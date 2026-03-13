كيفية الحصول على تذاكر مباراة العراق في ملحق تصفيات كأس العالم: الأسعار والتوقعات وأكثر

تصل سباقات حسم المقاعد الأخيرة في كأس العالم 2026 إلى ذروتها المثيرة هذا الشهر. يواجه المنتخب العراقي الفائز من مباراة بوليفيا أو سورينام في 31 مارس على الأراضي المكسيكية، وهو يعلم تماماً أنه على بعد فوز واحد فقط من الانضمام إلى المحفل العالمي الكبير.

لقد حجزت ثمانية منتخبات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) مقاعدها بالفعل في المونديال الصيفي المنتظر في أمريكا الشمالية، ولا يزال العراق يمتلك آمالاً عريضة في أن يصبح التاسع. يطمح المدرب السابق للمنتخب الأسترالي، غراهام أرنولد، لقيادة "أسود الرافدين" إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986. دع GOAL يقدم لك كافة المعلومات الحيوية التي تحتاجها لنهائي ملحق تصفيات كأس العالم القادم الذي يشارك فيه العراق في المكسيك، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وتكلفتها.

متى تقام مباراة العراق في ملحق تصفيات كأس العالم؟ لا تزال هناك ست بطاقات لنهائيات كأس العالم FIFA 2026 متاحة، وسيتم ملء اثنتين منها من قبل المنتخبات الناجحة خلال الملحق القاري (بين الاتحادات) هذا الشهر في المكسيك. الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام سيبقى في مدينة غوادالوبي، حيث سيواجه العراق في 31 مارس. الفوز هناك يعني الحصول على دعوة رسمية لحفلة كرة القدم العالمية. التاريخ المباراة (التوقيت المحلي) الملعب التذاكر الثلاثاء، 31 مارس العراق ضد بوليفيا أو سورينام (9 مساءً) ملعب بي بي في أي (غوادالوبي، المكسيك) شراء التذاكر

جدول مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم سيشغل الفائزون في نهائيات المسارين مكانين من الأماكن الستة المتبقية في كأس العالم FIFA 2026 هذا الصيف. التاريخ المباراة الملعب التذاكر 26 مارس بوليفيا ضد سورينام ملعب بي بي في أي احجز هنا 26 مارس كاليدونيا الجديدة ضد جامايكا ملعب أكرون احجز هنا 31 مارس العراق ضد TBD ملعب بي بي في أي احجز هنا

كيف تشتري تذاكر مباراة العراق في الملحق؟ طرحت تذاكر نهائي ملحق المسار الثاني للعراق للبيع عبر موقع FIFA الرسمي في الثالث من مارس. ومع ذلك، نظراً للطلب الهائل، فإن الحصول على تذاكر من الموقع الرسمي قد يكون صعباً. بينما تعد بوابة FIFA هي الطريقة التقليدية، فإن الراغبين في حضور نهائي ملحق المسار الثاني قد يرغبون في التفكير في المواقع الثانوية الموثوقة مثل StubHub. توفر هذه المنصات مرونة أكبر وفرصة اللحظة الأخيرة للحصول على مقاعد حتى بعد نفاذ الكمية الرسمية. كم تبلغ تكلفة التذاكر؟ تبدأ أسعار التذاكر من مستوى مذهل واقتصادي للغاية: تذاكر الفئة الاقتصادية: تبدأ من حوالي 300 بيزو مكسيكي (ما يقارب 16 دولاراً أمريكياً). فئة المشجعين: مخصصة لمشجعي المنتخب العراقي والخصم. المقاعد الميسرة: مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان تجربة مشاهدة مريحة.

تبدأ من حوالي . فئة المشجعين: مخصصة لمشجعي المنتخب العراقي والخصم.

مخصصة لمشجعي المنتخب العراقي والخصم. المقاعد الميسرة: مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان تجربة مشاهدة مريحة.

ماذا تتوقع من مباراة العراق في ملحق تصفيات كأس العالم؟ بدأت رحلة العراق للبحث عن مكان في كأس العالم 2026 بفوز عريض 5-1 على إندونيسيا في البصرة. وبعد صراعات مريرة، وصل الفريق إلى هذه المرحلة الفاصلة بعد فوز درامي على الإمارات بمجموع 3-2 في الملحق الآسيوي. "يعود العراق إلى المكسيك بذكريات مونديال 1986، حيث قدموا أداءً بطولياً رغم الخروج المبكر. اليوم، الجيل الجديد بقيادة أيمن حسين يسعى لكتابة تاريخ جديد." يأمل المدرب غراهام أرنولد أن يحافظ المهاجم القناص أيمن حسين على حاسته التهديفية، حيث سجل 8 أهداف في التصفيات حتى الآن. المباراة ستقام على ملعب Estadio BBVA المتطور، وهو نفس الملعب الذي سيستضيف مباريات رسمية في نهائيات كأس العالم الصيف القادم.