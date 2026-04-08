بعد مسيرة مثيرة في التصفيات، يستعد المنتخب البرازيلي للمشاركة في كأس العالم 2026، مواصلاً سجله الفريد كونه المنتخب الوحيد الذي لم يغب أبداً عن المونديال.

مع توسيع البطولة لتشمل 48 فريقاً، زادت الإثارة حيث يستعد راقصو السامبا لغزو ملاعب الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في يونيو المقبل. هل ستتمكن البرازيل من العودة إلى منصات التتويج العالمية؟ تأخذك GOAL في جولة عبر أحدث معلومات تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية تأمين مقعدك وتكلفة ذلك.

متى يقام كأس العالم فيفا 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتغطي 16 مدينة مستضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

سيتم لعب 104 مباريات على مدار 34 يوماً عبر أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقاً وتستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. المدن المستضيفة هي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

المكسيك: جوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هو جدول مباريات البرازيل في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (التوقيت المحلي) الملعب التذاكر الجمعة، 12 يونيو البرازيل ضد الفائز بملحق الكونميبول/الاتحاد الآسيوي (9 مساءً) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر الأربعاء، 17 يونيو البرازيل ضد بلجيكا (8 مساءً) ملعب متلايف (نيوجيرسي) التذاكر الثلاثاء، 23 يونيو النرويج ضد البرازيل (9 مساءً) ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر

تبدأ رحلة السليساو في أتلانتا بمواجهة منتخب صاعد من الملحق، حيث من المتوقع أن يمتلئ ملعب مرسيدس بنز عن آخره بقمصان الكناري الصفراء.

أما الموقعة الكبرى ضد بلجيكا في نيوجيرسي يوم 17 يونيو، فتعد واحدة من أكثر المباريات طلباً في دور المجموعات، حيث يسعى البرازيليون للثأر من ذكريات مونديال 2018. المباراة الختامية في ميامي ستكون احتفالية حقيقية في مدينة تعشق كرة القدم اللاتينية.

كيفية شراء تذاكر البرازيل في كأس العالم 2026

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

اعتباراً من أبريل 2026، سيتم طرح أي تذاكر متبقية على أساس أسبقية الحجز. نظراً للشعبية الجارفة لمنتخب البرازيل، فإن هذه التذاكر تنفد عادة في غضون دقائق من طرحها عبر موقع فيفا الرسمي.

الأسواق الثانوية

بالنسبة للمشجعين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الفيفا أو يبحثون عن تذاكر لمباريات محددة في مدن مثل نيوجيرسي أو ميامي، تظل الأسواق الثانوية مثل StubHub هي الخيار الأفضل. توفر هذه المنصات بدائل اللحظة الأخيرة للمباريات التي تم الإعلان عن نفاد تذاكرها، مما يضمن لك مكاناً في المدرجات.

تذاكر البرازيل في كأس العالم 2026: كم تبلغ تكلفتها؟

تبدأ أسعار تذاكر مباريات البرازيل في دور المجموعات من حوالي 60 دولاراً للفئات الأقل، ولكنها تزداد بشكل كبير للمباريات الكبرى.

الفئة 1: الأغلى ثمناً، في المناطق المركزية.

الفئة 2: مقاعد ممتازة بزوايا رؤية رائعة.

الفئة 3: تقع في الأدوار العلوية.

الفئة 4: الأكثر اقتصادية، وتقع خلف المرمى.

المرحلة نطاق سعر التذكرة (بالدولار الأمريكي) دور المجموعات (المباريات العادية) $60 - $650 دور المجموعات (البرازيل ضد بلجيكا) $90 - $2,900 دور الـ 32 $110 - $800 دور الـ 16 $180 - $1,100 النهائي $2,100 - $8,500

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لمباريات البرازيل

يمكنك تجربة البطولة برفاهية مطلقة من خلال باقات الضيافة:

مباراة واحدة: تبدأ من 1,500 دولار للشخص الواحد.

باقة اتبع فريقي: لمشاهدة جميع مباريات البرازيل في دور المجموعات، تبدأ من 7,000 دولار.

باقة الملاعب: لمشاهدة جميع المباريات في ملعب معين، تبدأ من 8,500 دولار.

ماذا نتوقع من البرازيل في كأس العالم؟

تدخل البرازيل هذه البطولة وهي مرشحة دائمة. مع مزيج من الخبرة والشباب المتمثل في مواهب الدوريات الأوروبية الكبرى، يهدف السليساو إلى كسر الهيمنة الأوروبية على اللقب التي استمرت منذ 2002. توقع كرة قدم هجومية ممتعة وجماهير تملأ الشوارع بالرقص والألوان الصفراء والخضراء.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