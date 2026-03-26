لقد أثبتت اليابان رسمياً مكانتها كقوة كروية عالمية كبرى. فبعد انتفاضاتهم المذهلة أمام ألمانيا وإسبانيا في النسخة الماضية، يدخل "الساموراي الأزرق" مونديال 2026 ليس كطرف مستضعف، بل كخطر داهم يتسم بالانضباط والسرعة العالية، وقادر على هزيمة أي خصم على وجه الأرض.
بوجود تشكيلة تمزج بين العبقرية الفنية لـ تاكيفوسا كوبو والقيادة الحاسمة لـ كاورو ميتوما، تعد رحلة اليابان عبر الولايات المتحدة بأن تكون واحدة من أكثر القصص إثارة في صيف 2026.
مع انتقال البطولة إلى أمريكا الشمالية، يصل الطلب على تذاكر مباريات اليابان إلى ذروته التاريخية. سواء كنت عضواً في رابطة "ألترا نيبون" المخلصة أو مشجعاً محايداً يتوق لمشاهدة دروسهم التكتيكية، فإن دخول الملعب يتطلب خطة لعب محكمة.
إذا كنت ترغب في مشاهدة "شمس كرة القدم الآسيوية" وهي تشرق عن قرب، دع GOAL يزودك بأحدث تفاصيل المواجهات، معلومات الملاعب، والطرق الأكثر موثوقية لضمان مقعدك.
متى ستقام مباريات اليابان في كأس العالم 2026؟
ستنافس اليابان في النسخة الموسعة بـ 48 فريقاً، حيث تبدأ مشوارها في دور المجموعات عبر أبرز المدن المستضيفة في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يواجه "الساموراي الأزرق" مجموعة متنوعة من الخصوم الدوليين في سعيه لشق طريقه نحو الأدوار الإقصائية.
جدول مباريات اليابان في دور المجموعات - كأس العالم 2026
|التاريخ والوقت (ET)
|المباراة
|الموقع
|التذاكر
|15 يونيو 2026، 19:00
|اليابان ضد (خصم من المجموعة أ)
|ملعب لومين فيلد، سياتل
|20 يونيو 2026، 21:00
|اليابان ضد (خصم من المجموعة ب)
|ملعب ليفي، سانتا كلارا
|25 يونيو 2026، 18:00
|(خصم من المجموعة ج) ضد اليابان
|ملعب سوفي، إنجلوود
تم تصميم جدول عام 2026 لإبقاء اليابان بشكل أساسي على الساحل الغربي في الأدوار الأولى، لتقليل إجهاد السفر والاستفادة من الجاليات اليابانية-الأمريكية الضخمة في كاليفورنيا وواشنطن. توقع أجواء "الأرض" في مدن مثل سياتل ولوس أنجلوس، حيث من المنتظر أن يكون الدعم المحلي للساموراي صاخباً.
من أين تشتري تذاكر اليابان في كأس العالم؟
قد يكون تأمين التذاكر مهمة شاقة، ولكن هناك مساران أساسيان لضمان وجودك في المدرجات:
بوابة تذاكر FIFA الرسمية: تعمل بنظام القرعة ومراحل "الأولوية لمن يسبق". ومع ذلك، وبسبب الطلب الفلكي، غالباً ما يجد ملايين المشجعين أنفسهم خالي الوفاض بعد السحوبات الرسمية.
المنصات الثانوية الموثوقة: للمشجعين الذين يريدون مقعداً مضموناً دون قلق القرعة، تعتبر الأسواق الثانوية هي الخيار الذهبي. StubHub هو النظام الأكثر موثوقية للمشجعين الدوليين، حيث يوفر بيئة آمنة مع ضمان "FanProtect" بنسبة 100%، مما يضمن صحة تذاكرك ووصولها في الوقت المناسب للمباراة.
ما هي أسعار تذاكر اليابان في كأس العالم؟
تقدم كأس العالم 2026 نطاقاً من الأسعار لتناسب الجميع، من المسافرين بميزانية محدودة إلى الباحثين عن الفخامة. تتأثر الأسعار بسعة الملعب، أهمية المباراة، والقرب من أرض الملعب.
- التذاكر الأرخص: تذاكر الفئة 4، المخصصة عادةً للمقيمين المحليين ولكنها تظهر أحياناً في أسواق إعادة البيع، يمكن أن تبدأ من 65 دولاراً. للمشجعين الدوليين العامين، تتراوح مقاعد الفئة 3 في الأدوار العليا حالياً بين 150 و250 دولاراً.
- الفئة المتوسطة: تذاكر الفئة 2 والفئة 1 التي توفر رؤية ممتازة من الخطوط الجانبية، تُعرض حالياً بين 350 و600 دولار.
- الدرجة الممتازة والضيافة: لتجربة كبار الشخصيات، تتوفر باقات الضيافة (Match Experience) و(Above & Beyond)، وتتميز بوجبات فاخرة ومشروبات وأفضل المقاعد. تبدأ هذه الخيارات من حوالي 1,200 دولار وقد تتجاوز 5,000 دولار للأدوار الإقصائية.
متى يتم طرح تذاكر اليابان في كأس العالم؟
تتم عملية طرح التذاكر في موجات محددة:
- قرعة الاختيار العشوائي: تنتهي عادةً قبل البطولة بـأشهر، حيث يتقدم المشجعون بطلبات ويتم إخطارهم بالنتيجة عبر البريد الإلكتروني.
- مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: تفتح عادةً في أبريل 2026، وهي سباق بنظام "من يسبق أولاً" على موقع FIFA. تنفد هذه التذاكر خلال دقائق.
- السوق الثانوية (متاحة الآن): منصات مثل StubHub نشطة بالفعل حيث يدرج المشجعون والشركاء حصصهم. هذه أفضل طريقة لتأمين خطط سفرك مبكراً دون انتظار نتائج القرعة.
جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بنسبة 100%. ستتلقى تذاكرك عبر تطبيق FIFA World Cup Ticketing الرسمي. لا توجد تذاكر ورقية؛ الدخول يتم حصراً عبر جهازك المحمول.
ماذا تتوقع من اليابان في كأس العالم؟
من المنتظر أن تكون حملة اليابان في 2026 لحظة تاريخية للكرة الآسيوية. فبعد صدم العالم بهزيمة ألمانيا وإسبانيا في 2022، يدخل الساموراي هذه البطولة كمنافس حقيقي قادر على الوصول إلى مراحل متقدمة.
تحت الإدارة الفنية الماهرة لـ هاجيمي مورياسو، تطورت اليابان إلى فريق "حرباء" عالي القوة، قادر على السيطرة على الاستحواذ أو الضرب بهجمات مرتدة قاتلة. وبوجود جيل ذهبي من النجوم المحترفين في أوروبا، الفريق مهيأ أكثر من أي وقت مضى لكسر لعنة "دور الـ16" والوصول لربع النهائي.
بعيداً عن الأداء في الملعب، فإن مشاهدة جماهير "ألترا نيبون" في المدرجات -المشهورين بتشجيعهم المنضبط وتنظيفهم للملاعب- هي تجربة يجب على كل مشجع رياضي عيشها مرة واحدة في العمر.
ما هي ملاعب كأس العالم FIFA 2026؟
|الدولة
|الملعب (المدينة)
|السعة
|المكسيك
|استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)
|87,523
|المكسيك
|استاد أكرون (غوادالاخارا)
|48,071
|المكسيك
|استاد BBVA (مونتيري)
|53,500
|الولايات المتحدة
|ملعب ميتلايف (نيو جيرسي)
|82,500
|الولايات المتحدة
|ملعب AT&T (أرلينغتون)
|80,000
|الولايات المتحدة
|ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)
|71,000
|الولايات المتحدة
|ملعب NRG (هيHouston)
|72,220
|الولايات المتحدة
|ملعب أروهيد (كانساس سيتي)
|76,416
|الولايات المتحدة
|ملعب سوفي (إنجلوود)
|70,240
|الولايات المتحدة
|ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا)
|69,796
|الولايات المتحدة
|ملعب ليفي (سانتا كلارا)
|68,500
|الولايات المتحدة
|ملعب لومين فيلد (سياتل)
|69,000
|الولايات المتحدة
|ملعب جيليت (فوكسبورو)
|65,878
|الولايات المتحدة
|ملعب هارد روك (ميامي)
|64,767
|كندا
|بي سي بليس (فانكوفر)
|54,500
|كندا
|بي إم أو فيلد (تورونتو)
|30,000