تذاكر قياسية بيعت في ساعة واحدة.. ميسي يحدث الفارق في هونج كونج!

يستحق الأرجنتيني هذه الضجة بكل تأكيد

أعلن نادي إنتر ميامي الذي يضم بين صفوفه الأسطورة ليونيل ميسي أنه سيقوم في عام 2024 بجولة في هونج كونج سيواجه فيها الفريق المثالي من الدوري المحلي، وذلك بعد أن اضطر فريق الدوري الأمريكي إلى إلغاء رحلة الموسم الماضي والتي كانت مقررة في الصين.

دخول المباراة ليس رخيصًا قياسًا للمستهلك المحلي في البلاد، لكن هذا لم يمنع المشجعين من شراء التذاكر في وقت قياسي.

حسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" فقد بيعت التذاكر المقدرة قيمتها بين 113 و625 دولارًا خلال ساعة واحدة بالكامل!.

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وسيكون إنتر ميامي ضيفًا على ملعب هونج كونج الوطني، الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، سيشاهدون بالصخب الكبير أفضل لاعب في العالم 8 مرات.

ومن المقرر أيضًا أن يذهب ميسي إلى السلفادور خلال برنامج إنتر ميامي التحضيري للموسم الجديد، في حين أن التنافس مع كريستيانو رونالدو سيتجدد عندما يواجه النصر في بطولة كأس الرياض الودية التي تضم أيضًا الهلال متصدر الدوري السعودي.