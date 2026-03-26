احصل على تذاكر مباريات منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2026
نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر مباريات منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2026: المواجهات والتواريخ والأسعار وأكثر

إليك دليلك النهائي لضمان تذاكر مشاهدة "محاربي التايجوك" وهم يتطلعون للمجد في كأس العالم FIFA 2026 في أمريكا الشمالية.

يتوجه منتخب كوريا الجنوبية إلى المونديال للمرة الحادية عشرة على التوالي في إنجاز مذهل يؤكد هيمنة هذا العملاق الآسيوي. بعد حملة تصفيات سيطروا فيها على القارة، يستعد "الشياطين الحمر" لاقتحام ملاعب المكسيك والولايات المتحدة. مع قيادة النجم العالمي سون هيونج مين، تعد مواجهات كوريا الجنوبية بأن تكون ملحمة من القوة البدنية والسرعة التكتيكية التي لا تهدأ.

مع توسيع البطولة لتشمل 48 فريقاً، أصبحت المخاطر أعلى من أي وقت مضى. سواء كنت من عشاق المنتخب المخلصين أو ترغب في تجربة الأجواء الصاخبة للمشجعين الكوريين، فإن تأمين مقعدك يتطلب تحركاً سريعاً، خاصة مع المواجهة المرتقبة ضد المكسيك في غوادالاخارا.

إذا كنت مستعداً لدعم المنتخب الكوري مباشرة من المدرجات، دع GOAL يزودك بكل ما تحتاجه من تفاصيل التذاكر، الملاعب، والأسعار.

متى تقام مباريات كوريا الجنوبية في كأس العالم 2026؟

ستبدأ كوريا الجنوبية مشوارها في اليوم الافتتاحي للبطولة، حيث تخوض مباريات دور المجموعات في المكسيك، وتحديداً في مدينتي غوادالاخارا ومونتيري، وسط توقعات بحضور جماهيري ضخم من الجاليات الكورية في أمريكا الشمالية.

جدول مباريات كوريا الجنوبية في دور المجموعات - كأس العالم 2026

التاريخ والوقت (محلي)المواجهةالموقعالتذاكر
11 يونيو 2026، 22:00كوريا الجنوبية ضد فائز ملحق أوروبا Dملعب أكرون، غوادالاخاراالتذاكر
18 يونيو 2026، 21:00المكسيك ضد كوريا الجنوبيةملعب أكرون، غوادالاخاراالتذاكر
24 يونيو 2026، 21:00جنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبيةملعب BBVA، مونتيريالتذاكر

تم توزيع مباريات كوريا الجنوبية لتركز على المكسيك في البداية، حيث سيواجهون اختباراً حقيقياً أمام صاحب الأرض في غوادالاخارا. يتوقع أن يتحول ملعب أكرون إلى ساحة مشتعلة، بينما توفر مونتيري بخلفيتها الجبلية الساحرة مسرحاً مثالياً للختام ضد جنوب إفريقيا.

من أين تشتري تذاكر كوريا الجنوبية في كأس العالم؟

هناك طريقتان رئيستان لتأمين التذاكر. الطريقة الرسمية هي عبر منصة FIFA التي تعتمد على مراحل القرعة ومبيعات اللحظة الأخيرة. ونظراً للطلب الهائل، خاصة على مباراة "المكسيك ضد كوريا الجنوبية"، قد يكون من الصعب الفوز في القرعة الرسمية.

للمشجعين الراغبين في ضمان مقاعدهم مبكراً، تعتبر الأسواق الثانوية الموثوقة مثل StubHub الحل الأفضل. توفر هذه المنصات حماية "FanProtect" بنسبة 100%، مما يضمن وصول تذاكر رقمية رسمية إلى هاتفك الذكي وتسهيل دخولك إلى الملاعب المكسيكية والأمريكية دون عناء.

ما هي أسعار تذاكر كوريا الجنوبية في كأس العالم؟

تختلف الأسعار بناءً على أهمية المباراة وفئة المقعد. تبدأ الأسعار من مستويات اقتصادية للمباريات ضد جنوب إفريقيا، بينما ترتفع بشكل ملحوظ لمباراة المكسيك.

