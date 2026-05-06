الأرجنتين
الجزائر
كيفية شراء تذاكر مباراة الأرجنتين والجزائر: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن ملعب «جيها فيلد آت أروهيد» والمزيد

إليك الطريقة المثلى للحصول على تذاكر مباراة الأرجنتين والجزائر

يواجه أبطال العالم، منتخب الأرجنتين، نظيره منتخب الجزائر في ملعب "جي إي إتش إيه فيلد" في أروهيد بمدينة كانساس سيتي في 16 يونيو 2026، وذلك ضمن سعي المنتخبين للمجد العالمي في بطولة كأس العالم 2026.

تأتي هذه المواجهة في دور المجموعات حيث يسعى رفاق ميسي لترسيخ مكانتهم كمرشحين فوق العادة للبطولة والدفاع عن لقبهم، بينما يطمح "محاربو الصحراء" لاستغلال روحهم القتالية العالية لتحقيق نتيجة تاريخية أمام المصنف الأول عالمياً. ومع بقاء أقل من 40 يوماً على انطلاق البطولة، وصلت أجواء الحماس في كانساس سيتي إلى ذروتها.

يقدم لكم موقع GOAL كل ما تحتاجون لمعرفته حول كيفية تأمين تذاكر مباراة الأرجنتين والجزائر، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر الحالية في السوق.

متى موعد مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026؟

من المقرر إقامة المباراة يوم الثلاثاء، 16 يونيو 2026. وفي قلب الغرب الأوسط الأمريكي، سيوفر ملعب أروهيد في كانساس سيتي - المشهور بكونه أحد أكثر الملاعب صخباً وضجيجاً في العالم - الخلفية المثالية لهذه المواجهة المرتقبة في المجموعة العاشرة (Group J).

16 يونيو 2026الأرجنتين ضد الجزائرملعب أروهيد، كانساس سيتيالتذاكر

مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2026

يونيو 2026الأرجنتين ضد الأردنملعب ليفاي، سانتا كلاراالتذاكر
16 يونيو 2026الأرجنتين ضد الجزائرملعب أروهيد، كانساس سيتيالتذاكر
21 يونيو 2026الأرجنتين ضد النمساملعب AT&T، أرلينغتونالتذاكر

مباريات الجزائر في كأس العالم 2026

يونيو 2026الأردن ضد الجزائرملعب ليفاي، سانتا كلاراالتذاكر
16 يونيو 2026الأرجنتين ضد الجزائرملعب أروهيد، كانساس سيتيالتذاكر
27 يونيو 2026الجزائر ضد النمساملعب أروهيد، كانساس سيتيالتذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم؟

اعتباراً من مايو 2026، دخلت عملية بيع التذاكر الرسمية مرحلتها الأكثر كثافة. لقد انتهت مراحل القرعة والبيع المسبق منذ فترة طويلة، ونحن الآن في مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة.

إليكم الوضع الحالي لمبيعات التذاكر لهذه المباراة ذات الطلب المرتفع:

  • مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة متاحة حالياً على أساس الأسبقية عبر بوابة FIFA الرسمية. ومع ذلك، وبسبب وجود ليونيل ميسي والشعبية العالمية الجارفة للأرجنتين، غالباً ما تنفد هذه المقاعد في غضون ثوانٍ من طرحها.
  • منصة إعادة بيع تذاكر FIFA الرسمية: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة لإعادة بيع التذاكر بسعرها الأصلي. المشجعون الذين لا يستطيعون الحضور يعرضون تذاكرهم هنا. إذا كنت صبوراً وتبحث باستمرار، فقد تجد تذكرة من الفئة 3 أو 4 بالسعر الأصلي.
  • منصات التذاكر الثانوية: بالنسبة لمعظم المشجعين، أصبحت مواقع مثل StubHub هي الوسيلة الرئيسية لضمان مقعد. واعتباراً من أوائل مايو، تظل منصات إعادة البيع هي المصدر الأكثر موثوقية للمشجعين القادمين من الخارج. توقع أن تكون الأسعار أعلى من القيمة الاسمية بسبب "ضريبة الطلب المرتفع" على مباريات الأرجنتين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأرجنتين والجزائر؟

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تسعيراً متغيراً لبطولة 2026. وبينما كانت أسعار التذاكر الأصلية لدور المجموعات تبدأ من 60 دولاراً، فإن الواقع في السوق المفتوحة في مايو 2026 مختلف تماماً.

