كيفية الحصول على تذاكر مباريات منتخب الأردن في كأس العالم 2026: المواعيد والجدول والأسعار وأكثر

أخيراً، الحلم أصبح حقيقة! للمرة الأولى في التاريخ، نجح المنتخب الأردني في حجز مقعده في كأس العالم FIFA.

بعد حملة تصفيات مذهلة تفوقوا فيها على عمالقة القارة، يستعد رجال المدرب جمال سلامي للتوجه إلى أمريكا الشمالية لترك بصمتهم على الساحة العالمية. روح "النشامى" أقوى من أي وقت مضى، وآلاف الأردنيين يخططون بالفعل لرحلتهم ليشهدوا هذه اللحظة التاريخية.

هل ينجح موسى التعمري ويزن النعيمات في هز شباك الملاعب في كاليفورنيا وتكساس؟ هذه فرصتك لتكون جزءاً من الفصل الأول للأردن في كأس العالم. يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاجه من معلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية تأمين مقعدك وتكاليف التذاكر.

متى ينطلق كأس العالم FIFA 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع المباريات على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستشهد البطولة رقماً قياسياً بإقامة 104 مباريات. وبالنسبة للأردن، تبدأ الرحلة من ولاية كاليفورنيا، حيث يستعد النشامى لمواجهة كبار العالم في هذا النظام الجديد الذي يضم 48 فريقاً.

المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 هي:

كندا: تورونتو وفانكوفر.

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل.

ما هو جدول مباريات منتخب الأردن في كأس العالم 2026؟

وقع المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة (Group J)، وهي مجموعة تعد بكرة قدم مثيرة وحضور جماهيري غفير. ستكون مباراتهم الافتتاحية ضد النمسا ليلة تاريخية في منطقة خليج سان فرانسيسكو، تليها مواجهة مرتقبة ضد الأرجنتين في دالاس، وهي واحدة من أكثر المباريات انتظاراً في دور المجموعات بالكامل.

التاريخ المباراة المكان التذاكر 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) التذاكر 22 يونيو 2026 الأردن ضد الجزائر ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) التذاكر 27 يونيو 2026 الأردن ضد الأرجنتين ملعب AT&T (دالاس) التذاكر

متى يمكن شراء تذاكر منتخب الأردن في كأس العالم 2026؟

أمام المشجعين عدة فرص لشراء التذاكر عبر بوابة FIFA الرسمية. ومع الظهور الأول للأردن، من المتوقع أن يكون الطلب هائلاً من الجالية الأردنية في أمريكا والمشجعين المسافرين من عمان.

السحب العشوائي

بعد القرعة النهائية في ديسمبر 2025، تقدم المشجعون بطلبات للحصول على مباريات محددة. إذا فاتتك هذه المرحلة، فإن النافذة التالية هي أفضل فرصة لك.

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة

بدءاً من أوائل أبريل 2026، سيفتح الاتحاد الدولي (FIFA) مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة. تُباع هذه التذاكر بنظام "الأسبقية"، ومن المتوقع أن تنفد تذاكر مباراة الأردن الأولى ومواجهة الأرجنتين الكبرى في غضون ثوانٍ.

الأسواق الثانوية

إذا لم يحالفك الحظ في الإصدارات الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub ستعرض التذاكر. تُظهر أسعار مباراة الأردن والأرجنتين بالفعل طلباً مرتفعاً على مواقع إعادة البيع، لذا سارع بالتحرك إذا وجدت سعراً مناسباً.

أين يمكن شراء تذاكر منتخب الأردن في كأس العالم 2026؟

المكان الأساسي والأكثر موثوقية لتأمين مقاعد لمباريات الأردن هو بوابة تذاكر FIFA الرسمية.

بالإضافة إلى الإصدارات الأولية، يدير FIFA منصة رسمية خاصة لإعادة البيع والتبادل. هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة من FIFA للمشجعين الذين يبحثون عن تذاكر نفدت بالفعل بأسعارها الأصلية. ومن المتوقع أن تكون هذه المنصة نشطة للغاية لمباريات المجموعة العاشرة.

للمشجعين الذين يريدون مرونة أكبر أو فاتهم الموعد الرسمي، يعتبر StubHub منصة ثانوية شهيرة. رغم أن الأسعار قد تكون أعلى، إلا أنها توفر طريقة آمنة للعثور على مقاعد في بطولة الأردن الأولى.

كم تبلغ تكلفة تذاكر كأس العالم 2026؟

تنقسم تذاكر مباريات دور المجموعات للأردن إلى أربع فئات:

الفئة 1: مقاعد مميزة في الطابق السفلي (450 - 620 دولار).

الفئة 2: مقاعد في الزوايا أو الطوابق المتوسطة (280 - 400 دولار).

الفئة 3: مقاعد اقتصادية في الطوابق العليا (150 - 250 دولار).

الفئة 4: الأقل سعراً / رؤية محدودة (60 - 120 دولار).

ماذا نتوقع من الأردن في كأس العالم 2026؟

توقعوا اللعب بالروح والقلب، وشعار "لا يوجد ما نخسره". تحت قيادة جمال سلامي، تحول الأردن إلى وحدة منضبطة تكتيكياً مع هجمات مرتدة قاتلة.

ستتجه كل الأنظار نحو موسى التعمري، الذي يقدم مستويات مذهلة في الدوري الفرنسي وكان القوة الدافعة وراء التأهل. وإلى جانبه، يشكل يزن النعيمات وعلي علوان ثلاثياً هجومياً يمكنه إزعاج أي دفاع. أثبت الأردن في كأس آسيا قدرته على هزيمة الكبار؛ والآن هم مستعدون ليظهروا للعالم أن "النشامى" قد وصلوا.