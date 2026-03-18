Ethiad Stadium Manchester City
أسعار تذاكر مباريات مانشستر سيتي تبدأ من 50 يورو
كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي 2026: نهائي كأس الرابطة دوري أبطال أوروبا والمباريات القادمة

استمتع بمشاهدة "السيتيزنز" مباشرة في موسم 2025/26، إليك كل ما تحتاجه من معلومات لحجز مقعدك في المدرجات.

يُعد مانشستر سيتي مرة أخرى الفريق الذي يستحق المتابعة في سعيه لتحقيق رباعية تاريخية. وفي خضم سباق حامٍ على اللقب مع أرسنال، يقدم فريق بيب جوارديولا أداءً يتسم بحماس المباراة النهائية على ملعب الاتحاد، مدفوعًا بقدرة إرلينج هالاند التهديفية التي لا تعرف الكلل وبعبقرية فيل فودن الإبداعية.

كما يستعد "السيتي" لمباراة نهائية حاسمة في كأس كاراباو ضد "الغانرز" وللمضي قدماً في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا. ومع تزايد الشائعات حول مستقبل غوارديولا بعد انتهاء هذا الموسم، يبدو كل يوم مباراة وكأنه جزء مهم من تاريخ كرة القدم، حيث يسعى "السيتي" لترسيخ هيمنته.

ولكن كيف يمكنك الحصول على تذاكر لمشاهدة "السيتي" هذا الموسم ومشاهدة التاريخ وهو يُصنع؟ يقدم موقع GOAL تفصيلاً لخياراتك لمشاهدة مانشستر سيتي وهو يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

مباريات مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26

التاريخ والوقت (GMT)المباراةالبطولةالتذاكر
17/18 مارس، 20:00يحدد لاحقاً (مباراة الإياب)دوري أبطال أوروبا - دور الـ16التذاكر
الأحد 22 مارس، 16:30ضد آرسنال (ملعب محايد)نهائي كأس الرابطة (كاراباو)التذاكر
السبت 11 أبريل، يحدد لاحقاًضد تشيلسي (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 18 أبريل، يحدد لاحقاًضد آرسنال (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 25 أبريل، يحدد لاحقاًضد بيرنلي (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 2 مايو، يحدد لاحقاًضد إيفرتون (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 9 مايو، يحدد لاحقاًضد برينتفورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 17 مايو، يحدد لاحقاًضد بورنموث (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 24 مايو، 16:00ضد أستون فيلا (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتاز (الجولة الأخيرة)التذاكر

كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي لموسم 2025/26؟

Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League

تذاكر مانشستر سيتي متاحة الآن وجاهزة للشراء. يمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على تذكرة في استاد الاتحاد هذا الموسم شراء مقاعدهم من البوابة الرسمية لبيع تذاكر مانشستر سيتي. الموقع الإلكتروني هو الموزع الرسمي المباشر لتذاكر مباريات مانشستر سيتي على أرضه هذا الموسم.

تميل أندية كرة القدم البريطانية إلى تخصيص التذاكر على ثلاث مراحل:

  1. أولاً لحاملي التذاكر الموسمية
  2. ثم لأعضاء النادي، الذين غالبًا ما يتم ترتيبهم حسب نقاط الولاء من المشتريات السابقة
  3. وأخيرًا، للجمهور في فترة "البيع العام".

يمكنك أيضًا حجز تذاكر أحداث مانشستر سيتي من خلال بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

كيف تشتري تذاكر الموسم لمانشستر سيتي؟

تعد تذكرة الموسم الخاصة بمانشستر سيتي الطريقة الوحيدة المضمونة لضمان حضورك لجميع المباريات التي تقام على أرض ملعب الاتحاد خلال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز. فهي تضمن لك مقعدًا محجوزًا ومكانًا في المدرجات لمتابعة كل أحداث المباراة.

ومع انطلاق موسم 2025-26، لم تعد تذاكر الموسم متاحة لمانشستر سيتي للموسم الحالي. يجب على المشجعين الذين يرغبون في شراء تذكرة موسمية للمواسم المقبلة متابعة بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على المزيد من التحديثات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المشجعون الراغبون في شراء تذكرة موسمية أعضاء حاليين في النادي. تتوفر العضويات حاليًا عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي، لذا لا تتردد في منح نفسك أفضل فرصة للحصول على تذكرة موسمية في الموسم المقبل.

كيف يمكنني شراء تذاكر مباريات مانشستر سيتي خارج أرضه؟

يمكنك شراء تذاكر مباريات مانشستر سيتي خارج ملعبه من الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، تمامًا كما تفعل مع مبارياته على أرضه. ومع ذلك، ستظل بحاجة إلى عضوية في نادي سيتي للقيام بذلك.

يمكنك أيضًا البحث عن تذاكر للشراء من الموقع الإلكتروني للنادي المنافس، على الرغم من أنك ستحتاج على الأرجح إلى أن تكون عضوًا هناك أيضًا.

ما هي أفضل طريقة للوصول إلى استاد الاتحاد؟

أفضل طريقة للوصول إلى استاد الاتحاد هي باستخدام وسائل النقل العام، حيث توفر خدمات الحافلات ومترو لينك وصولاً سهلاً إلى الملعب.

وتقدم هذه الخدمة رحلات من مركز المدينة انطلاقاً من محطة مانشستر بيكاديللي إلى محطة إتيهاد كامبوس ومن محطة أشتون المجاورة. وتستغرق الرحلة من بيكاديللي أقل من 10 دقائق، وستعمل الترامات خمس مرات في الساعة في أيام المباريات.

ومع ذلك، لن تكون محطتا هولت تاون وفيلوبارك ميترولينك القريبتان، اللتان تقعان على جانبي محطة إتيهاد كامبوس، مفتوحتين لمدة ساعة كاملة على الأقل، لذا يرجى الانتباه إلى ذلك. يمكن أيضًا حجز مواقف للسيارات، ولكن يجب القيام بذلك مسبقًا، كما أن المساحة محدودة.

أسئلة الأكثر شيوعًا

يجب أن تكون عضواً في النادي لتتمكن من شراء تذكرة رسمية عبر النادي لمشاهدة مانشستر سيتي وهو يلعب في "استاد الاتحاد".

هناك نوعان من عضويات "Cityzens":

  • عضوية يوم المباراة (Matchday Membership):للبالغين (18 عاماً فما فوق) وتتراوح قيمتها بين 25 و35 جنيهاً إسترلينياً.عضوية الناشئين (Junior Membership): للمشجعين الشباب (17 عاماً فما دون) بقيمة 20 جنيهاً إسترلينيًا.تقدم العضويات للمشجعين مجموعة من المزايا، بدءاً من الأولوية في الحصول على التذاكر وصولاً إلى خصومات في متجر النادي الرسمي.تقدم العضويات للمشجعين مجموعة من المزايا، بدءاً من الأولوية في الحصول على التذاكر وصولاً إلى خصومات في متجر النادي الرسمي.

 

 

 

 

 

 

 

لشراء تذكرة موسمية، يجب أن تكون أولاً عضواً في "Cityzens Matchday" أو "Junior"، حيث لا تُباع التذاكر الموسمية للجمهور العام. ومع ذلك، فإن التذاكر الموسمية لموسم 2025/26 نفدت بالكامل حالياً، وتم تقديم عدد محدود فقط من "التذاكر الموسمية المرنة" (Flexi Season Tickets) للأعضاء المؤهلين بناءً على تاريخ حضور المباريات ونشاط الشراء.

لقد انتهت فترة التجديد لحاملي التذاكر الحاليين، ولن تتوفر تذاكر جديدة بشكل واسع حتى موسم 2026/27 على الأقل، وهو الموعد المتوقع لانتهاء توسعة استاد الاتحاد التي ستوفر المزيد من المقاعد.

للاستعداد للتوفر المستقبلي، يجب عليك شراء عضوية "Cityzens Matchday" عبر الموقع الرسمي وحضور أكبر عدد ممكن من المباريات المنزلية؛ حيث تعتمد الأولوية في الحصول على التذاكر الموسمية على الولاء ونسبة الحضور.

بسبب الطلب المرتفع، ليس من السهل الحصول على تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لمباريات مانشستر سيتي، وإن كان الأمر عادةً ليس بصعوبة الحصول عليها لمباريات منافسيهم.

هذا الأمر يدفع العديد من المشجعين للتوجه إلى مواقع إعادة البيع الثانوية مثل (StubHub)، ومع ذلك، فإن الحصول على تذكرة عبر هذه المواقع ليس مضموناً دائماً. أفضل طريقة هي التأكد من امتلاك العضوية ومتابعة خيارات المباريات الفردية المتاحة، وتذكر أن المباريات ضد الفرق الأقل تصنيفاً في الدوري تكون أسهل في التوفر.

أفضل طريقة لشراء تذاكر رخيصة هي عبر الموقع الرسمي للنادي، والبحث عن المقاعد في الأقسام الأكثر اقتصادية في استاد الاتحاد. كما قد توفر مواقع إعادة البيع مثل (StubHub) و(Ticombo) تذاكر رخيصة في اللحظات الأخيرة، حيث تميل الأسعار للانخفاض كلما اقترب موعد المباراة.

نعم، يمكنك حجز جولة في استاد الاتحاد. تقدم عدة مواقع صفقات وخصومات على جولات الملعب.

يقدم موقع (RedLetterDays) حالياً جولات تبدأ من 28 جنيهاً إسترلينياً لشخص بالغ واحد، وتصل إلى 72 جنيهاً إسترلينياً لعائلة (بالغين وطفلين). تستغرق الجولة حوالي 90 دقيقة وتتضمن جزءاً تفاعلياً يتيح للزوار لقاء "بيب غوارديولا" افتراضياً في غرفة الصحافة، بالإضافة إلى زيارة متجر النادي.

