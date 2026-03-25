تشتعل الإثارة في دوري روشن السعودي مع اقترابنا من المراحل الحاسمة للموسم، وتتجه كل الأنظار الآن نحو المنطقة الشرقية لمتابعة صدام يحدد زعامة المنطقة. في 5 أبريل 2026، يستضيف نادي الاتفاق شقيقه نادي القادسية على ملعب نادي الاتفاق (إيغو ستاديوم) في الدمام. يُعرف هذا اللقاء بـ "ديربي الشرقية"، وهو أحد أكثر المواجهات عراقة في تاريخ الكرة السعودية، حيث يجمع بين عملاق الدمام التاريخي وطموح القادسية القادم بقوة من الخبر. ومع صراع الفريقين على مقعد في المربع الذهبي، لم تكن النقاط بهذه الأهمية من قبل.

يدخل الاتفاق، بقيادة الأسطورة ستيفن جيرارد، المباراة معتمداً على صلابته الدفاعية وخبرة النجم جورجينيو فينالدوم في وسط الميدان. ومع ذلك، يواجه "النواخذة" مهمة شاقة أمام فريق القادسية الذي أحدث ثورة في الدوري هذا الموسم. بعد صعوده والاستثمارات الضخمة من أرامكو، تحول القادسية إلى منافس حقيقي على اللقب، بامتلاكه كوكبة من النجوم الدوليين مثل قائد ريال مدريد السابق ناتشو فرنانديز والمهاجم القناص ماتيو ريتيغي. وبما أن اللقاء الأخير انتهى بفوز عريض للقادسية برباعية نظيفة، فإن الاتفاق سيسعى بكل قوته للثأر على أرضه وبين جماهيره.

متى موعد ديربي القادسية والاتفاق؟

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأحد 5 أبريل 2026، 21:00 الاتفاق × القادسية إيغو ستاديوم، الدمام احجز مقعدك

من المقرر إقامة المباراة يوم الأحد 5 أبريل 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية. هذا التوقيت المسائي هو المفضل للمباريات الكبرى في المملكة، مما يضمن أجواءً حماسية تحت الأضواء الكاشفة في ملعب "إيغو ستاديوم" الذي خضع للتجديد مؤخراً. ننصح الجماهير بالوصول قبل 90 دقيقة على الأقل لتجنب الزحام والاستمتاع بفعاليات منطقة المشجعين.

أين يمكنني شراء تذاكر الاتفاق والقادسية؟

يمثل الحصول على تذاكر ديربي الشرقية تحدياً كبيراً بسبب الطلب المحلي الهائل. تُباع التذاكر الرسمية عادةً عبر منصة "ويبوك" (Webook) الشريك الرسمي لرابطة الدوري السعودي. ومع ذلك، نظراً لسعة الملعب المحدودة (حوالي 15,000 مقعد)، غالباً ما تنفد التذاكر الرسمية في غضون ساعات قليلة من طرحها.

إذا وجدت أن التذاكر قد نفدت على المنصات الرسمية، فإن خيارك الأفضل هو سوق إعادة البيع الموثوق. يمكنك العثور حالياً على تذاكر مباراة الاتفاق والقادسية عبر منصة "ستاب هب" (StubHub) بأسعار تبدأ من 140 ريال سعودي. توفر منصات مثل StubHub وTicombo وسيلة آمنة لشراء التذاكر من مشجعين آخرين، وغالباً ما توفر مجموعة أوسع من خيارات المقاعد التي قد لا تكون متاحة في أي مكان آخر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتفاق والقادسية؟

تتفاوت أسعار التذاكر بناءً على فئة المقعد وأهمية المباراة. بالنسبة لديربي الشرقية، إليك تفصيل الأسعار المتوقعة:

التذاكر الموحدة: تبدأ أرخص التذاكر حالياً من 140 ريال سعودي . تقع هذه المقاعد عادةً خلف المرميين (خلف المرمى) وتوفر أجواءً حماسية جداً حيث تتواجد روابط المشجعين.

تبدأ أرخص التذاكر حالياً من . تقع هذه المقاعد عادةً خلف المرميين (خلف المرمى) وتوفر أجواءً حماسية جداً حيث تتواجد روابط المشجعين. المقاعد المميزة: للحصول على رؤية جانبية واضحة للملعب (المقاعد الجانبية)، تتراوح الأسعار عادةً بين 250 و500 ريال سعودي . توفر هذه الفئة رؤية تكتيكية ممتازة للمباراة.

