كيفية حجز تذاكر نهائي كأس العالم 2026 في "ميتلايف ستاديوم": المواعيد والفرق والمزيد

هل أنت مستعد لتكون جزءاً من التاريخ؟ نحن على أعتاب ختام أسطوري لأكبر حفلة كرة قدم في العالم. بعد نهائي قطر 2022 الذي حبس الأنفاس، تتجه الأنظار الآن إلى نيوجيرسي وتحديداً في 19 يوليو 2026، حيث سيُرفع الكأس الأغلى في ملعب "ميتلايف ستاديوم".

الطلب على التذاكر وصل إلى مستويات فلكية، لكن لا تفقد الأمل بعد! نحن في GOAL نستعرض معك دليلاً شاملاً حول كيفية اقتناص تذكرة النهائي، الأسعار، وكل ما تحتاج معرفته لتكون في قلب الحدث.

متى وأين سيُعقد نهائي كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأحد، 19 يوليو النهائي (يُحدد لاحقاً) ميتلايف ستاديوم، نيوجيرسي احجز الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026؟

ليس سراً أن أسعار النهائي هي الأعلى دائماً. مع تطبيق نظام "التسعير الديناميكي"، أشار الفيفا إلى أن الأسعار قد تقفز لتصل إلى 6,730 دولاراً. وبحسب التوقعات لموقعة "ميتلايف"، قد تتراوح الأسعار في مختلف الفئات بين 2,030 و 7,875 دولاراً.

تُقسم التذاكر إلى أربع فئات رئيسية:

الفئة الأولى: الأغلى سعراً، وتمنحك أفضل زاوية رؤية في الطابق السفلي.

الفئة الثانية والثالثة: توازن بين السعر والموقع في المدرجات العلوية والسفلية.

الفئة الرابعة: الخيار الأنسب للميزانيات الاقتصادية، وتقع في الزوايا البعيدة.

أما على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، فيمكن للمشجعين العثور على تذاكر تبدأ من 5,605 دولاراً فما فوق لضمان مقعدهم في النهائي.

كيف تشتري التذاكر؟ (مراحل البيع)

البطولة تعود لأمريكا الشمالية للمرة الأولى منذ 1994، والفرص ما زالت متاحة عبر عدة نوافذ:

قرعة الفيفا الكبرى: بعد إجراء القرعة الرسمية للبطولة، يتم فتح باب التقديم لطلبات الجمهور.

بعد إجراء القرعة الرسمية للبطولة، يتم فتح باب التقديم لطلبات الجمهور. مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: تبدأ في ربيع 2026 وتعتمد على "الأسبقية" لمن يحجز أولاً.

تبدأ في ربيع 2026 وتعتمد على "الأسبقية" لمن يحجز أولاً. سوق إعادة البيع الرسمي: منصة "FIFA Resale" التي تسمح للمشجعين بتبادل التذاكر بشكل قانوني وآمن.

منصة "FIFA Resale" التي تسمح للمشجعين بتبادل التذاكر بشكل قانوني وآمن. يمكنك أيضًا الإعتماد على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub.

ملعب النهائي: ميتلايف ستاديوم (MetLife Stadium)

يقع هذا الصرح العملاق في "إيست رذرفورد" بنيوجيرسي، على بعد 5 أميال فقط من قلب مدينة نيويورك. الملعب الذي افتتح عام 2010، يعد معقلاً لفريقي "نيويورك جاينتس" و"نيويورك جيتس" في دوري كرة القدم الأمريكية.

الملعب ليس غريباً على كرة القدم (السوكر)، فقد استضاف نهائيات الكأس الذهبية وكوبا أمريكا 2024، كما شهد نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين تشيلسي وباريس سان جيرمان بحضور جماهيري تخطى 81 ألف متفرج. الموعد في 2026 سيكون أكبر وأضخم بلا شك!