حالياً، تحوم أرخص التذاكر المتاحة في الأسواق الثانوية لمباراة الأرجنتين ضد الجزائر حول 970 إلى 1,250 دولاراً. أما أسعار الفئة الأولى (Category 1) في الطوابق السفلية المميزة فقد تتجاوز 1,700 دولار للتذكرة الواحدة.

الفئةنطاق سعر السوق الحالي (تقديري)ملاحظات
الفئة 11,650$ - 3,400$أفضل إطلالة جانبية، الطوابق السفلية والمتوسطة
الفئة 21,400$ - 1,600$الزوايا والطوابق العلوية المتوسطة
الفئة 3970$ - 1,300$الطابق العلوي وخلف المرميين
الفئة 4نفدت / محدودة جداًمخصصة بشكل أساسي لسكان الدول المستضيفة

ماذا نتوقع من مباراة الأرجنتين ضد الجزائر؟

تدخل الأرجنتين اللقاء كمعيار للتميز الكروي، ومن المرجح أن تشهد المباراة ظهوراً لبعض الأساطير في "رقصتهم الأخيرة" مع تقديم نجوم صاعدين مثل جيانلوكا بريستياني؛ (علماً أن المشجعين يجب أن يحيطوا علماً بأن بريستياني يواجه حالياً عقوبة إيقاف من الفيفا في المباريات الافتتاحية).

من جانبها، تجلب الجزائر مهارات فنية عالية وقاعدة جماهيرية ضخمة ومخلصة. يشتهر "محاربو الصحراء" بتقديم أفضل مستوياتهم أمام المنتخبات الكبرى، ومن المتوقع أن تنقسم المدرجات في كانساس سيتي بين اللونين "السماوي والأبيض" للألبيسيليستي والأخضر النابض بالحياة لمحاربي الصحراء.

تعتبر كانساس سيتي عاصمة كرة القدم في أمريكا. وقد تم تجديد ملعب أروهيد خصيصاً لهذه البطولة لتوسيع مساحة الملعب، لكنه احتفظ بتصميمه المنحدر الذي يجعل الجمهور يشعر وكأنه فوق أرضية الميدان تماماً.

نصيحة للمشجعين: إذا كنت تنوي الحضور، ننصحك بالوصول مبكراً. تشتهر كانساس سيتي عالمياً بثقافة "التيلغيتينغ" (الاحتفالات قبل المباراة في مواقف السيارات)، ومن المتوقع أن تكون مناطق المشجعين في مجمع ترومان الرياضي من بين الأفضل في البطولة.

أسئلة الأكثر شيوعًا

المصدر الرسمي الأساسي هو موقع FIFA.com. ومع ذلك، ونظراً للطلب الهائل على مباريات الأرجنتين، غالباً ما تنفد الحصص الرسمية فوراً. لضمان الحصول على مقعد، يستخدم المشجعون أسواقاً ثانوية موثوقة مثل StubHub، والتي توفر ضمانات حماية للمشتري.

تبدأ أسعار الفيفا الأصلية من 60 دولاراً أمريكياً للفئة الرابعة (المخصصة للمقيمين). وفي سوق إعادة البيع، ونظراً للطلب المرتفع على بطل العالم، تبدأ الأسعار حالياً من حوالي 970 دولاراً أمريكياً وتصل إلى أكثر من 3000 دولار للمقاعد المميزة.

نعم، يضع الفيفا عادةً حداً أقصى يبلغ 6 تذاكر لكل أسرة لكل مباراة لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين للحضور.

الفئة 1: المقاعد الأغلى ثمناً والموجودة في المناطق المميزة على طول جانبي الملعب.

الفئة 2 و3: مقاعد تقع في الزوايا وخلف المرميين وعلى ارتفاعات مختلفة.

الفئة 4: المقاعد الأكثر توفيراً، وهي مخصصة حصرياً لسكان الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ستكون جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية فقط عبر الجوال. ستتلقى التذاكر عبر تطبيق تذاكر الفيفا الرسمي مع اقتراب موعد البطولة. لن يتم توفير تذاكر ورقية.