للحصول على رؤية جانبية واضحة للملعب (المقاعد الجانبية)، تتراوح الأسعار عادةً بين . توفر هذه الفئة رؤية تكتيكية ممتازة للمباراة. منصة الضيافة (VIP): يمكن أن تصل أسعار باقات الضيافة والـ VIP في ملعب "إيغو ستاديوم" إلى 1,200 ريال سعودي وأكثر. وتشمل مقاعد فاخرة، الدخول إلى صالات مكيفة، وتقديم وجبات فاخرة.

للحصول على أفضل قيمة، ننصح بمراقبة سوق إعادة البيع مبكراً. وبينما قد تتقلب الأسعار، فإن تذاكر الـ 140 ريال تمثل فرصة ذهبية لمشاهدة نجوم عالميين مثل ناتشو وفينالدوم بسعر مناسب.

متى سيتم طرح تذاكر الاتفاق والقادسية؟

يعلن نادي الاتفاق عادةً عن موعد طرح التذاكر الرسمية قبل حوالي 10 أيام من موعد المباراة. ومع ذلك، فإن انتظار الطرح الرسمي قد يكون مخاطرة للجماهير القادمة من خارج الدمام. التذاكر متاحة بالفعل الآن عبر منصات مثل StubHub وTicombo، مما يتيح لك تأمين حضورك اليوم وتجنب القلق من طوابير الانتظار الرقمية في اللحظات الأخيرة.

ماذا نتوقع من مباراة الاتفاق والقادسية؟

ديربي الشرقية هو صراع هويات؛ حيث يمثل الاتفاق عراقة الدمام وتاريخها كأول نادٍ من المنطقة يكسر هيمنة أندية الرياض وجدة. في المقابل، يمثل القادسية الوجه الجديد للكرة السعودية الطموحة، مستخدماً استثمارات ضخمة لبناء فريق قادر على المنافسة ليس فقط محلياً بل قارياً.

توقع مباراة بدنية سريعة الإيقاع. سيكون لدى مدافع الاتفاق ويليام تروست-إيكونج مهمة صعبة في مراقبة تحركات ماتيو ريتيغي، الذي يعد من أبرز هدافي الدوري هذا الموسم. أما في وسط الملعب، فإن الصراع بين جورجينيو فينالدوم وجوليان فايغل سيسطر بشكل كبير على ريتم اللقاء.

تتميز الأجواء في ملعب نادي الاتفاق بكونها "حميمية" وصاخبة، حيث لا توجد مضامير جري، مما يجعل الجمهور قريباً جداً من خط التماس، ويخلق ضغطاً هائلاً على الفريق الضيف. بالنسبة للقادسية، تعتبر هذه المباراة حجر زاوية في موسم قد يعيد تعريف تاريخهم في دوري المحترفين.

الملعب: إيغو ستاديوم (ملعب نادي الاتفاق)، الدمام

سيقام ديربي الشرقية المرتقب على أرضية ملعب "إيغو ستاديوم" (المعروف سابقاً بملعب عبد الله الدبل) في قلب مدينة الدمام. خضع هذا الملعب لعملية تطوير شاملة اكتملت في أواخر عام 2023، ليتحول من ملعب متعدد الاستخدامات إلى استاد مخصص لكرة القدم بمعايير عالمية.

من أهم ما يميز الملعب بعد التجديد هو إزالة مضمار الجري القديم، مما جعل الجماهير على مسافة قريبة جداً من المستطيل الأخضر، وهو ما يضمن أجواءً حماسية وصاخبة تليق بمواجهة الديربي. تصل سعة الملعب إلى حوالي 15,000 مقعد، تكتسي بألوان نادي الاتفاق التاريخية (الأخضر والأحمر). كما يضم الاستاد غرفاً فاخرة لكبار الشخصيات (VIP)، وزوايا رؤية محسنة تضمن مشاهدة مثالية من جميع الجهات، بالإضافة إلى أنظمة إضاءة متطورة، مما يوفر تجربة استثنائية للمشجعين سواء في المدرجات العامة أو في منصات الضيافة الراقية.