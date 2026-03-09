كيفية شراء تذاكر مباريات الجزائر في كأس العالم 2026: المواعيد والملاعب والأسعار

قد تشارك الجزائر في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها خلال صيف 2026، لكنها ستكون المشاركة الأولى لـالخُضر منذ 12 عامًا، وهو ما يجعل الجماهير الجزائرية متحمسة للغاية لرؤية منتخبها المفضل يعود إلى المسرح العالمي. الطلب على التذاكر مرتفع بالفعل، خاصة وأن الجزائر ستواجه بطل العالم الحالي في دور المجموعات.

فهل يتمكن محاربو الصحراء من العبور من دور المجموعات مرة أخرى؟ يمكنك أن تكون حاضرًا في المدرجات لدعم منتخبك عن قرب. في هذا الدليل من GOAL، نستعرض كل ما تحتاج معرفته عن تذاكر مباريات الجزائر في كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية الحجز والأسعار المتوقعة.

متى تقام بطولة كأس العالم 2026؟

تُقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، عبر 16 مدينة مستضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

سيتم لعب 104 مباريات خلال 34 يومًا في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية. وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، سيشارك 48 منتخبًا، كما تُقام البطولة بتنظيم مشترك بين ثلاث دول.

المدن المستضيفة لكأس العالم 2026:

كندا: تورونتو، فانكوفر

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، مونتيري

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، سياتل

جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الثلاثاء 16 يونيو الجزائر × الأرجنتين (8 مساءً) ملعب أروهيد – كانساس سيتي التذاكر الاثنين 22 يونيو الجزائر × الأردن (8 مساءً) ملعب ليفايز – سانتا كلارا التذاكر السبت 27 يونيو الجزائر × النمسا (9 مساءً) ملعب أروهيد – كانساس سيتي التذاكر

في نسخة 2014، تقدمت الجزائر مبكرًا أمام بلجيكا في المباراة الافتتاحية، لكن الشياطين الحمر عادوا بقوة وسجلوا هدفين متأخرين ليحسموا اللقاء. بعدها ردّ المنتخب الجزائري بقوة وسجل أربعة أهداف في شباك كوريا الجنوبية ليعيد حملته إلى المسار الصحيح في البرازيل.

وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات تعادل الخُضر 1-1 مع روسيا، وهي نتيجة كانت كافية لاحتلال المركز الثاني والتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ويعود آخر فوز للجزائر في المباراة الافتتاحية لكأس العالم إلى نسخة 1982 في أول مشاركة تاريخية، عندما حقق المنتخب الجزائري فوزًا مذهلًا على ألمانيا الغربية.

وسيواجه المنتخب الجزائري تحديًا كبيرًا مرة أخرى عندما يبدأ مشواره في نسخة 2026 بمواجهة بطل العالم الحالي الأرجنتين.

أما المباراة الثانية في سانتا كلارا، فقد تبدو على الورق أسهل نسبيًا، حيث يشارك منتخب الأردن في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه ويحتل مركزًا أقل بأكثر من 30 مرتبة في تصنيف الفيفا مقارنة بالجزائر. ومع ذلك، قدم المنتخب الأردني مستويات لافتة في البطولات الإقليمية مؤخرًا، مما يجعله خصمًا لا يمكن الاستهانة به.

وفي الجولة الثالثة يعود المنتخب الجزائري إلى ملعب أروهيد في كانساس سيتي لمواجهة النمسا. ويعود المنتخب النمساوي إلى المونديال لأول مرة منذ عام 1998، ويضم بين صفوفه المهاجم المخضرم ماركو أرناوتوفيتش، أحد أبرز هدافي التصفيات الأوروبية.

ماذا نتوقع من منتخب الجزائر في كأس العالم 2026؟

يعتمد المدير الفني للمنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي تولى المهمة في فبراير 2024، على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة لمساعدة الفريق على تجاوز هذه المجموعة الصعبة.

يأتي في مقدمتهم النجم الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي حاليًا، والذي رغم بلوغه 34 عامًا لا يزال أحد أهم مفاتيح اللعب في منتخب الخُضر.

كما يشكل المدافع المخضرم عيسى ماندي عنصرًا أساسيًا في الخط الخلفي، وقد كان أحد لاعبين فقط شاركوا في جميع مباريات تصفيات الجزائر المؤهلة لكأس العالم.

وخلال التصفيات، قدم المنتخب الجزائري أداءً قويًا للغاية، حيث فاز في ثماني مباريات من أصل عشر، متصدرًا مجموعته بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه.

ويبقى أفضل إنجاز للجزائر في كأس العالم هو التأهل إلى الدور ثمن النهائي في نسخة 2014 بالبرازيل، قبل الخروج بشق الأنفس أمام ألمانيا بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

كيفية شراء تذاكر مباريات منتخب الجزائر في كأس العالم 2026

يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات الجزائر في كأس العالم عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال مراحل بيع متعددة قبل انطلاق البطولة.

وقد تم بالفعل إطلاق بعض مراحل البيع المبكرة، مثل:

السحب المسبق لحاملي بطاقات Visa

مرحلة السحب المبكر للتذاكر

ولا تزال هناك مرحلتان رئيسيتان قادمتان:

مرحلة السحب العشوائي

تبدأ من 11 ديسمبر حتى 13 يناير. يمكن خلالها للجماهير التقدم بطلبات لحجز تذاكر مباريات محددة بسعر ثابت، ويتم إخطار الفائزين بالتذاكر خلال شهر فبراير.

