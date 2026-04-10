هناك دائماً اهتمام هائل برؤية المدافعين عن لقب كأس العالم وهم يطأون أرض الملعب. ومن المتوقع أن يحدث تهافت جديد على التذاكر بعد إجراء قرعة كأس العالم، ولكن لا تفقد الأمل في تأمين مقعد بمباريات الأرجنتين بعد.

ومن المثير للدهشة أنه لم ينجح أي منتخب في الدفاع عن لقب كأس العالم بنجاح منذ البرازيل عام 1962. ومع ذلك، فإن الأرجنتين، الفائزة باللقب ثلاث مرات، ستستحضر ذكريات تتويجها تحت قيادة دييجو مارادونا في مكسيكو 86، حيث يوجهون أنظارهم الآن نحو استعادة الكأس الأغلى في عالم كرة القدم في أمريكا الشمالية.

يمكنك أن تكون هناك لتشهد ما إذا كانوا سيحققون ذلك. دع GOAL يستعرض لك أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وتكلفتها.

متى ينطلق كأس العالم FIFA 2026؟ سيقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، موزعة على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. سيتم لعب 104 مباراة على مدار 34 يوماً في أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستشهد البطولة مشاركة 48 فريقاً وتستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 هي كالتالي: كندا: تورونتو وفانكوفر

المكسيك: جوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل.