تراجع لكن ماكينة النصر لا تتوقف .. ماذا قدم فينسنت أبو بكر أمام الرأس الأخضر؟

خمسة أهداف في ثلاث مباريات بداية ولا أروع لفينسنت أبو بكر؛ مهاجم منتخب الكاميرون ومحترف النصر السعودي، في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

صاحب الـ29 عامًا شارك في تعادل الأسود غير المروضة اليوم الإثنين، أمام الرأس الأخضر بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

الكاميرون تأهلت بذلك إلى الدور المقبل متصدرة جدول ترتيب المجموعة الأولى بسبع نقاط، فيما حلت الرأس الأخضر بالمركز الثالث بأربع نقاط، فيما صعدت بوركينا فاسو كوصيف المجموعة بأربع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف.

في السطور التالية نستعرض أرقام أبو بكر في المباراة..

بشكل عام، ظهرت الأسود غير المروضة بصورة أقل مما ظهرت به في مباراتي الجولتين الأولى والثانية، ربما يعود الأمر لضمان التأهل للدور المقبل.

أبو بكر شارك في المباراة كاملة، وسجل هدف الكاميرون الوحيد في المباراة، في الوقت الذي كان من المتوقع أن يسجل به بنسبة 0.24، فيما خلق فرصة هدف آخر لزملائه، لم تُستغل لهز الشباك.

من ناحية التسديدات، سدد مهاجم العالمي أربع تسديدات، منها واحدة فقط بين القوائم الثلاث.

لمس أبو بكر الكرة 36 مرة، ومررها 15 مرة، منها 12 صحيحة بنسبة دقة 80%.

في المواجهات الثنائية، تفوق أبو بكر بنسبة 46.2%، وفي الالتحامات الهوائية كانت نسبة تفوقه 50%.

كان لفينسنت أيضًا لمسة دفاعية في المباراة، إذ شتت الكرة من مناطق الخطورة مرة واحدة، وقطعها من الخصم ثلاث مرات، فيما قُطعت منه 12 مرة.

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