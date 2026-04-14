تذاكر مباريات منتخب فرنسا في كأس العالم 2026
كيفية شراء تذاكر مبارايات منتخب فرنسا في كأس العالم 2026: المواعيد والمباريات والأسعار والمزيد

إليك كيف يمكنك تأمين مقاعدك لمشاهدة مبابي ورفاقه في منافسات كأس العالم

لقد تزايدت الرغبة في السفر ومشاهدة المنتخب الفرنسي في السنوات الأخيرة بشكل مذهل، ومع اقتراب انطلاق صافرة البداية في صيف 2026، يتأهب عشاق "الديوك" لمتابعة فريقهم في ملاعب أمريكا الشمالية. بطل العالم مرتين هو واحد من ستة منتخبات فقط نجحت في التتويج باللقب في أكثر من مناسبة، مما يجعل كل مباراة يخوضها حدثاً عالمياً بامتياز.

هل سيقدم نجوم فرنسا عرضاً كروياً لا يُنسى في ملاعب الولايات المتحدة؟ يمكنك أن تكون هناك لتكتشف ذلك بنفسك. دع GOAL يستعرض لك أحدث المعلومات المحدثة حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية تأمين المقاعد وتكلفتها الحالية في أبريل 2026.

متى يقام كأس العالم 2026؟

ستقام نهائيات كأس العالم FIFA 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، حيث تمتد عبر 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

سيتم لعب 104 مباريات على مدار 34 يوماً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة في التاريخ، تشهد البطولة مشاركة 48 فريقاً وتتم استضافتها بشكل مشترك من قبل ثلاث دول.

ما هو جدول مباريات فرنسا في مجموعات كأس العالم 2026؟

تم سحب القرعة ووقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة (Group I). سيبدأ "الديوك" مشوارهم في نيوجيرسي، ثم ينتقلون إلى فيلادلفيا، قبل أن يختتموا دور المجموعات في بوسطن. إليك التفاصيل الكاملة لمباريات فرنسا:

التاريخالمباراةالملعب (المدينة)التذاكر
16 يونيو 2026فرنسا ضد السنغالملعب نيويورك نيوجيرسي (ميتلايف)احجز الآن
22 يونيو 2026فرنسا ضد العراقملعب فيلادلفيا (لينكولن فاينانشال فيلد)احجز الآن
26 يونيو 2026النرويج ضد فرنساملعب بوسطن (جيلويت ستاديوم)احجز الآن

متى تشتري تذاكر فرنسا في كأس العالم 2026؟

مع وصولنا إلى شهر أبريل 2026، دخلنا في المرحلة الحاسمة لبيع التذاكر. إليك الفرص المتاحة حالياً:

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة (مفتوحة الآن)

بدأت هذه المرحلة في 1 أبريل 2026، وهي المرحلة الرسمية الرابعة والأخيرة. التذاكر متاحة الآن على أساس أسبقية الحجز (First-come, first-served) عبر موقع FIFA الرسمي. هذه التذاكر تنفد بسرعة كبيرة، لذا يجب التحقق من الموقع بشكل دوري حيث تتوفر تذاكر جديدة ناتجة عن عمليات الإلغاء أو إعادة البيع الرسمية.

الأسواق الثانوية الموثوقة

بما أن معظم التذاكر الرسمية لمباريات فرنسا قد بيعت بالفعل، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub وTicombo هي وجهتك الأفضل حالياً. تتيح لك هذه المواقع العثور على مقاعد لمباريات نفدت تذاكرها، مع ضمان حماية المشتري، ولكن بأسعار تخضع لآليات العرض والطلب.

أين تشتري تذاكر فرنسا في كأس العالم 2026؟

المكان الرسمي هو بوابة تذاكر FIFA، ولكن للحصول على خيارات أوسع وتأمين مقاعد في مباريات القمة مثل مباراة فرنسا ضد السنغال، يفضل المشجعون استخدام StubHub لسهولة الوصول إلى التذاكر التي يعيد المشجعون الآخرون بيعها.

تذاكر مباريات منتخب فرنسا في كأس العالم 2026اشترِ تذكرتك الآن!

