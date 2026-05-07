كيفية شراء تذاكر مباراة منتخب بلجيكا ضد منتخب ومصر: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن ملعب لومن فيلد والمزيد

يستعد ملعب لومين فيلد في مدينة سياتل الأمريكية لاستضافة واحدة من أكثر المباريات إثارة في دور المجموعات لكأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخب البلجيكي بنظيره المصري في 15 يونيو 2026. تأتي هذه المباراة في وقت يسعى فيه "الشياطين الحمر" لإثبات أن جيلهم الجديد قادر على الهيمنة العالمية، بينما يطمح "الفراعنة" لتفجير مفاجأة مدوية في افتتاح مشوارهم بالبطولة، مدفوعين بدعم جماهيري عربي غفير من المتوقع أن يغزو الساحل الغربي للولايات المتحدة.

تعتبر هذه المواجهة حاسمة في المجموعة السابعة، حيث تضع القوة الهجومية البلجيكية في اختبار حقيقي أمام الانضباط الدفاعي والسرعة المرتدة المصرية. ومع اقتراب صافرة البداية، وصل الطلب على التذاكر إلى مستويات قياسية، مما يجعل التحرك السريع أمراً ضرورياً لكل مشجع يرغب في عيش أجواء المونديال من قلب الحدث.

يقدم لكم موقع GOAL كل ما تحتاجون لمعرفته حول كيفية تأمين تذاكر مباراة بلجيكا ضد مصر، بما في ذلك أماكن الشراء وأحدث أسعار التذاكر المتاحة حالياً في السوق لضمان عدم تفويت هذه اللحظة التاريخية.

متى موعد مباراة بلجيكا ومصر في كأس العالم 2026؟

بصفتها واحدة من المباريات الافتتاحية الكبرى في البطولة، من المتوقع أن تكون الأجواء في ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل صاخبة للغاية. وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة شمال غرب المحيط الهادئ نهائيات كأس العالم، مما يضفي طابعاً خاصاً على هذا اللقاء.

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026، 12:00 مساءً بلجيكا ضد مصر لومين فيلد، سياتل احجز الآن

مباريات منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026

يدخل المنتخب البلجيكي مونديال 2026 بسقف طموحات مرتفع جداً. فبعد مباراتهم الافتتاحية في سياتل، سيسافر "الشياطين الحمر" عبر الساحل الغربي لخوض بقية مبارياتهم في دور المجموعات.

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 بلجيكا ضد مصر لومين فيلد، سياتل التذاكر 21 يونيو 2026 بلجيكا ضد إيران ملعب صوفي، لوس أنجلوس التذاكر 27 يونيو 2026 نيوزيلندا ضد بلجيكا بي سي بليس، فانكوفر التذاكر

مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

يعود المنتخب المصري إلى الساحة العالمية بهدف تحسين نتائجه السابقة. ويتضمن جدول الفراعنة مباراتين في سياتل، مما يجعل المدينة مقراً مؤقتاً لعشاق المنتخب المصري.

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 بلجيكا ضد مصر لومين فيلد، سياتل التذاكر 20 يونيو 2026 مصر ضد نيوزيلندا بي سي بليس، فانكوفر التذاكر 26 يونيو 2026 مصر ضد إيران لومين فيلد، سياتل التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة بلجيكا ومصر في كأس العالم؟

اعتباراً من اليوم، انتهت مراحل قرعة تذاكر كأس العالم الرسمية الكبرى (بما في ذلك مبيعات فيزا المسبقة وسحب الاختيار العشوائي المبكر). ونظراً للطلب القياسي، أصبحت التوفرية الأولية عبر القنوات الرسمية محدودة للغاية.

إليك الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة مفعلة حالياً وتعمل بنظام الأسبقية. على عكس القرعة، هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي، وهي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة بيع تذاكر الفيفا الرسمي: المنصة الوحيدة المعتمدة للجماهير لبيع وشراء التذاكر الموثقة بسعرها الأصلي، وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

المنصة الوحيدة المعتمدة للجماهير لبيع وشراء التذاكر الموثقة بسعرها الأصلي، وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة. الأسواق الثانوية الموثوقة: يمكن للجماهير أيضاً العثور على تذاكر عبر منصات مثل StubHub. غالباً ما تكون هذه هي الخيارات الأفضل للمباريات ذات الطلب المرتفع مثل مباراة بلجيكا ومصر حيث تنفد الحصص الرسمية بسرعة. تأكد دائماً من مراجعة الشروط والأحكام قبل الشراء.

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم أسعاراً متغيرة لبطولة 2026، حيث تبدأ تذاكر دور المجموعات من 60 دولاراً فقط لفئات مشجعي محددة، بينما قد تصل أسعار المباراة النهائية إلى 6,730 دولاراً.

ما هي أسعار تذاكر مباراة بلجيكا ومصر في كأس العالم 2026؟

تتوزع الأسعار حسب الفئات المختارة، وتعد الفئة الرابعة هي الأنسب للمشجعين الذين يبحثون عن أرخص سعر ممكن.

الفئة دور المجموعات دور الـ 16 والربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250$ - 400$ 600$ - 1,200$ 1,500$ - 6,730$ الفئة 2 150$ - 280$ 400$ - 800$ 1,000$ - 4,210$ الفئة 3 100$ - 200$ 200$ - 500$ 600$ - 2,790$ الفئة 4 60$ - 120$ 150$ - 350$ 400$ - 2,030$

ماذا نتوقع من مباراة بلجيكا ومصر؟

تعد هذه المباراة بأن تكون واحدة من أبرز محطات الأسبوع الافتتاحي. المرونة التكتيكية لمنتخب بلجيكا ستواجه اختباراً عسيراً أمام دفاع مصر المنظم وتحولاته الهجومية الخاطفة. وبما أن سياتل تعد مركزاً رئيسياً للسفر، فمن المتوقع تدفق هائل للمشجعين الدوليين، مما يضفي طاقة احتفالية عالمية على ملعب لومين فيلد.

للحصول على أرخص التذاكر، ننصح باستهداف مقاعد الفئة الرابعة في الطوابق العلوية من ملعب لومين فيلد. تصميم الملعب يضمن رؤية ممتازة حتى من أعلى النقاط، مما يجعله واحداً من أفضل الملاعب للمشجعين المهتمين بالميزانية. لا تنتظر طويلاً، حيث أن التذاكر الأقل سعراً هي أول ما ينفد عادة.