تذاكر مباريات وأطباق "سي فود".. هدايا نيجريرا للحكام بأموال برشلونة!

تفاصيل جديدة خطيرة فيما يعرف باسم "قضية نيجريرا" التي يتهم فيها برشلونة برشوة نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق إنريكيز نيجريرا.
صحيفة "الموندو" كشفت عن مسار التحقيقات الجاري الآن حول ما كان نيجريرا يفعله بأموال النادي الكتالوني.
الوجهة الأساسية لهذه الأموال التي حصلت عليها شركة نيجريرا من خزائن برشلونة كانت هدايا لحكام في الدرجة الأولى الإسبانية.
الصحيفة كشفت بالمستندات تلقي حكام إسبان من شركة نيجريرا تذاكر لحضور فعاليات ومباريات، مأكولات شهية عديدة من لحوم وأسماك، إضافة إلى امتيازات أخرى.
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