"تذاكر موسمية" مفاجأة الهلال لجمهوره في الموسم الجديد

الزعيم يستهل موسمه بالدوري السعودي بملاقاة أبها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يجهز مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، مفاجأة لجمهوره خلال الموسم المقبل 2019-2020.

الزعيم من المقرر أن يستهل موسمه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بملاقاة أبها، في 23 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن هناك اتجاه داخل الإدارة الزرقاء لتطبيق نظام التذاكر الموسمية في المباريات المقامة على أرض الهلال في الموسم الجديد من الدوري.

وأوضحت الصحيفة وفقًا لمصادرها الخاصة أن كل مشجع للزعيم سيمتلك التذاكر الموسمية، سيكون له مقعد مخصص باسمه طوال الموسم في ملعب جامعة الملك سعود، على أن تشمل هذه التذاكر كافة الفئات.

وأشارت "الرياضية" أن هذه التذاكر سيتم طرحها عبر منصة "تذاكر الهلال الإلكترونية"، على أن يتم تحديد أسعارها فيما بعد.

يذكر أن رابطة دوري المحترفين أقامت أمس الأحد، حفل تدشين الموسم الجديد، الذي ينطلق بشكل رسمي في 22 من الشهر الجاري، وأعلنت خلال الحفل استمرار إطلاق اسم ولي العهد "محمد بن سلمان" على المسابقة للموسم الثاني على التوالي. (طالع التفاصيل)