Lionel Messi (R) holds the FIFA World Cup Trophy following the trophy ceremony after Argentina won the Qatar 2022 World Cup Getty Images
احجز تذاكر مبارايات نهائي كأس العالم 2026
كيفية حجز تذاكر نهائي كأس العالم 2026 في "ميتلايف ستاديوم": المواعيد والفرق والمزيد

لا تفوّت فرصة حضور نهائي مونديال كأس العالم 2026.

هل أنت مستعد لتكون جزءاً من التاريخ؟ نحن على أعتاب ختام أسطوري لأكبر حفلة كرة قدم في العالم. بعد نهائي قطر 2022 الذي حبس الأنفاس، تتجه الأنظار الآن إلى نيوجيرسي وتحديداً في 19 يوليو 2026، حيث سيُرفع الكأس الأغلى في ملعب "ميتلايف ستاديوم".

الطلب على التذاكر وصل إلى مستويات فلكية، لكن لا تفقد الأمل بعد! نحن في GOAL نستعرض معك دليلاً شاملاً حول كيفية اقتناص تذكرة النهائي، الأسعار، وكل ما تحتاج معرفته لتكون في قلب الحدث.

احجز تذاكر مبارايات نهائي كأس العالم 2026اشترِ تذكرتك الآن!

متى وأين سيُعقد نهائي كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
الأحد، 19 يوليوالنهائي (يُحدد لاحقاً)ميتلايف ستاديوم، نيوجيرسياحجز الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026؟

ليس سراً أن أسعار النهائي هي الأعلى دائماً. مع تطبيق نظام "التسعير الديناميكي"، أشار الفيفا إلى أن الأسعار قد تقفز لتصل إلى 6,730 دولاراً. وبحسب التوقعات لموقعة "ميتلايف"، قد تتراوح الأسعار في مختلف الفئات بين 2,030 و 7,875 دولاراً.

تُقسم التذاكر إلى أربع فئات رئيسية:

  • الفئة الأولى: الأغلى سعراً، وتمنحك أفضل زاوية رؤية في الطابق السفلي.
  • الفئة الثانية والثالثة: توازن بين السعر والموقع في المدرجات العلوية والسفلية.
  • الفئة الرابعة: الخيار الأنسب للميزانيات الاقتصادية، وتقع في الزوايا البعيدة.

أما على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، فيمكن للمشجعين العثور على تذاكر تبدأ من 5,605 دولاراً فما فوق لضمان مقعدهم في النهائي.

احجز تذاكر مبارايات نهائي كأس العالم 2026اشترِ تذكرتك الآن!

كيف تشتري التذاكر؟ (مراحل البيع)

البطولة تعود لأمريكا الشمالية للمرة الأولى منذ 1994، والفرص ما زالت متاحة عبر عدة نوافذ:

  • قرعة الفيفا الكبرى: بعد إجراء القرعة الرسمية للبطولة، يتم فتح باب التقديم لطلبات الجمهور.
  • مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: تبدأ في ربيع 2026 وتعتمد على "الأسبقية" لمن يحجز أولاً.
  • سوق إعادة البيع الرسمي: منصة "FIFA Resale" التي تسمح للمشجعين بتبادل التذاكر بشكل قانوني وآمن.

  • يمكنك أيضًا الإعتماد على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub.

ملعب النهائي: ميتلايف ستاديوم (MetLife Stadium)

يقع هذا الصرح العملاق في "إيست رذرفورد" بنيوجيرسي، على بعد 5 أميال فقط من قلب مدينة نيويورك. الملعب الذي افتتح عام 2010، يعد معقلاً لفريقي "نيويورك جاينتس" و"نيويورك جيتس" في دوري كرة القدم الأمريكية.

الملعب ليس غريباً على كرة القدم (السوكر)، فقد استضاف نهائيات الكأس الذهبية وكوبا أمريكا 2024، كما شهد نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين تشيلسي وباريس سان جيرمان بحضور جماهيري تخطى 81 ألف متفرج. الموعد في 2026 سيكون أكبر وأضخم بلا شك!

