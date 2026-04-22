تذاكر مباريات منتخب المكسيك في مونديال كأس العالم 2026
كيفية شراء تذاكر منتخب المكسيك في كأس العالم 2026: التواريخ والمباريات والأسعار وأكثر

المكسيك تصنع التاريخ بمونديال ثالث، من صخب العاصمة إلى ملاعب مونتيري، انغمس في جنون كرة القدم في احتفال تاريخي لا يتكرر.

تضرب حمى كأس العالم المكسيك، ويمكنك أن تكون هناك لتشاهد كيف سيكون أداء الدولة المشاركة في الاستضافة. مع انتهاء قرعة كأس العالم 2026، يبدأ عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم الآن العد التنازلي للأيام حتى تبدأ منتخباتهم حملتها في أمريكا الشمالية. بالنسبة للدول المضيفة، يرتفع مستوى الحماس إلى درجة أكبر، مع العلم أن أفضل لاعبي كرة القدم على كوكب الأرض سيتواجدون بالقرب من ديارهم.

بالإضافة إلى المباريات التي يشارك فيها المنتخب الوطني المكسيكي، ستقام سبع مباريات أخرى في دور المجموعات في الملاعب المكسيكية، مما يمنح المشجعين فرصة إضافية لمشاهدة إثارة كأس العالم مباشرة وبكل تفاصيلها.

متى سقام كأس العالم FIFA 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتغطي 16 مدينة مستضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

سيتم لعب 104 مباراة على مدار 34 يوماً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقاً وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 هي كالتالي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر.
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل.

ما هو جدول مباريات المكسيك في دور المجموعات؟

تعرف الدولة المشاركة في الاستضافة أول خصمين لها في مجموعات الصيف بعد قرعة 5 ديسمبر.

تفتتح المكسيك حملتها، والبطولة ككل، ضد جنوب أفريقيا. تأهل منتخب "بافانا بافانا" لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ استضافة البطولة في 2010.

الخصم الثاني للمكسيك، كوريا الجنوبية، يمتلك تاريخاً أقوى في كأس العالم، حيث تأهل لكل من البطولات العشر الماضية. المكسيك ستختتم مبارياتها في المجموعة بمواجهة الفائز من المسار D في تصفيات أوروبا، والذي سيكون إما الدنمارك، مقدونيا الشمالية، جمهورية التشيك أو جمهورية أيرلندا.

التاريخالمباراة (التوقيت المحلي)الملعبالتذاكر
الخميس، 11 يونيوالمكسيك × جنوب أفريقيا (1 ظهراً)استاد بانورتي (مكسيكو سيتي)التذاكر
الخميس، 18 يونيوالمكسيك × كوريا الجنوبية (7 مساءً)استاد أكرون (غوادالاخارا)التذاكر
الأربعاء، 24 يونيوالمكسيك × الدنمارك (7 مساءً)استاد بانورتي (مكسيكو سيتي)التذاكر

متى تشتري تذاكر المكسيك لكأس العالم 2026؟

يمتلك المشجعون عدة فرص لشراء التذاكر عبر موقع FIFA الرسمي من الآن وحتى الانطلاق في يونيو.

قرعة الاختيار العشوائي

تبدأ المرحلة التالية من بيع التذاكر من 11 ديسمبر وتستمر حتى 13 يناير. خلال هذه المرحلة، يمكن للمشجعين تقديم طلبات لمباريات محددة. تباع التذاكر بسعر ثابت وسيتم إخطار المتقدمين الناجحين في فبراير.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

مع اقتراب البطولة (ربيع 2026)، سيتمكن المشجعون من شراء أي تذاكر متبقية بنظام "الأولوية لمن يسبق". لم يعلن FIFA عن عدد التذاكر المتاحة، ولكن توقع نفاذها بسرعة كبيرة.

الأسواق الثانوية

إذا نفدت التذاكر، يمكن للمشجعين التوجه إلى مواقع مثل StubHub، حيث تتوفر إعادة البيع من مشجع لآخر بأسعار متغيرة بناءً على الطلب.

أين يمكنني شراء التذاكر؟

المكان الأساسي والموثوق هو بوابة تذاكر FIFA الرسمية. يجب على المشجعين التسجيل للحصول على FIFA ID للمشاركة في مراحل البيع.

كما يدير FIFA سوق إعادة البيع والتبادل الرسمي، وهو المنصة الوحيدة المعتمدة لإعادة البيع بأسعار رسمية. أما المواقع الخارجية مثل StubHub أو Ticombo، فهي تدرج التذاكر بمرونة أكبر ولكن بأسعار أعلى بسبب طلب السوق.

كم تبلغ تكلفة تذاكر كأس العالم 2026؟

تنقسم التذاكر إلى 4 فئات: الفئة 1 (الأغلى في الطابق السفلي)، الفئة 2 (الطوابق العلوية والسفلية)، الفئة 3 (الطابق العلوي)، والفئة 4 (الأكثر اقتصاداً).

المرحلةنطاق سعر التذكرة
دور المجموعات (مباريات أمريكا، كندا والمكسيك)$75 - $2,735
دور الـ 32$105 - $750
دور الـ 16$170 - $980
ربع النهائي$275 - $1,775
نصف النهائي$420 - $3,295
النهائي$2,030 - $7,875

من هو الهداف التاريخي للمكسيك في كأس العالم؟

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكإستاد بانونورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 استاد BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (بوسطن) 63,815 
 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد NRG، هيوستن 68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 69,650 
 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 
 ملعب ميتلايف، نيويورك 78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 
 ملعب لومن، سياتل 65,123

أسئلة الأكثر شيوعًا

لدى المشجعين عدد من الفرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها المكسيك عبر موقع FIFA الرسمي، وذلك من الآن وحتى انطلاق البطولة في شهر يونيو. تختلف مراحل البيع المتنوعة من حيث إجراءات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية وإنشاء حساب. بعد ذلك، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توفر التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر كأس العالم 2026 الخاصة بك، فإن سوق FIFA لإعادة البيع/التبادل هو القناة الرسمية الوحيدة للقيام بذلك. تم افتتاح هذا السوق في شهر أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر الرابط: FIFA.com/tickets.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 عبر منصات إعادة البيع الثانوية، مثل StubHub و Ticombo.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء من الملاعب خلال كأس العالم 2026. لن تكون هناك مبيعات تذاكر مباشرة عبر الشبابيك. يُعد موقع FIFA.com/tickets هو البوابة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

يتصدر كل من لويس هيرنانديز و خافيير هيرنانديز (تشيتشاريتو) قائمة هدافي المكسيك في نهائيات كأس العالم برصيد 4 أهداف لكل منهما. ومع ذلك، سجل لويس هيرنانديز جميع أهدافه الأربعة خلال مونديال فرنسا 1998، بينما توزعت أهداف خافيير هيرنانديز الأربعة على ثلاث بطولات (2010، 2014، و2018).

أما رافاييل ماركيز، الذي خاض مسيرة حافلة في نادي برشلونة، فيتصدر قائمة أكثر اللاعبين المكسيكيين مشاركة في نهائيات كأس العالم برصيد 19 مباراة، وهو واحد من أربعة لاعبين فقط في التاريخ شاركوا في خمس بطولات كأس عالم مختلفة (2002، 2006، 2010، 2014، و2018).