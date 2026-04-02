تذاكر مباريات منتخب أوزبكستان في كأس العالم 2026: المواعيد والملاعب والأسعار

يستعد منتخب أوزبكستان لكتابة التاريخ في أول مشاركة مونديالية له على الإطلاق، حيث يتجه ذئاب توران إلى أمريكا الشمالية للمنافسة في كأس العالم 2026. بعد سنوات من الاقتراب من الحلم، نجح الجيل الذهبي الأوزبكي أخيراً في حجز مقعده بين الكبار، ليكون الممثل الجديد للكرة الآسيوية في البطولة الأكبر عالمياً.

مع توسيع البطولة لتشمل 48 منتخباً، تضاعفت الإثارة والفرص للجماهير الأوزبكية للسفر خلف فريقها إلى الولايات المتحدة والمكسيك. هل سيتمكن المنتخب الأوزبكي من إحداث المفاجأة وتجاوز دور المجموعات في ظهوره الأول؟ دع GOAL يأخذك في جولة شاملة حول كافة المعلومات المتعلقة بتذاكر مباريات أوزبكستان، بما في ذلك كيفية تأمين مقعدك وتكلفة الرحلة.

متى يقام كأس العالم 2026؟

ستقام نهائيات كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، موزعة على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. ستشهد البطولة 104 مباريات على مدار 34 يوماً من المنافسة المحتدمة. المدن المضيفة التي ستستقبل المشجعين هي:

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل.

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.

كندا: تورونتو وفانكوفر.

جدول مباريات أوزبكستان في دور المجموعات 2026

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الخميس، 18 يونيو 2026 أوزبكستان ضد كولومبيا ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي) احجز تذكرتك الثلاثاء، 23 يونيو 2026 البرتغال ضد أوزبكستان ملعب هيوستن (هيوستن) احجز تذكرتك السبت، 27 يونيو 2026 الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) احجز تذكرتك

تبدأ رحلة أوزبكستان التاريخية في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، حيث يواجهون المنتخب الكولومبي القوي في ملعب أزتيكا الأسطوري. هذه المباراة تمثل تحدياً كبيراً وبداية نارية للفريق في المونديال.

المباراة الثانية ستكون في هيوستن ضد المنتخب البرتغالي، وهي المواجهة التي ينتظرها الملايين لمشاهدة نجوم العالم وجهاً لوجه مع صقور أوزبكستان. أما المباراة الختامية في المجموعة فستقام في أتلانتا ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، وهي مباراة قد تكون الحاسمة في تحديد المتأهلين إلى دور الـ 32.

كيفية شراء تذاكر أوزبكستان في كأس العالم 2026

مرحلة المبيعات الأخيرة

بدءاً من أبريل 2026، سيتم طرح أي تذاكر متبقية عبر نظام الأسبقية. نظراً لأن أوزبكستان تشارك لأول مرة، فمن المتوقع أن يكون هناك طلب هائل من الجاليات الأوزبكية حول العالم، خاصة لمباراة البرتغال في هيوستن. يجب عليك التسجيل مسبقاً في بوابة تذاكر فيفا للوصول إلى هذه المقاعد فور طرحها.

الأسواق الثانوية الموثوقة

في حال نفاد التذاكر عبر الموقع الرسمي، أو إذا كنت تبحث عن مقاعد في فئات محددة لم تعد متوفرة، فإن منصات مثل StubHub توفر بديلاً ممتازاً. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء التذاكر في اللحظات الأخيرة وتضمن لك دخول الملعب حتى للمباريات عالية الطلب مثل مواجهة كولومبيا في الافتتاحية الخاصة بالمجموعة.

أسعار تذاكر أوزبكستان في كأس العالم 2026

تنقسم تذاكر المباريات إلى أربع فئات رئيسية، حيث تبدأ الأسعار من 60 دولاراً للمباريات التي لا تشارك فيها الدول المستضيفة، مما يجعل مباريات أوزبكستان من أكثر الفرص توفيراً للجماهير.

الفئة الأولى: المقاعد الأكثر تميزاً في الأدوار السفلية والوسطى.

الفئة الثانية: مقاعد بمستوى رؤية ممتاز من الجوانب.

الفئة الثالثة: مقاعد تقع غالباً في الأدوار العلوية.

الفئة الرابعة: الخيار الأكثر اقتصاداً، وعادة ما تكون خلف المرميين.

المرحلة نطاق الأسعار (بالدولار الأمريكي) دور المجموعات (مباريات أوزبكستان) 60$ - 620$ دور الـ 32 105$ - 750$ دور الـ 16 170$ - 980$ المباراة النهائية 2,030$ - 7,875$

باقات الضيافة لمباريات أوزبكستان

إذا كنت ترغب في تجربة فاخرة لا تُنسى، تتوفر باقات الضيافة الرسمية التي تشمل خدمات مميزة:

تذكرة مباراة واحدة: تبدأ من 1,400 دولار للشخص، وتشمل الدخول إلى صالات فاخرة وخدمات طعام راقية قبل وبعد المباراة.

سلسلة متابعة فريقي: تتيح لك حضور جميع مباريات أوزبكستان الثلاث في دور المجموعات بأسعار تبدأ من 4,200 دولار تقريباً.

الأجنحة الخاصة: لمجموعات الشركات أو العائلات الكبيرة، تبدأ أسعار الأجنحة في ملاعب مثل أتلانتا وهيوستن من مبالغ تتراوح بين 30,000 إلى 60,000 دولار للمباراة الواحدة.

ماذا نتوقع من أوزبكستان في المونديال؟

يدخل المنتخب الأوزبكي البطولة بروح معنوية عالية بعد أداء قوي في التصفيات الآسيوية. الفريق يعتمد على مزيج من الخبرة والشباب، ويمتاز بالتنظيم الدفاعي والسرعة في الهجمات المرتدة. مع وجود دعم جماهيري متوقع في المدن الأمريكية الكبرى، قد تصبح أوزبكستان الحصان الأسود للبطولة، خاصة وأن نظام الـ 48 فريقاً يمنح فرصة أكبر للمتأهلين كأفضل ثوالث.

ملاعب كأس العالم 2026

الدولة الملعب (المدينة) السعة المكسيك ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي) 87,523 الولايات المتحدة ملعب NRG (هيوستن) 72,220 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 75,000 الولايات المتحدة ملعب متلايف (نيوجيرسي) 82,500 الولايات المتحدة ملعب AT&T (دالاس) 94,000

سيكون ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي هو المسرح الذي سيشهد أول لمسة لأوزبكستان في تاريخ كأس العالم، وهو ملعب يحمل إرثاً كبيراً كونه استضاف نهائيين سابقين للمونديال. الحجز المبكر هو المفتاح لضمان تواجدك في هذه اللحظة التاريخية.