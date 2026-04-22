كيفية شراء تذاكر منتخب المكسيك في كأس العالم 2026: التواريخ والمباريات والأسعار وأكثر

تضرب حمى كأس العالم المكسيك، ويمكنك أن تكون هناك لتشاهد كيف سيكون أداء الدولة المشاركة في الاستضافة. مع انتهاء قرعة كأس العالم 2026، يبدأ عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم الآن العد التنازلي للأيام حتى تبدأ منتخباتهم حملتها في أمريكا الشمالية. بالنسبة للدول المضيفة، يرتفع مستوى الحماس إلى درجة أكبر، مع العلم أن أفضل لاعبي كرة القدم على كوكب الأرض سيتواجدون بالقرب من ديارهم.

بالإضافة إلى المباريات التي يشارك فيها المنتخب الوطني المكسيكي، ستقام سبع مباريات أخرى في دور المجموعات في الملاعب المكسيكية، مما يمنح المشجعين فرصة إضافية لمشاهدة إثارة كأس العالم مباشرة وبكل تفاصيلها.

متى سقام كأس العالم FIFA 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتغطي 16 مدينة مستضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

سيتم لعب 104 مباراة على مدار 34 يوماً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقاً وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 هي كالتالي:

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل.

ما هو جدول مباريات المكسيك في دور المجموعات؟

تعرف الدولة المشاركة في الاستضافة أول خصمين لها في مجموعات الصيف بعد قرعة 5 ديسمبر.

تفتتح المكسيك حملتها، والبطولة ككل، ضد جنوب أفريقيا. تأهل منتخب "بافانا بافانا" لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ استضافة البطولة في 2010.

الخصم الثاني للمكسيك، كوريا الجنوبية، يمتلك تاريخاً أقوى في كأس العالم، حيث تأهل لكل من البطولات العشر الماضية. المكسيك ستختتم مبارياتها في المجموعة بمواجهة الفائز من المسار D في تصفيات أوروبا، والذي سيكون إما الدنمارك، مقدونيا الشمالية، جمهورية التشيك أو جمهورية أيرلندا.

التاريخ المباراة (التوقيت المحلي) الملعب التذاكر الخميس، 11 يونيو المكسيك × جنوب أفريقيا (1 ظهراً) استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) التذاكر الخميس، 18 يونيو المكسيك × كوريا الجنوبية (7 مساءً) استاد أكرون (غوادالاخارا) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو المكسيك × الدنمارك (7 مساءً) استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) التذاكر

متى تشتري تذاكر المكسيك لكأس العالم 2026؟

يمتلك المشجعون عدة فرص لشراء التذاكر عبر موقع FIFA الرسمي من الآن وحتى الانطلاق في يونيو.

قرعة الاختيار العشوائي

تبدأ المرحلة التالية من بيع التذاكر من 11 ديسمبر وتستمر حتى 13 يناير. خلال هذه المرحلة، يمكن للمشجعين تقديم طلبات لمباريات محددة. تباع التذاكر بسعر ثابت وسيتم إخطار المتقدمين الناجحين في فبراير.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

مع اقتراب البطولة (ربيع 2026)، سيتمكن المشجعون من شراء أي تذاكر متبقية بنظام "الأولوية لمن يسبق". لم يعلن FIFA عن عدد التذاكر المتاحة، ولكن توقع نفاذها بسرعة كبيرة.

الأسواق الثانوية

إذا نفدت التذاكر، يمكن للمشجعين التوجه إلى مواقع مثل StubHub، حيث تتوفر إعادة البيع من مشجع لآخر بأسعار متغيرة بناءً على الطلب.

أين يمكنني شراء التذاكر؟

المكان الأساسي والموثوق هو بوابة تذاكر FIFA الرسمية. يجب على المشجعين التسجيل للحصول على FIFA ID للمشاركة في مراحل البيع.

كما يدير FIFA سوق إعادة البيع والتبادل الرسمي، وهو المنصة الوحيدة المعتمدة لإعادة البيع بأسعار رسمية. أما المواقع الخارجية مثل StubHub أو Ticombo، فهي تدرج التذاكر بمرونة أكبر ولكن بأسعار أعلى بسبب طلب السوق.

كم تبلغ تكلفة تذاكر كأس العالم 2026؟

تنقسم التذاكر إلى 4 فئات: الفئة 1 (الأغلى في الطابق السفلي)، الفئة 2 (الطوابق العلوية والسفلية)، الفئة 3 (الطابق العلوي)، والفئة 4 (الأكثر اقتصاداً).

المرحلة نطاق سعر التذكرة دور المجموعات (مباريات أمريكا، كندا والمكسيك) $75 - $2,735 دور الـ 32 $105 - $750 دور الـ 16 $170 - $980 ربع النهائي $275 - $1,775 نصف النهائي $420 - $3,295 النهائي $2,030 - $7,875

من هو الهداف التاريخي للمكسيك في كأس العالم؟

يعد لويس هيرنانديز وخافيير هيرنانديز الهدافين التاريخيين للمكسيك في النهائيات برصيد 4 أهداف لكل منهما. سجل لويس أهدافه في نسخة 1998، بينما وزع خافيير أهدافه على نسخ 2010، 2014، و2018.

كما يتصدر رافاييل ماركيز قائمة الأكثر مشاركة برصيد 19 مباراة، وهو أحد أربعة لاعبين فقط في التاريخ شاركوا في 5 بطولات مختلفة.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: