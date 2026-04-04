كيفية حجز تذاكر جولة كانييه ويست 2026: المواعيد Ye World Tour والأسعار وكل ما تريد معرفته

يُعد كانييه ويست Ye واحدًا من أبرز نجوم الهيب هوب عالميًا ومع الإعلان عن جولة Ye World Tour 2026 يستعد عشاقه حول العالم لعام استثنائي مليء بالحفلات الحية
ورغم مشاركاته في العديد من المهرجانات والعروض الخاصة خلال السنوات الماضية فإن هذه الجولة تمثل أول جولة عالمية طويلة له منذ Saint Pablo Tour في عام 2016
لا تفوّت فرصة حضور حدث موسيقي تاريخي في هذا الدليل من GOAL نوضح لك كيفية حجز تذاكر جولة كانييه ويست 2026 بالإضافة إلى الأسعار وأماكن الشراء
متى تقام جولة Kanye West Ye World Tour 2026
فيما يلي مواعيد الحفلات المعلنة حتى الآن مع احتمالية إضافة المزيد من التواريخ خلال الفترة القادمة
|التاريخ
|الملعب المدينة
|التذاكر
|30 مايو
|ملعب أتاتورك الأولمبي إسطنبول
|احجز الآن
|6 يونيو
|ملعب جيلريدوم أرنهم
|احجز الآن
|11 يونيو
|ملعب فيلودروم مارسيليا
|احجز الآن
|18 يوليو
|RCF أرينا ريجيو إميليا
|احجز الآن
|30 يوليو
|ملعب ميتروبوليتانو مدريد
|احجز الآن
كيفية شراء تذاكر Kanye West 2026
تم طرح تذاكر Ye World Tour 2026 عبر مراحل بيع مسبق Presale والتي تتيح للجماهير فرصة الحجز المبكر قبل فتح البيع العام
ومع انتهاء أو اقتراب انتهاء معظم فترات البيع المسبق يُنصح بمتابعة الموقع الرسمي للجولة لمعرفة مواعيد الطرح العام
في حال نفاد التذاكر من المصادر الرسمية يمكنك اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل StubHub حيث تتوفر التذاكر ولكن بأسعار قد تكون أعلى
نصيحة احرص على الحجز مبكرًا لتجنب ارتفاع الأسعار أو نفاد التذاكر
كم سعر تذاكر Kanye West 2026
تختلف أسعار التذاكر حسب المدينة والموقع داخل الملعب وجاءت كالتالي
- إسطنبول من 5375 إلى 35000 ليرة تركية 122 إلى 794 دولار
- أرنهم من 189 إلى 389 يورو
- مارسيليا من 170 إلى 650 يورو
- ريجيو إميليا من 125 إلى 659 يورو
- مدريد سيتم الإعلان قريبًا
تابع التحديثات باستمرار للحصول على أحدث الأسعار والتوفر
ماذا تتوقع من جولة Ye World Tour
لا يزال جمهور كانييه يتذكر خيبة الأمل بعد إلغاء Saint Pablo Tour في 2016 بسبب ظروف صحية لكن بعد انتظار دام عقدًا كاملًا يعود النجم العالمي أخيرًا إلى المسرح
بدأ كانييه مسيرته كمنتج موسيقي في شيكاغو وبرز اسمه لأول مرة من خلال ألبوم The Blueprint مع Jay Z في 2001 قبل أن ينطلق في مسيرته كمغنٍ
ألبومه الأول The College Dropout 2004 غيّر مفهوم موسيقى الهيب هوب وتبعه نجاح كبير مع ألبومات مثل
- Late Registration 2005
- Graduation 2007
- 808s and Heartbreak 2008
وقدم من خلالها أغاني أيقونية مثل Gold Digger وStronger
كما أثّر كانييه في جيل كامل من الفنانين مثل Drake وThe Weeknd إلى جانب نجاحاته في عالم الموضة
وفي 2024 حقق إنجازًا تاريخيًا مع أغنية Carnival ليصبح أول مغني راب يتصدر القوائم في ثلاثة عقود مختلفة
والآن مع إطلاق ألبومه الجديد Bully يستعد Ye لإشعال المسارح حول العالم في 2026
لماذا يجب أن تحضر حفل Kanye West
- عرض حي من أحد أعظم فناني الهيب هوب في التاريخ
- إنتاج ضخم وتجربة بصرية فريدة
- فرصة نادرة بعد غياب طويل عن الجولات
- أداء مباشر لأشهر أغانيه الكلاسيكية والجديدة