مرحلة البيع الأخيرة

قبل انطلاق البطولة في ربيع 2026، سيتم طرح ما تبقى من التذاكر بنظام الأسبقية في الشراء.

ولشراء التذاكر، يجب إنشاء حساب عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بالفيفا ثم تسجيل الدخول للاطلاع على التوفر.

أين يمكن شراء تذاكر مباريات منتخب الجزائر في كأس العالم؟

الطريقة الأكثر أمانًا للحصول على التذاكر هي عبر منصة التذاكر الرسمية للفيفا، حيث يتم طرح جميع التذاكر أولًا عبر هذه البوابة.

كما يوفر الفيفا منصة رسمية لإعادة بيع التذاكر، وهي الطريقة الوحيدة المعتمدة لإعادة بيع التذاكر المباعة مسبقًا.

في حال نفاد التذاكر، يمكن للجماهير اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل:

منصة StubHub

موقعTicombo

لكن ينبغي توخي الحذر عند استخدام منصات خارجية بسبب احتمالية ارتفاع الأسعار أو مخاطر التذاكر غير الموثوقة.

أسعار تذاكر مباريات الجزائر في كأس العالم 2026

تنقسم تذاكر مباريات "محاربي الصحراء" في كأس العالم 2026 إلى أربع فئات رئيسية، تختلف حسب الموقع والامتيازات:

الفئة الأولى (Category 1): هي الفئة الأعلى سعراً والأكثر تميزاً، وتقع في المدرجات السفلية للملعب، مما يمنحك أقرب رؤية ممكنة لتحركات رياض محرز وزملائه في الملعب.

الفئة الثانية (Category 2): تغطي مناطق واسعة في كل من المدرجات العلوية والسفلية، وتقع مباشرة خارج نطاق مناطق الفئة الأولى، وتعتبر خياراً ممتازاً يجمع بين الرؤية الجيدة والسعر المتوسط.

الفئة الثالثة (Category 3): تقع بشكل أساسي في المدرجات العلوية، بعيداً عن منطقتي الفئة الأولى والثانية، وهي مناسبة لمن يبحث عن تجربة المونديال بأسعار معقولة.

الفئة الرابعة (Category 4): هي الفئة الأكثر اقتصاداً وتوفيراً على الإطلاق، وتقع في أقصى المدرجات العلوية خارج نطاق الفئات الأخرى، وهي مثالية للجماهير التي ترغب في عيش الأجواء الصاخبة بأقل تكلفة ممكنة.

المرحلة نطاق الأسعار دور المجموعات 60 دولار– 620 دولار دور الـ32 105 دولار– 750 دولار دور الـ16 170 دولار– 980 دولار ربع النهائي 275 دولار– 1775 دولار نصف النهائي 420 دولار– 3295 دولار النهائي 2,030 دولار– 7875 دولار

تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026

يمكنك تجربة كأس العالم FIFA 2026 بأفضل طريقة ممكنة من خلال باقات الضيافة الكاملة لمباريات الجزائر، والتي تشمل تذاكر ممتازة، وخدمات راقية للأطعمة والمشروبات، وغيرها الكثير، وهي متوفرة في جميع الدول الثلاث المستضيفة.

الباقات المتاحة هي كالتالي:

1. باقة المباراة الواحدة (Single Match)

دور المجموعات: أي مباراة واحدة لمنتخب غير مستضيف (لا تشمل مباريات كندا، المكسيك، والولايات المتحدة).

دور الـ 32 / دور الـ 16 / مباراة تحديد المركز الثالث: أي مباراة واحدة.

خيارات الضيافة: صالة "Pitchside Lounge"، كبار الشخصيات (VIP)، صالة الكأس "Trophy Lounge"، نادي الأبطال "Champions Club"، وجناح فيفا (FIFA Pavilion).

الأسعار: تبدأ من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد.

2. باقة سلسلة الملاعب (Venue Series)

شاهد كل مباراة في الملعب الذي تختاره.

تشمل من 4 إلى 9 مباريات، حسب الملعب المختار.

تغطي جميع أيام الملاعب وجميع الأدوار المتاحة.

خيارات الضيافة: تشمل كافة الفئات الفاخرة المذكورة أعلاه.

الأسعار: تبدأ من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد.

3. باقة "اتبع فريقي" (Follow My Team)

شاهد "محاربي الصحراء" في كل مباراة في المراحل الأولى، بغض النظر عن الموقع.

تشمل جميع مباريات دور المجموعات الثلاث (3) بالإضافة إلى مباراة واحدة في دور الـ 32.

تغطي جميع المواعيد والمواقع التي سيلعب فيها الفريق.

ملحوظة: هذه الباقة غير متاحة حالياً لمنتخبات الدول المستضيفة.

خيارات الضيافة: جناح فيفا (FIFA Pavilion).

الأسعار: تبدأ من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد.

ملاعب كأس العالم 2026

ستقام مباريات البطولة في 16 ملعبًا عبر أمريكا الشمالية، من بينها: