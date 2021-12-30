تذكير بالاستعمار البرتغالي .. غضب في الهند من تمثال رونالدو

أثار تمثال جديد للبرتغالي كريستيانو رونالدو تم نصبه في ولاية جوا الواقعة على الساحل الغربي للهند جدلًا واسعًا.

وكشف مسؤولون محليون أن التمثال الموجود في مدينة كالانجوت يهدف إلى إلهام شباب المدينة لشق طريقهم نحو النجومية الكروية.

لكن آخرين اعترضوا على التمثال النصفي لنجم مانشستر يونايتد، مؤكدين أنه تذكير بالماضي الاستعماري الذي عاشته جوا، وناشدوا المسؤولين النظر في تشييد تمثال لبطل كرة قدم هندي بدلًا من ذلك.

ماذا قيل؟

تباينت ردود الفعل على تمثال رونالدو في مدينة كالانجيت الهندية، لكن الردود الغاضبة كانت واضحة ومؤثرة.

مايكل لوبو، وزير مقاطعة جوا، قال في تصريحات لوكالة "ani" الإخبارية الهندية: "هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها تمثال كريستيانو رونالدو في الهند، هذا ليس سوى إلهام لشبابنا".

وأضاف: "إذا كنت تريد الارتقاء بمستوى كرة القدم في البلاد، هذا ما سيتطلع إليه الفتيان والفتيات الصغار، حيث يلتقطون الصور وينظرون إلى التمثال، ويستلهمون القوة".

Footballer Cristiano Ronaldo's statue installed in Panaji, Goa. To inspire youth &take football to next level in the state, country, we came up with this statue. We want our children to become like this legendary footballer, who is a global legend:Goa Minister Michael Lobo(28.12) pic.twitter.com/KthPHc7ox0 — ANI (@ANI) December 29, 2021

لكن آخرين لم يكونوا سعداء برؤية تمثال كريستيانو رونالدو، بسبب تاريخ جوا كمستعمرة برتغالية حتى عام 1961.

وقال بريماناند ديفكار رئيس منتدى دائرة كالانجوت: "هناك الكثير من لاعبي كرة القدم العظماء من كالانجوت، مثل برونو كوتينيو ويولاندا دي سوزا، الذين جلبوا المجد إلى الهند من خلال لعب كرة القدم على المستوى الدولي".

وأضاف: "لماذا لم يتم نصب تماثيل لهؤلاء؟ هم من كالانجوت، لماذا تم نصب تمثال لاعب برتغالي".

تمثال آخر يثير الجدل

لا تعد هذه المرة الأولى التي يثير فيها تمثال لرونالدو ردود فعل عنيفة.

في عام 2017، تم الكشف عن تمثال للبرتغالي في المطار في مسقط رأسه في ماديرا.

ذلك التمثال أثار جدلًا واسعًا بسبب مظهره الغريب، وتم الاستهزاء به وبشكل رونالدو فيه، لتتم إزالته في نهاية المطاف واستبداله.