من المتوقع أن يحظى المنتخب الكولومبي بدعم جماهيري هائل عندما ينطلق في دور المجموعات من مونديال 2026 خلال فصل الصيف. ومع إقامة أول مباراتين له في المكسيك والمباراة الختامية في فلوريدا، سيخلق المشجعون بلا شك أجواءً حماسية رائعة داخل الملاعب. كما أن جميع مبارياتهم ستقام في وقت متأخر من الجدول اليومي تحت الأضواء الكاشفة، مما يضيف مزيداً من الإثارة والأجواء الاحتفالية على المناسبة.

هل تستطيع كولومبيا الارتقاء لمستوى التوقعات في أمريكا الشمالية هذا الصيف؟ يمكنك أن تكون هناك لتكتشف ذلك بنفسك. دع GOAL يستعرض لك أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقعدك وتكلفة ذلك.

متى يقام كأس العالم 2026؟

ستقام نهائيات كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

سيتم لعب 104 مباريات على مدار 34 يوماً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وللمرة الأولى، ستشهد البطولة مشاركة 48 فريقاً وتستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كالتالي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

المكسيك: جوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هو جدول مباريات كولومبيا في كأس العالم 2026؟

لم تكن بداية كولومبيا جيدة في مباراتها الافتتاحية بمونديال 2018، حيث خسرت 2-1 أمام اليابان. ومع ذلك، استجاب الـ لا تريكولور بشكل إيجابي، حيث حقق انتصارات بنتيجة 3-0 و1-0 على بولندا والسنغال على التوالي، ليحسم مكانه في الأدوار الإقصائية.

وكان أداؤهم أفضل قبل ذلك بأربع سنوات، حيث تصدروا مجموعتهم في مونديال 2014 بعد ثلاثة نجاحات متتالية ضد اليونان وكوت ديفوار واليابان، وسجلوا تسعة أهداف خلال تلك الرحلة. ومن الذاكرة أن خاميس رودريغيز سجل في كل من مباريات كولومبيا الخمس الأولى خلال نهائيات 2014.

في الصيف القادم، تبدأ كولومبيا مشوارها بمواجهة ضد الوافد الجديد للبطولة، أوزبكستان. وخسر المنتخب الآسيوي مباراة واحدة فقط من أصل 16 مباراة تصفيات في طريقه لحجز مكانه في نهائيات 2026. بعد أوزبكستان، ستواجه كولومبيا الفائز من الملحق القاري (المسار الأول)، والذي سيكون إما كاليدونيا الجديدة أو جامايكا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية. تأمل كولومبيا أن تجمع عدداً كبيراً من النقاط قبل أن تصطدم بالبرتغال، المصنفة السادسة عالمياً، في مواجهتها الختامية بالمجموعة.

التاريخ المباراة (التوقيت المحلي) الملعب التذاكر الأربعاء، 17 يونيو كولومبيا ضد أوزبكستان (8 مساءً) ملعب بانورتي (مكسيكو سيتي) احجز الآن الثلاثاء، 23 يونيو كولومبيا ضد الكونغو (8 مساءً) ملعب أكرون (جوادالاخارا) احجز الآن السبت، 27 يونيو كولومبيا ضد البرتغال (7.30 مساءً) ملعب هارد روك (ميامي) احجز الآن

ماذا نتوقع من كولومبيا في كأس العالم 2026؟

ظهر لوس كافيتيروس في نهائيات كأس العالم لأول مرة في عام 1962، ولكن كانت هناك عدة فترات طويلة فشلوا فيها في التأهل لأكبر مهرجان كروي على الكوكب (1966-1986 و2002-2010). حققت كولومبيا أكبر تأثير لها على ساحة المونديال في عام 2014 عندما وصلت إلى ربع النهائي في النسخة التي استضافتها البرازيل. إنها البطولة الوحيدة حتى الآن التي وصلت فيها كولومبيا إلى دور الثمانية. وحقيقة غيابهم عن مونديال 2022 أثرت فيهم بشدة ودفعتهم أكثر لترك انطباع كبير في الصيف القادم.

حققت كولومبيا خطوات إيجابية في عام 2022 رغم الفشل في التأهل للمونديال السابق. فقد بدأوا سلسلة مذهلة من 28 مباراة دون هزيمة في مارس 2022 بالفوز 3-0 على بوليفيا، ولم تنتهِ هذه السلسلة حتى يوليو 2024، عندما خسروا أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا أمام 65,300 متفرج في ملعب هارد روك بميامي، وهو الملعب الذي سيعودون إليه خلال دور المجموعات في مونديال 2026.

متى يمكن شراء تذاكر كولومبيا في كأس العالم 2026؟

يمتلك المشجعون عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها كولومبيا عبر موقع الفيفا الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. بينما جرت بالفعل مراحل بيع مختلفة، مثل مرحلة قرعة مبيعات فيزا في سبتمبر وقرعة التذاكر المبكرة في أكتوبر، لا تزال هناك مراحل قادمة:

قرعة الاختيار العشوائي

بعد اكتمال قرعة كأس العالم 2026 ومعرفة مباريات المجموعات، من المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من مبيعات التذاكر من 11 ديسمبر وتستمر حتى 13 يناير. خلال هذه المرحلة، سيتمكن المشجعون من تقديم طلبات لمباريات محددة. تباع التذاكر بسعر ثابت وسيتم إخطار المتقدمين الناجحين بفوزهم بالتذاكر في فبراير.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

مع اقتراب موعد البطولة (ربيع 2026)، سيتمكن المشجعون من شراء أي تذاكر متبقية على أساس أسبقية الحضور. لم يعلن الفيفا عن عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو لأي مباريات، ولكن يمكنك توقع توفر محدود ونفاذ سريع للتذاكر.

الأسواق الثانوية

مع اقتراب الوقت، وإذا نفدت التذاكر (وهو أمر مرجح جداً)، يمكن للمشجعين أيضاً التوجه إلى سوق إعادة البيع الثانوية على مواقع مثل StubHub، حيث ستتوفر إعادة البيع من مشجع لمشجع بأسعار متغيرة حسب الطلب.

أين يمكن شراء تذاكر كولومبيا في كأس العالم 2026؟

المكان الأساسي والأكثر موثوقية لتأمين المقاعد لمباريات كولومبيا هو بوابة تذاكر الفيفا الرسمية. يجب على المشجعين التسجيل للحصول على معرف FIFA ID للمشاركة في مراحل البيع المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يشغل الفيفا منصة رسمية لإعادة البيع والتبادل، وهي المنصة الوحيدة المعتمدة من الفيفا للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر نفدت بالفعل.

بالنسبة لأولئك الذين يفوتون نوافذ الفيفا الرسمية أو يحتاجون إلى تذاكر لتواريخ أو مدن محددة، فإن مواقع التذاكر الثانوية مثل StubHub أو Ticombo ستدرج أيضاً تذاكر كأس العالم. تقدم هذه المنصات مرونة أكبر، ولكن بشكل عام بأسعار أعلى بكثير بسبب طبيعة السوق القائمة على الطلب. يجب على المشجعين الذين يفكرون في الأسواق الخارجية توخي الحذر والاعتماد فقط على المنصات ذات السمعة الطيبة التي تقدم ضمانات للمشتري وسياسات استرداد واضحة.

تذاكر كولومبيا في كأس العالم 2026: كم تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات دور المجموعات لمنتخب كولومبيا إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الفئة 2: تشمل الطوابق العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي.

الفئة 4: الأكثر اقتصاداً، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

تبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات لغير الدول المضيفة من حوالي 60 دولاراً وتصل إلى 620 دولاراً للفئات الممتازة. ويعد التركيز على تذاكر الفئة الرابعة هو الخيار الأفضل للحصول على أرخص الأسعار المتاحة.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لمباريات كولومبيا

يمكنك تجربة أفضل ما في كأس العالم 2026 مع حزم الضيافة الكاملة لمباريات كولومبيا التي تتميز بتذاكر ممتازة، مأكولات ومشروبات، وما وراء ذلك. تبدأ باقات المباراة الواحدة من حوالي 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد، وتوفر خيارات مثل صالة كبار الشخصيات والوصول الحصري للمرافق.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

ستقام المباريات في ملاعب عالمية المستوى توفر تجربة فريدة للمشجعين: