لقد عادت جنوب أفريقيا إلى المسرح العالمي! بعد حملة تصفيات تاريخية تصدروا فيها المجموعة الثالثة على حساب عمالقة القارة مثل نيجيريا، حجز منتخب "بافانا بافانا" مقعده رسميًا في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

هذا هو الظهور الأول للمنتخب منذ استضافته للبطولة في عام 2010، ويبدو أن "الأمة الصفراء" مستعدة لنقل روح "الفوفوزيلا" إلى القارة الأمريكية. هل يستطيع رجال المدرب هوجو بروس تكرار سحر عام 1996 أو صلابة 2010؟ يمكنك أن تكون هناك شخصيًا لتشهد على التاريخ. يستعرض لكم GOAL كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباريات جنوب أفريقيا في المونديال، بما في ذلك كيفية تأمين مقعدك والأسعار المتوقعة.

متى تقام بطولة كأس العالم 2026؟ ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع مبارياتها على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. المباريات الودية جنوب أفريقيا جنوب إفريقيا 27 مارس 2026 13:00 بنما بنما ستُلعب 104 مباريات على مدار 34 يومًا عبر أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وتستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. ملاحظة هامة لجماهير جنوب أفريقيا: وقع "بافانا بافانا" في المجموعة الأولى، مما يعني أنهم سيشاركون في اليوم الافتتاحي المرتقب للبطولة! مباريات ودية تحضيرية المباراة التاريخ / الوقت الملعب التذاكر جنوب أفريقيا ضد بنما 27 مارس 2026 (7:30 مساءً) ملعب موسى مابيدا (ديربان) تذاكر جنوب أفريقيا ضد بنما 31 مارس 2026 (8:00 مساءً) ملعب DHL (كيب تاون) تذاكر

ما هو جدول مباريات جنوب أفريقيا في مجموعات كأس العالم 2026؟ التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) الملعب التذاكر الخميس، 11 يونيو المكسيك ضد جنوب أفريقيا (7 مساءً) ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي) تذاكر الخميس، 18 يونيو الفائز من ملحق أوروبا D* ضد جنوب أفريقيا (4 مساءً) ملعب أتلانتا (أتلانتا) تذاكر الأربعاء، 24 يونيو جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية (9 مساءً) ملعب BBVA (مونتيري) تذاكر *ملحق أوروبا D قد يضم (جمهورية التشيك، أو أيرلندا، أو الدنمارك، أو مقدونيا الشمالية). تبدأ الرحلة من ملعب "أزتيكا" الأسطوري، وهو أول ملعب يستضيف ثلاثة افتتاحات لكأس العالم. ستسعى جنوب أفريقيا لتكرار سحر 2010 عندما صعق هدف تشابالالا الشهير العالم. هذه المرة، يواجهون المضيفة المكسيك أمام 80 ألف مشجع صاخب.

كيفية شراء تذاكر جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026؟ تتاح للجماهير عدة فرص لشراء التذاكر عبر موقع FIFA الرسمي والأسواق الثانوية المعتمدة. قرعة الاختيار العشوائي مع تحديد المجموعات، ستتم المرحلة الكبرى من مبيعات التذاكر الرسمية عبر "قرعة الاختيار العشوائي". يتقدم المشجعون بطلب للحصول على مباريات محددة، ويتم تحديد الفائزين عن طريق القرعة. الأسواق الثانوية بالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع مثل مباراة الافتتاح في أزتيكا، تنفد الحصص الرسمية فوراً. يلجأ المشجعون غالباً إلى منصات موثوقة مثل StubHub، والتي توفر طريقة آمنة لشراء التذاكر من مشجعين آخرين بأسعار تتفاوت حسب الطلب. نصيحة الخبراء: ابحث عن تذاكر الفئة الرابعة (Category 4) إذا كنت تبحث عن أرخص الخيارات، حيث تبدأ الأسعار من حوالي 60 دولاراً للعديد من مباريات دور المجموعات.

ما هي أسعار تذاكر مباريات جنوب أفريقيا؟ تُقسم الأسعار إلى فئات بناءً على موقع المقعد: المرحلة نطاق سعر التذكرة (بالدولار الأمريكي) دور المجموعات (غير المستضيف) 60$ - 620$ دور المجموعات (الافتتاح/المستضيف) 75$ - 2,355$ دور الـ 32 105$ - 750$ دور الـ 16 170$ - 980$ ربع النهائي 275$ - 1,775$ نصف النهائي 420$ - 3,295$ النهائي 2,030$ - 8,680$