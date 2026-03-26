احصل على تذاكر مباريات منتخب اليابان في كأس العالم 2026
نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر مبارايات منتخب اليابان في كأس العالم 2026: جدول المباريات والتواريخ القادمة والأسعار وأكثر

إليك دليلك النهائي لضمان مقعدك لمشاهدة "الساموراي الأزرق" وهو ينافس على المسرح العالمي الأكبر في كأس العالم FIFA 2026 بالولايات المتحدة.

لقد أثبتت اليابان رسمياً مكانتها كقوة كروية عالمية كبرى. فبعد انتفاضاتهم المذهلة أمام ألمانيا وإسبانيا في النسخة الماضية، يدخل "الساموراي الأزرق" مونديال 2026 ليس كطرف مستضعف، بل كخطر داهم يتسم بالانضباط والسرعة العالية، وقادر على هزيمة أي خصم على وجه الأرض.

بوجود تشكيلة تمزج بين العبقرية الفنية لـ تاكيفوسا كوبو والقيادة الحاسمة لـ كاورو ميتوما، تعد رحلة اليابان عبر الولايات المتحدة بأن تكون واحدة من أكثر القصص إثارة في صيف 2026.

مع انتقال البطولة إلى أمريكا الشمالية، يصل الطلب على تذاكر مباريات اليابان إلى ذروته التاريخية. سواء كنت عضواً في رابطة "ألترا نيبون" المخلصة أو مشجعاً محايداً يتوق لمشاهدة دروسهم التكتيكية، فإن دخول الملعب يتطلب خطة لعب محكمة.

إذا كنت ترغب في مشاهدة "شمس كرة القدم الآسيوية" وهي تشرق عن قرب، دع GOAL يزودك بأحدث تفاصيل المواجهات، معلومات الملاعب، والطرق الأكثر موثوقية لضمان مقعدك.

متى ستقام مباريات اليابان في كأس العالم 2026؟

ستنافس اليابان في النسخة الموسعة بـ 48 فريقاً، حيث تبدأ مشوارها في دور المجموعات عبر أبرز المدن المستضيفة في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يواجه "الساموراي الأزرق" مجموعة متنوعة من الخصوم الدوليين في سعيه لشق طريقه نحو الأدوار الإقصائية.

جدول مباريات اليابان في دور المجموعات - كأس العالم 2026

التاريخ والوقت (ET)المباراةالموقعالتذاكر
15 يونيو 2026، 19:00اليابان ضد (خصم من المجموعة أ)ملعب لومين فيلد، سياتلالتذاكر
20 يونيو 2026، 21:00اليابان ضد (خصم من المجموعة ب)ملعب ليفي، سانتا كلاراالتذاكر
25 يونيو 2026، 18:00(خصم من المجموعة ج) ضد اليابانملعب سوفي، إنجلوودالتذاكر

تم تصميم جدول عام 2026 لإبقاء اليابان بشكل أساسي على الساحل الغربي في الأدوار الأولى، لتقليل إجهاد السفر والاستفادة من الجاليات اليابانية-الأمريكية الضخمة في كاليفورنيا وواشنطن. توقع أجواء "الأرض" في مدن مثل سياتل ولوس أنجلوس، حيث من المنتظر أن يكون الدعم المحلي للساموراي صاخباً.

من أين تشتري تذاكر اليابان في كأس العالم؟

قد يكون تأمين التذاكر مهمة شاقة، ولكن هناك مساران أساسيان لضمان وجودك في المدرجات:

بوابة تذاكر FIFA الرسمية: تعمل بنظام القرعة ومراحل "الأولوية لمن يسبق". ومع ذلك، وبسبب الطلب الفلكي، غالباً ما يجد ملايين المشجعين أنفسهم خالي الوفاض بعد السحوبات الرسمية.

المنصات الثانوية الموثوقة: للمشجعين الذين يريدون مقعداً مضموناً دون قلق القرعة، تعتبر الأسواق الثانوية هي الخيار الذهبي. StubHub هو النظام الأكثر موثوقية للمشجعين الدوليين، حيث يوفر بيئة آمنة مع ضمان "FanProtect" بنسبة 100%، مما يضمن صحة تذاكرك ووصولها في الوقت المناسب للمباراة.

ما هي أسعار تذاكر اليابان في كأس العالم؟

تقدم كأس العالم 2026 نطاقاً من الأسعار لتناسب الجميع، من المسافرين بميزانية محدودة إلى الباحثين عن الفخامة. تتأثر الأسعار بسعة الملعب، أهمية المباراة، والقرب من أرض الملعب.

  • التذاكر الأرخص: تذاكر الفئة 4، المخصصة عادةً للمقيمين المحليين ولكنها تظهر أحياناً في أسواق إعادة البيع، يمكن أن تبدأ من 65 دولاراً. للمشجعين الدوليين العامين، تتراوح مقاعد الفئة 3 في الأدوار العليا حالياً بين 150 و250 دولاراً.
  • الفئة المتوسطة: تذاكر الفئة 2 والفئة 1 التي توفر رؤية ممتازة من الخطوط الجانبية، تُعرض حالياً بين 350 و600 دولار.
  • الدرجة الممتازة والضيافة: لتجربة كبار الشخصيات، تتوفر باقات الضيافة (Match Experience) و(Above & Beyond)، وتتميز بوجبات فاخرة ومشروبات وأفضل المقاعد. تبدأ هذه الخيارات من حوالي 1,200 دولار وقد تتجاوز 5,000 دولار للأدوار الإقصائية.
نصيحة احترافية: غالباً ما يوفر ملعب "لومين فيلد" في سياتل أفضل قيمة لمباريات الافتتاح، بينما يُتوقع أن تكون مباراة لوس أنجلوس (سوفي ستاديوم) هي الأغلى بسبب الطابع الرفيع للملعب. 

متى يتم طرح تذاكر اليابان في كأس العالم؟

تتم عملية طرح التذاكر في موجات محددة:

  • قرعة الاختيار العشوائي: تنتهي عادةً قبل البطولة بـأشهر، حيث يتقدم المشجعون بطلبات ويتم إخطارهم بالنتيجة عبر البريد الإلكتروني.
  • مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: تفتح عادةً في أبريل 2026، وهي سباق بنظام "من يسبق أولاً" على موقع FIFA. تنفد هذه التذاكر خلال دقائق.
  • السوق الثانوية (متاحة الآن): منصات مثل StubHub نشطة بالفعل حيث يدرج المشجعون والشركاء حصصهم. هذه أفضل طريقة لتأمين خطط سفرك مبكراً دون انتظار نتائج القرعة.

جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بنسبة 100%. ستتلقى تذاكرك عبر تطبيق FIFA World Cup Ticketing الرسمي. لا توجد تذاكر ورقية؛ الدخول يتم حصراً عبر جهازك المحمول.

ماذا تتوقع من اليابان في كأس العالم؟

من المنتظر أن تكون حملة اليابان في 2026 لحظة تاريخية للكرة الآسيوية. فبعد صدم العالم بهزيمة ألمانيا وإسبانيا في 2022، يدخل الساموراي هذه البطولة كمنافس حقيقي قادر على الوصول إلى مراحل متقدمة.

تحت الإدارة الفنية الماهرة لـ هاجيمي مورياسو، تطورت اليابان إلى فريق "حرباء" عالي القوة، قادر على السيطرة على الاستحواذ أو الضرب بهجمات مرتدة قاتلة. وبوجود جيل ذهبي من النجوم المحترفين في أوروبا، الفريق مهيأ أكثر من أي وقت مضى لكسر لعنة "دور الـ16" والوصول لربع النهائي.

بعيداً عن الأداء في الملعب، فإن مشاهدة جماهير "ألترا نيبون" في المدرجات -المشهورين بتشجيعهم المنضبط وتنظيفهم للملاعب- هي تجربة يجب على كل مشجع رياضي عيشها مرة واحدة في العمر.

ما هي ملاعب كأس العالم FIFA 2026؟

الدولةالملعب (المدينة)السعة
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)87,523
المكسيكاستاد أكرون (غوادالاخارا)48,071
المكسيكاستاد BBVA (مونتيري)53,500
الولايات المتحدةملعب ميتلايف (نيو جيرسي)82,500
الولايات المتحدةملعب AT&T (أرلينغتون)80,000
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)71,000
الولايات المتحدةملعب NRG (هيHouston)72,220
الولايات المتحدةملعب أروهيد (كانساس سيتي)76,416
الولايات المتحدةملعب سوفي (إنجلوود)70,240
الولايات المتحدةملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا)69,796
الولايات المتحدةملعب ليفي (سانتا كلارا)68,500
الولايات المتحدةملعب لومين فيلد (سياتل)69,000
الولايات المتحدةملعب جيليت (فوكسبورو)65,878
الولايات المتحدةملعب هارد روك (ميامي)64,767
كندابي سي بليس (فانكوفر)54,500
كندابي إم أو فيلد (تورونتو)30,000

أسئلة الأكثر شيوعًا

المصدر الرسمي الوحيد للتذاكر هو بوابة فيفا للتذاكر (FIFA.com/tickets). وبحلول أواخر مارس 2026، تكون مراحل القرعة المبكرة قد انتهت. الفرصة الرئيسية التالية هي مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة، والتي تبدأ في 1 أبريل 2026، الساعة 11:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم بيع هذه التذاكر بأسبقية الحجز (من يأتي أولاً يُخدم أولاً). ستلعب اليابان مبارياتها في دور المجموعات في مدينتي أرلينغتون (دالاس) ومونتيري، ومن المتوقع أن تنفد التذاكر فوراً بسبب الطلب الهائل من الجالية اليابانية في أمريكا.

لضمان صحة تذاكرك، يجب عليك استخدام الوسائل التالية:

إعادة البيع الرسمي: "سوق فيفا الرسمي لإعادة البيع/التبادل" هو المنصة الثانوية الوحيدة المعتمدة، وسيعاد فتحه في 2 أبريل 2026.

الأسواق الثانوية: إذا كانت البوابة الرسمية خالية، توفر منصات مثل StubHub وSeatGeek وVivid Seats مخزوناً من بائعين أفراد. ورغم أنها تقدم ضماناً بنسبة 100%، إلا أن أسعار مباراة اليابان الافتتاحية ضد هولندا تشهد ارتفاعاً حالياً، حيث تبدأ من 570 إلى 750 دولاراً تقريباً.

الأسعار الرسمية مقسمة إلى أربع فئات. تبدأ الفئة الرابعة (الأقل سعراً) من حوالي 60 دولاراً لمباريات دور المجموعات. ومع ذلك، تختلف أسعار السوق على مواقع إعادة البيع حسب الملعب.