتم "الرد سيكون قانونيًا، ويعمل النادي حاليًا مع 3 قانونيين لصياغته، وسيحمل هذا الرد ما يدعم موقف الإدارة الاتحادية ضد ما جاء في التسريبات والاتهامات، ويُترك للجنة الاحتراف فيما بعد حرية اتخاذ القرار المناسب".