المرحلةنطاق السعر (بالدولار الأمريكي)
دور المجموعات (جنوب إفريقيا/الملحق)60$ - 620$
دور المجموعات (ضد المكسيك)75$ - 2,735$
دور الـ 32105$ - 750$
المباراة النهائية2,030$ - 7,875$
نصيحة احترافية: تذاكر مباراة المكسيك تشهد طلباً قياسياً؛ لذا فإن الشراء المبكر عبر المنصات الموثوقة هو السبيل الوحيد لتجنب نفاذ الكمية أو الارتفاع الجنوني في الأسعار مع اقتراب شهر يونيو.

باقات الضيافة الفاخرة

إذا كنت تبحث عن تجربة ملكية، تتوفر باقات الضيافة التي تشمل الدخول إلى القاعات الخاصة، وجبات فاخرة، وأفضل إطلالة على الملعب:

  • مباراة واحدة: تبدأ من 1,400 دولار للشخص.
  • باقة "اتبع فريقي": (4 مباريات) تبدأ من 6,750 دولار.
  • سلسلة الملاعب: لمشاهدة كافة المباريات في غوادالاخارا أو مونتيري، تبدأ من 8,275 دولار.

ماذا تتوقع من كوريا الجنوبية في كأس العالم؟

يدخل "محاربو التايجوك" البطولة وهم يمتلكون واحداً من أكثر الأجيال توازناً في تاريخهم. مع دمج المواهب الشابة مع الخبرة الأوروبية، أصبحت كوريا الجنوبية فريقاً "قاتلاً" في التحولات السريعة والضغط العالي الذي لا يتوقف طوال 90 دقيقة.

توقع من الفريق الكوري أداءً مليئاً بالروح القتالية، حيث يشتهرون بتسجيل الأهداف الحاسمة في اللحظات الأخيرة. قدرتهم على إحداث مفاجآت مدوية، كما فعلوا أمام ألمانيا في 2018، تجعلهم من أكثر الفرق التي يخشى مواجهتها في الأدوار الإقصائية. ومع زحف "الشياطين الحمر" من لوس أنجلوس وتكساس لدعمهم، ستكون كل مباراة بمثابة "أرض كورية" بامتياز.

ما هي ملاعب كأس العالم FIFA 2026؟

الدولةالاستاد (المدينة)السعة
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)87,523
المكسيكاستاد أكرون (غوادالاخارا)48,071
المكسيكاستاد BBVA (مونتيري)53,500
الولايات المتحدةملعب ميتلايف (نيو جيرسي)82,500
الولايات المتحدةملعب AT&T (أرلينغتون)80,000
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)71,000
الولايات المتحدةملعب لومين فيلد (سياتل)69,000
كندابي سي بليس (فانكوفر)54,500

أسئلة الأكثر شيوعًا

المصدر الرسمي الوحيد للتذاكر هو بوابة فيفا للتذاكر (FIFA.com/tickets). وبحلول أواخر مارس 2026، تكون مراحل القرعة المبكرة قد انتهت. الفرصة الرئيسية التالية هي مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة، والتي تبدأ في 1 أبريل 2026، الساعة 11:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم بيع هذه التذاكر بأسبقية الحجز (من يأتي أولاً يُخدم أولاً). ستلعب اليابان مبارياتها في دور المجموعات في مدينتي أرلينغتون (دالاس) ومونتيري، ومن المتوقع أن تنفد التذاكر فوراً بسبب الطلب الهائل من الجالية اليابانية في أمريكا.

لضمان صحة تذاكرك، يجب عليك استخدام الوسائل التالية:

إعادة البيع الرسمي: "سوق فيفا الرسمي لإعادة البيع/التبادل" هو المنصة الثانوية الوحيدة المعتمدة، وسيعاد فتحه في 2 أبريل 2026.

الأسواق الثانوية: إذا كانت البوابة الرسمية خالية، توفر منصات مثل StubHub وSeatGeek وVivid Seats مخزوناً من بائعين أفراد. ورغم أنها تقدم ضماناً بنسبة 100%، إلا أن أسعار مباراة اليابان الافتتاحية ضد هولندا تشهد ارتفاعاً حالياً، حيث تبدأ من 570 إلى 750 دولاراً تقريباً.

الأسعار الرسمية مقسمة إلى أربع فئات. تبدأ الفئة الرابعة (الأقل سعراً) من حوالي 60 دولاراً لمباريات دور المجموعات. ومع ذلك، تختلف أسعار السوق على مواقع إعادة البيع حسب الملعب.