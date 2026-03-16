تستعد قارة أمريكا الشمالية لاستقبال إعصار كروي غير مسبوق في صيف 2026، حيث سيتوافد صفوة نجوم كوكب الأرض للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026.

وكما نردد دائماً "كرة القدم لا تعترف بالسيناريوهات المسبقة"، لكن إذا سارت الأمور وفق التوقعات ونجحت القوى العظمى في عبور الأدوار الأولى، فنحن على موعد مع مواجهات إقصائية ستحبس الأنفاس في المربع الذهبي. التذاكر متاحة الآن لمباريات المونديال، وهذه هي فرصتك الذهبية لاقتناص مقعدك قبل أن يرفع الجميع شعار "نُفدت الكمية"! يستعرض معكم GOAL كافة التفاصيل الحيوية حول تذاكر نصف نهائي كأس العالم 2026 في يوليو، بدءاً من الأسعار ووصولاً إلى كيفية ضمان تواجدك في قلب الحدث التاريخي.

كيفية شراء تذاكر نصف نهائي المونديال أمام عشاق الساحرة المستديرة عدة فرص للحصول على التذاكر عبر بوابة الفيفا الرسمية من الآن وحتى صيف العام المقبل، وتختلف مراحل البيع كالتالي: مراحل القرعة المبكرة: شملت مراحل "Visa" والطلبات المبكرة التي بدأت في أواخر 2025 ومنحت الأولوية لسكان الدول المستضيفة.

قرعة الاختيار العشوائي: بعد سحب قرعة البطولة الرسمية، تبدأ مرحلة جديدة تتيح للمشجعين تقديم طلباتهم بناءً على مسارات المنتخبات المفضلة لديهم.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: مع اقتراب البطولة في ربيع 2026، سيتم طرح التذاكر المتبقية بنظام "الأسبقية للأسرع". ملاحظة هامة: يتطلب الشراء عبر الفيفا التسجيل المسبق، وغالباً ما تشهد هذه المنصة ضغطاً هائلاً يؤدي لنفاد التذاكر في دقائق معدودة. المنصات الثانوية إذا كنت تبحث عن ضمان الحصول على تذكرة بعد نفاد الحصص الرسمية، فإن المنصات الثانوية الموثوقة مثل StubHub هي وجهتك الأمثل. تتيح هذه المنصات إعادة البيع من مشجع لآخر، مما يوفر لك فرصة ذهبية للحصول على مقاعد حتى في اللحظات الأخيرة، مع مراعاة تقلب الأسعار بناءً على الطلب.

ماذا ننتظر من نصف النهائي؟ إثارة تفوق الخيال! تعود كأس العالم إلى أمريكا الشمالية لأول مرة منذ "نسخة 94" الأسطورية. والآن، مع توسع البطولة لتشمل 48 منتخباً، ستكون هذه النسخة الأكبر والأكثر صخباً في تاريخ اللعبة. بالنظر لنسخة قطر 2022، شاهدنا كيف دمرت الأرجنتين أحلام كرواتيا، وكيف صمدت فرنسا أمام طموح المغرب التاريخي. في دالاس وأتلانتا، سنكون على موعد مع فصول جديدة من الدراما الكروية التي لا تُنسى.

أسعار تذاكر نصف نهائي كأس العالم 2026 تتوزع الأسعار حسب فئات الجلوس (Category 1 إلى Category 4)، حيث توفر الفئة الأولى أفضل إطلالة، بينما تعد الفئة الرابعة الأكثر اقتصادية. الملعب نطاق الأسعار الرسمي ملعب AT&T (دالاس) 455$ - 2780$ ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 420$ - 2565$ أما في مواقع إعادة البيع مثل StubHub، فتبدأ الأسعار حالياً من حوالي 1181 دولاراً، وقد تشهد ارتفاعاً كبيراً بمجرد تحديد هوية المنتخبات المتأهلة.