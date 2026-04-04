كيفية الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا: الملاعب وجدول مباريات تورونتو وفانكوفر والمزيد

وإلى جانب استضافة جميع مباريات كندا في دور المجموعات، ستشهد الملاعب الكندية مواجهات نارية مرتقبة، أبرزها لقاء ألمانيا وساحل العاج في تورونتو، وموقعة نيوزيلندا ضد بلجيكا في فانكوفر، مما يضمن وجبة كروية دسمة للجماهير.
يستعرض معكم GOAL كافة التفاصيل الحيوية حول تذاكر مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في كندا، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وأسعارها المتوقعة.
متى تُقام مباريات كأس العالم في كندا؟
تستضيف كندا 13 مباراة في مونديال 2026 (10 مباريات في دور المجموعات و3 مباريات في الأدوار الإقصائية). إليكم الجدول الكامل:
|التاريخ
|المباراة (بالتوقيت المحلي)
|الملعب
|التذاكر
|الجمعة، 12 يونيو
|المجموعة B: كندا ضد الفائز من مسار اليويفا A (3 مساءً)
|ملعب BMO (تورونتو)
|احجز الآن
|السبت، 13 يونيو
|المجموعة D: أستراليا ضد الفائز من مسار اليويفا C (9 مساءً)
|بي سي بليس (فانكوفر)
|احجز الآن
|الأربعاء، 17 يونيو
|المجموعة L: غانا ضد بنما (7 مساءً)
|ملعب BMO (تورونتو)
|احجز الآن
|الخميس، 18 يونيو
|المجموعة B: كندا ضد قطر (3 مساءً)
|بي سي بليس (فانكوفر)
|احجز الآن
|السبت، 20 يونيو
|المجموعة E: ألمانيا ضد ساحل العاج (4 مساءً)
|ملعب BMO (تورونتو)
|احجز الآن
|الأحد، 21 يونيو
|المجموعة G: نيوزيلندا ضد مصر (6 مساءً)
|بي سي بليس (فانكوفر)
|احجز الآن
|الثلاثاء، 23 يونيو
|المجموعة L: بنما ضد كرواتيا (7 مساءً)
|ملعب BMO (تورونتو)
|احجز الآن
|الأربعاء، 24 يونيو
|المجموعة B: سويسرا ضد كندا (12 ظهراً)
|بي سي بليس (فانكوفر)
|احجز الآن
|الجمعة، 26 يونيو
|المجموعة I: السنغال ضد الفائز من المسار القاري 2 (3 مساءً)
|ملعب BMO (تورونتو)
|احجز الآن
|الجمعة، 26 يونيو
|المجموعة G: نيوزيلندا ضد بلجيكا (8 مساءً)
|بي سي بليس (فانكوفر)
|احجز الآن
|الخميس، 2 يوليو
|دور الـ 32: وصيف المجموعة K ضد وصيف المجموعة L (7 مساءً)
|ملعب BMO (تورونتو)
|احجز الآن
|الخميس، 2 يوليو
|دور الـ 32: متصدر المجموعة B ضد ثالث المجموعات E/F/G/I/J (8 مساءً)
|بي سي بليس (فانكوفر)
|احجز الآن
|الثلاثاء، 7 يوليو
|دور الـ 16: مباراة تحدد لاحقاً (1 مساءً)
|بي سي بليس (فانكوفر)
|احجز الآن
كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026 في كندا
أتيحت لعشاق المستديرة عدة فرص لشراء تذاكر كأس العالم 2026 عبر منصة التذاكر الرسمية التابعة للفيفا.
ورغم انتهاء مراحل بيع هامة مثل "قرعة مبيعات فيزا" و"سحب التذاكر المبكر"، إلا أنه لا تزال هناك خيارات متاحة لتأمين مقعدك.
مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة
إذا لم يحالفك الحظ في جولات القرعة السابقة، فإن فرصتك الأخيرة عبر المسارات الرسمية هي مراقبة "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة" التي تنطلق في شهر أبريل.
لم يعلن الفيفا عن عدد التذاكر المتبقية، لكن التوقعات تشير إلى إقبال هائل ونفاد سريع للكميات المحدودة المتاحة.
الأسواق الثانوية والمنصات الموثوقة
بالإضافة إلى المنصات الرسمية، تبرز مواقع إعادة البيع الشهيرة مثل StubHub كخيار مثالي لمن يبحثون عن تذاكر لمباريات محددة أو في مدن معينة بعد نفادها من الموقع الرسمي. توفر هذه المنصات مرونة أكبر في الاختيار، وإن كانت الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب.
ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟
تنقسم تذاكر المونديال في كندا إلى أربع فئات رئيسية:
- الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتوفر أفضل إطلالة في المدرجات السفلية.
- الفئة 2: موزعة بين المدرجات العلوية والسفلية.
- الفئة 3: تتركز غالباً في الطبقة العلوية.
- الفئة 4: الأكثر اقتصادية وتناسب الميزانيات المحدودة.
شهدت الأسعار تبايناً ملحوظاً، وإليكم نطاق الأسعار التقديري حسب مرحلة البطولة:
|المرحلة
|نطاق سعر التذكرة (بالدولار)
|دور المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)
|$60 - $620
|دور المجموعات (مباريات أمريكا، كندا، المكسيك)
|$75 - $2,735
|دور الـ 32
|$105 - $750
|دور الـ 16
|$170 - $980
عبر منصات مثل StubHub، يمكن للمشجعين تأمين تذاكرهم لمباريات كندا بأسعار تبدأ من 265 دولاراً فصاعداً.
ملاعب كأس العالم 2026 في كندا
ستقام المباريات على ملعبين عالميين هما:
- ملعب بي سي بليس (فانكوفر): السعة 54,000 مشجع.
- ملعب BMO (تورونتو): السعة 45,000 مشجع.
ماذا نتوقع من مباريات مونديال 2026 في كندا؟
رغم أن هوكي الجليد هو الرياضة الشعبية الأولى، إلا أن "أمة ورقة القيقب" ستتحول بالكامل نحو كرة القدم هذا الصيف. حقق المنتخب الكندي قفزة نوعية في تصنيف الفيفا مؤخراً، ويستعد الآن للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي في تاريخه.
تحت قيادة المدرب جيسي مارش، أظهرت كندا تطوراً لافتاً بوصولها لنصف نهائي كوبا أمريكا 2024 وتحقيق انتصارات تاريخية. وبالإضافة إلى كندا، ستكون بنما ونيوزيلندا من المنتخبات التي ستخوض مباراتين على الأقل فوق الأراضي الكندية، مما يعد بأجواء جماهيرية صاخبة لا تُنسى.