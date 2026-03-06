تذاكر مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين: المواعيد والأسعار وكل ما تريد معرفته

وصلت إثارة كأس خادم الحرمين الشريفين، البطولة الإقصائية الأعرق في المملكة العربية السعودية، إلى ذروتها. يشهد نصف نهائي هذا العام صداماً بين العمالقة، حيث تتصارع أندية "الأربعة الكبار" مع طموح الفرق الصاعدة في معركة ملحمية للوصول إلى النهائي التاريخي.

تنتظرنا مواجهة حبست الأنفاس في "كلاسيكو السعودية" تجمع بين الأهلي والهلال في عروس البحر الأحمر جدة. وفي المقابل، يسعى مفاجأة البطولة "نادي الخلود" لتسطير التاريخ أمام العملاق الاتحاد. ولأن كأس الملك يحمل إرثاً يمتد لعام 1957، فإن حصد هذا اللقب يُعد الرمز الأسمى للمكانة والسطوة في الكرة السعودية. سواء كنت تبحث عن التذاكر الاقتصادية أو تجربة الضيافة الفاخرة، استعرضت GOAL الدليل النهائي لتأمين مكانك في المدرجات. إليك كل ما تحتاجه لشراء تذاكر نصف نهائي كأس الملك الآن.

متى تقام مباريات نصف نهائي كأس الملك؟

من المقرر إقامة دور نصف النهائي لنسخة 2025-2026 في منتصف شهر مارس. وبعد تعديلات الروزنامة لتناسب الالتزامات القارية، ستقام المباراتان في توقيت متزامن لضمان أقصى درجات الإثارة والندية. إليك التفاصيل المؤكدة للمواجهات القادمة:

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر الأربعاء، 18 مارس 2026 (22:00) الخلود ضد الاتحاد ملعب نادي الحزم (الرس) احجز مقعدك الأربعاء، 18 مارس 2026 (22:00) الأهلي ضد الهلال ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) احجز مقعدك

أين يمكن شراء تذاكر نصف نهائي كأس الملك؟ تُعد منصة "ويبوك" (Webook) هي المصدر الرسمي والأكثر موثوقية لشراء التذاكر، بصفتها الشريك الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين. تتطلب المنصة إنشاء حساب والانضمام لصفوف الانتظار الافتراضية نظراً للإقبال الهائل. ومع ذلك، وبسبب الشعبية الطاغية لأندية مثل الهلال والاتحاد، غالباً ما تنفد الحصص الرسمية في غضون دقائق. إذا وجدت أن الموقع الرسمي يعرض حالة "نفدت الكمية"، فإن خيارك الأفضل هو منصة Ticombo. تعتبر Ticombo سوقاً ثانوياً رائعاً يوفر بيئة آمنة للجماهير لبيع وشراء التذاكر، وهي مفيدة جداً في مباريات القمة حيث يعرض بعض حاملي التذاكر الموسمية مقاعدهم للبيع.

كم تبلغ أسعار تذاكر نصف نهائي كأس الملك؟ تتفاوت الأسعار بناءً على سعة الملعب وشعبية الأندية المتنافسة. يشهد نصف النهائي عادةً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأدوار السابقة، لكن تظل هناك خيارات تناسب الجميع. حالياً، تبدأ أرخص التذاكر من حوالي 60 ريالاً سعودياً في الأسواق الثانوية للمناطق المرتفعة أو خلف المرمى. الدرجة الموحدة: 60 - 150 ريال سعودي (القيمة الأفضل مقابل المال).

60 - 150 ريال سعودي (القيمة الأفضل مقابل المال). الفئة الأولى (بجوار الملعب): 200 - 450 ريال سعودي.

200 - 450 ريال سعودي. الفئة الممتازة / الفضية: 500 - 900 ريال سعودي.

500 - 900 ريال سعودي. الذهبية / الضيافة: 1,200 - 3,500+ ريال سعودي (تشمل دخول الصالات الفاخرة والضيافة). نصيحة الخبراء: في مباريات كبرى مثل الأهلي والهلال، تتقلب الأسعار بسرعة على منصات مثل Ticombo بناءً على الطلب. إذا وجدت تذكرة تناسب ميزانيتك، فمن الحكمة حجزها فوراً بدلاً من الانتظار ليوم المباراة.

كيف أحصل على تذاكر نصف نهائي كأس الملك؟ يتطلب الحصول على هذه التذاكر سرعة وتخطيطاً. اتبع الخطوات التالية لضمان تواجدك في الحدث: متابعة القنوات الرسمية: تابع حسابات الاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية (الهلال، الأهلي، الاتحاد) على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة موعد طرح التذاكر عبر "ويبوك". التسجيل المبكر: قم بإنشاء حسابك مسبقاً على Webook و Ticombo لتوفير ثوانٍ ثمينة عند ضغط الموقع. تفقد سوق إعادة البيع: إذا لم يحالفك الحظ في الطرح الأول، توجه مباشرة إلى Ticombo. هي الوسيلة الأضمن لمباريات "كلاسيكو السعودية". باقات الضيافة: إذا كانت ميزانيتك تسمح، ابحث عن فئة "الذهبية". غالباً ما تبقى متاحة لفترة أطول من التذاكر العادية.

كل ما تريد معرفته عن ملعب الإنماء يستضيف ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مواجهة الأهلي والهلال. هذا الصرح الذي يعد جزءاً من "الجوهرة المشعة" يشتهر بأجوائه الصاخبة وتجهيزاته العالمية. صُمم الملعب ليوفر رؤية مثالية من جميع الزوايا، مع أنظمة تبريد حديثة تضمن راحة المشجعين. نوصي الجماهير بالوصول قبل المباراة بساعتين على الأقل، حيث تمتلئ مواقف السيارات بسرعة كبيرة في ليالي الكؤوس الكبرى. أما مواجهة الخلود والاتحاد فستقام على ملعب نادي الحزم بالرس، وهو ملعب أصغر حجماً لكنه يمنح المشجعين قرباً استثنائياً من أرضية الملعب، مما يجعل مفاجآت الكأس تبدو أكثر واقعية وإثارة.