احجز تذاكر مبارايات نهائي كأس العالم 2026اشترِ تذكرتك الآن!

أسئلة الأكثر شيوعًا

تتوفر أمام المشجعين فرص عديدة لشراء تذاكر نهائي كأس العالم 2026 عبر بوابة التذاكر على موقع FIFA الرسمي، وذلك من الآن وحتى موعد المباراة الكبرى في شهر يوليو القادم. تختلف مراحل البيع المتنوعة الموضحة أدناه من حيث إجراءات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة FIFA الرسمية للتذاكر وإنشاء حساب، ومن ثم تسجيل الدخول للتحقق من توفر التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكرك، فإن منصة FIFA لإعادة البيع/التبادل هي القناة الرسمية الوحيدة لذلك. وقد افتتحت المنصة في 2 أكتوبر ويمكن الوصول إليها عبر (FIFA.com/tickets).

كما ستقوم منصات إعادة البيع الخارجية (مثل StubHub) بتوفير تذاكر لكأس العالم 2026، ولكن عادةً ما تكون بأسعار متفاوتة للغاية، خاصة للمباريات الكبرى.

ستُجرى قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، 5 ديسمبر، في مركز كينيدي بالعاصمة واشنطن.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ 48 إلى أربعة مستويات (Pots)، يضم كل منها 12 فريقاً:

المستوى الأول: يضم الدول الثلاث المستضيفة وأفضل تسعة منتخبات في تصنيف FIFA العالمي.

المستويات 2 و3 و4: تضم بقية المنتخبات وفقاً لتصنيفها العالمي.

سيتم تشكيل المجموعات الـ 12 عشوائياً باختيار فريق واحد من كل مستوى. ولا يمكن وضع فريقين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء فرق الاتحاد الأوروبي (UEFA)، حيث يمكن تواجد فريقين كحد أقصى في نفس المجموعة.

ملاحظة: تم توزيع الدول المستضيفة مسبقاً على ثلاث مجموعات؛ حيث وُضعت المكسيك في المجموعة (A) وستخوض مباراة الافتتاح في 11 يونيو، بينما وُضع كندا والولايات المتحدة في المجموعتين (B) و(D) على التوالي، وستخوضان المباراتين الثالثة والرابعة في 12 يونيو.

قد يكون الحصول على مقاعد في كأس العالم أمراً صعباً مع وجود ملايين المشجعين، وهنا تبرز أهمية خيار "الحق في الشراء" (RTB). هو تخصيص رسمي لمستخدمي منصة (FIFA Collect) يضمن لهم فرصة شراء تذكرة لمباراة في كأس العالم 2026.

يمكنك اعتبار رمز (RTB) بمثابة "حجز مدفوع"؛ فأنت لا تشتري التذكرة نفسها، بل تشتري "الحق" في شرائها بسعرها الكامل خلال فترة زمنية محددة. هذا يعني عدم وجود قرعة، أو طوابير انتظار افتراضية، أو تخمينات. إذا كنت تملك الرمز، فمقعدك مضمون.

سيستخدم FIFA نظام التسعير الديناميكي خلال مبيعات التذاكر. وهو نظام تُعدل فيه الأسعار فورياً بناءً على العرض والطلب، تماماً مثل أسعار الطيران أو الفنادق.

الهدف من هذا النظام هو منح المشجعين وصولاً عادلاً وآمناً للتذاكر بأسعار قريبة من قيمتها السوقية. وبما أن النظام يعتمد على الطلب، فإن الأسعار لا ترتفع دائماً؛ فقد رأينا في كأس العالم للأندية مطلع هذا العام تذاكر لبعض مباريات خروج المغلوب (بما في ذلك نصف النهائي بين تشيلسي وفلومينينسي) كانت متاحة بسعر منخفض يصل إلى 13 دولاراً.