تذاكر فرنسا في كأس العالم 2026: كم تكلفتها؟

شهدت أسعار التذاكر تحديثات جديدة في أبريل 2026، حيث أضاف FIFA فئات سعرية ممتازة جديدة (Front Category). إليك النطاق الحالي للأسعار:

المرحلةنطاق سعر التذكرة (بالدولار)
دور المجموعات (فرنسا)75 - 2,735 دولار
دور الـ 32105 - 905 دولار
دور الـ 16170 - 1,200 دولار
ربع النهائي275 - 1,950 دولار
نصف النهائي420 - 3,500 دولار
النهائي (يوليو 19)2,030 - 10,990 دولار

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لمباريات فرنسا

إذا كنت تبحث عن تجربة فاخرة، تتوفر حزم الضيافة التي تشمل الدخول إلى الأجنحة الخاصة والمطاعم العالمية. في أبريل 2026، الأسعار تبدأ كالتالي:

  • تذكرة مباراة واحدة: تبدأ من 1,400 دولار وتصل إلى مبالغ أعلى للأجنحة الخاصة (Suites) التي قد تبدأ من 69,300 دولار لمباراة فرنسا ضد العراق.
  • باقة اتبع فريقي (Follow My Team): تضمن لك مقاعد في جميع مباريات فرنسا الثلاث في دور المجموعات، وتبدأ من 6,750 دولار.

تذاكر مباريات منتخب فرنسا في كأس العالم 2026اشترِ تذكرتك الآن!

ملاعب مباريات فرنسا في كأس العالم 2026

ستخوض فرنسا مبارياتها في ثلاثة من أكبر وأحدث الملاعب في الولايات المتحدة:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بلايس (فانكوفر)48,821
 بي إم أو فيلد (تورونتو)72,766
المكسيكإستاديو بانورتي (مكسيكو سيتي)48,821
 إستاديو أكرون (جوادالاخارا)44,330
 إستاديو بي بي في أيه (مونتيري)50,113
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)67,382
 ملعب جيلويت (بوسطن)63,815
 ملعب AT&T (دالاس)70,122
 ملعب NRG (هيوستن)68,311
 ملعب أروهيد (كانساس سيتي)67,513
 ملعب سوفاي (لوس أنجلوس)69,650
 ملعب هارد روك (ميامي)64,091
 ملعب ميتلايف (نيويورك)78,576
 لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا)65,827
 ملعب ليفاي (سان فرانسيسكو)69,391
 لومن فيلد (سياتل)65,123

أسئلة الأكثر شيوعًا

لدى المشجعين عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها فرنسا عبر موقع "فيفا" (FIFA) الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. تختلف مراحل البيع المتنوعة من حيث إجراءات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية وتسجيل حساب جديد، ومن ثم يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توفر التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر كأس العالم 2026، فإن "سوق فيفا لإعادة البيع والتبادل" (FIFA Resale/Exchange Marketplace) هو القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر الرابط: FIFA.com/tickets.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضاً لدى منصات إعادة البيع الثانوية مثل "StubHub" و"Ticombo".

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال كأس العالم 2026، ولن يكون هناك مبيعات تذاكر مباشرة عبر نوافذ التذاكر. تُعد بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

لا يزال جاست فونتين يتصدر قائمة الهدافين الفرنسيين في نهائيات كأس العالم؛ حيث سجل جميع أهدافه الـ 13 خلال بطولة عام 1958، والتي احتلت فيها فرنسا المركز الثالث. ومع ذلك، فإن كيليان مبابي يطارده بقوة الآن، بعد أن سجل 12 هدفاً خلال بطولتي 2018 و2022. ويتوقع نجم ريال مدريد أن يتجاوز رقم الأسطورة فونتين في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

أما من حيث عدد المشاركات في نهائيات كأس العالم، فقد خاض مبابي حتى الآن 14 مباراة، وهو ما يقل بـ 6 مباريات عن الرقم القياسي للحارس هوغو لوريس، الذي لعب 20 مباراة خلال أربع بطولات كأس عالم (2010، 2014، 2018، و2022).