كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي 2026: نهائي كأس الرابطة دوري أبطال أوروبا والمباريات القادمة

يُعد مانشستر سيتي مرة أخرى الفريق الذي يستحق المتابعة في سعيه لتحقيق رباعية تاريخية. وفي خضم سباق حامٍ على اللقب مع أرسنال، يقدم فريق بيب جوارديولا أداءً يتسم بحماس المباراة النهائية على ملعب الاتحاد، مدفوعًا بقدرة إرلينج هالاند التهديفية التي لا تعرف الكلل وبعبقرية فيل فودن الإبداعية.

كما يستعد "السيتي" لمباراة نهائية حاسمة في كأس كاراباو ضد "الغانرز" وللمضي قدماً في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا. ومع تزايد الشائعات حول مستقبل غوارديولا بعد انتهاء هذا الموسم، يبدو كل يوم مباراة وكأنه جزء مهم من تاريخ كرة القدم، حيث يسعى "السيتي" لترسيخ هيمنته.

ولكن كيف يمكنك الحصول على تذاكر لمشاهدة "السيتي" هذا الموسم ومشاهدة التاريخ وهو يُصنع؟ يقدم موقع GOAL تفصيلاً لخياراتك لمشاهدة مانشستر سيتي وهو يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

مباريات مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26

التاريخ والوقت (GMT) المباراة البطولة التذاكر 17/18 مارس، 20:00 يحدد لاحقاً (مباراة الإياب) دوري أبطال أوروبا - دور الـ16 التذاكر الأحد 22 مارس، 16:30 ضد آرسنال (ملعب محايد) نهائي كأس الرابطة (كاراباو) التذاكر السبت 11 أبريل، يحدد لاحقاً ضد تشيلسي (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 18 أبريل، يحدد لاحقاً ضد آرسنال (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 25 أبريل، يحدد لاحقاً ضد بيرنلي (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 2 مايو، يحدد لاحقاً ضد إيفرتون (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 9 مايو، يحدد لاحقاً ضد برينتفورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 17 مايو، يحدد لاحقاً ضد بورنموث (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 24 مايو، 16:00 ضد أستون فيلا (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز (الجولة الأخيرة) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي لموسم 2025/26؟

تذاكر مانشستر سيتي متاحة الآن وجاهزة للشراء. يمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على تذكرة في استاد الاتحاد هذا الموسم شراء مقاعدهم من البوابة الرسمية لبيع تذاكر مانشستر سيتي. الموقع الإلكتروني هو الموزع الرسمي المباشر لتذاكر مباريات مانشستر سيتي على أرضه هذا الموسم.

تميل أندية كرة القدم البريطانية إلى تخصيص التذاكر على ثلاث مراحل:

أولاً لحاملي التذاكر الموسمية ثم لأعضاء النادي، الذين غالبًا ما يتم ترتيبهم حسب نقاط الولاء من المشتريات السابقة وأخيرًا، للجمهور في فترة "البيع العام".

يمكنك أيضًا حجز تذاكر أحداث مانشستر سيتي من خلال بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

كيف تشتري تذاكر الموسم لمانشستر سيتي؟

تعد تذكرة الموسم الخاصة بمانشستر سيتي الطريقة الوحيدة المضمونة لضمان حضورك لجميع المباريات التي تقام على أرض ملعب الاتحاد خلال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز. فهي تضمن لك مقعدًا محجوزًا ومكانًا في المدرجات لمتابعة كل أحداث المباراة.

ومع انطلاق موسم 2025-26، لم تعد تذاكر الموسم متاحة لمانشستر سيتي للموسم الحالي. يجب على المشجعين الذين يرغبون في شراء تذكرة موسمية للمواسم المقبلة متابعة بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على المزيد من التحديثات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المشجعون الراغبون في شراء تذكرة موسمية أعضاء حاليين في النادي. تتوفر العضويات حاليًا عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي، لذا لا تتردد في منح نفسك أفضل فرصة للحصول على تذكرة موسمية في الموسم المقبل.

كيف يمكنني شراء تذاكر مباريات مانشستر سيتي خارج أرضه؟

يمكنك شراء تذاكر مباريات مانشستر سيتي خارج ملعبه من الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، تمامًا كما تفعل مع مبارياته على أرضه. ومع ذلك، ستظل بحاجة إلى عضوية في نادي سيتي للقيام بذلك.

يمكنك أيضًا البحث عن تذاكر للشراء من الموقع الإلكتروني للنادي المنافس، على الرغم من أنك ستحتاج على الأرجح إلى أن تكون عضوًا هناك أيضًا.

ما هي أفضل طريقة للوصول إلى استاد الاتحاد؟

أفضل طريقة للوصول إلى استاد الاتحاد هي باستخدام وسائل النقل العام، حيث توفر خدمات الحافلات ومترو لينك وصولاً سهلاً إلى الملعب.

وتقدم هذه الخدمة رحلات من مركز المدينة انطلاقاً من محطة مانشستر بيكاديللي إلى محطة إتيهاد كامبوس ومن محطة أشتون المجاورة. وتستغرق الرحلة من بيكاديللي أقل من 10 دقائق، وستعمل الترامات خمس مرات في الساعة في أيام المباريات.

ومع ذلك، لن تكون محطتا هولت تاون وفيلوبارك ميترولينك القريبتان، اللتان تقعان على جانبي محطة إتيهاد كامبوس، مفتوحتين لمدة ساعة كاملة على الأقل، لذا يرجى الانتباه إلى ذلك. يمكن أيضًا حجز مواقف للسيارات، ولكن يجب القيام بذلك مسبقًا، كما أن المساحة محدودة.