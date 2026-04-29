كيفية شراء تذاكر إعادة البيع لمونديال كأس العالم 2026: منصة فيفا الرسمية وخيارات إعادة البيع في المكسيك وكل ماتحتاج معرفته

تتصاعد حمى كأس العالم 2026 مع اقتراب انطلاق البطولة التاريخية في أمريكا الشمالية يوم 11 يونيو. ورغم الإقبال الهائل ونفاد الكثير من التذاكر فور طرحها، خاصة بعد تأكيد هوية المنتخبات وجدول المباريات بالكامل، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة. لا داعي للقلق إذا لم تحسم مقعدك في المدرجات بعد.

سواء كنت قد أخفقت في محاولات الشراء خلال نوافذ المبيعات السابقة، أو كنت تنتظر حسم منتخبك المفضل لمكانه في البطولة لتبدأ بالتحرك، لا تزال هناك طرق متنوعة لتأمين تلك المقاعد المرغوبة بشدة، بما في ذلك استخدام مسار إعادة البيع الرسمي. نحن هنا في GOAL لنقدم لك الدليل الشامل والمحدث حول تذاكر مونديال 2026، بما في ذلك معلومات حصرية عن كيفية اقتناص تذاكر إعادة البيع الرسمية بأفضل الأسعار.

متى يبدأ كأس العالم 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، لتغطي 16 مدينة مستضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. سيتم لعب 104 مباريات على مدار 34 يومًا من الإثارة الكروية الخالصة. ولأول مرة في التاريخ، ستشهد البطولة مشاركة 48 فريقًا وتستضيفها ثلاث دول مجتمعة. المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كالتالي:

كندا: تورونتو وفانكوفر.

تورونتو وفانكوفر. المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري. الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيو جيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو وسياتل.

كيفية الحصول على تذاكر إعادة بيع كأس العالم 2026؟

تمكن المشجعون من شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع فيفا منذ سبتمبر 2025. بدأت المرحلة الأخيرة الرسمية لمبيعات التذاكر، والمعروفة باسم مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة، في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة. يتم بيع التذاكر في هذه المرحلة بنظام الأسبقية مع تأكيد فوري للحجز.

إذا لم يحالفك الحظ في الحصول على تذكرة في المراحل الأولى، فإليك كافة خيارات إعادة البيع المتاحة حاليًا:

سوق فيفا الرسمي لإعادة البيع والتبادل

تعتبر منصة FIFA Resale/Exchange Marketplace، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع فيفا الرسمي للتذاكر، هي القناة القانونية والرسمية الوحيدة لحجز تذاكر إعادة البيع. أعيد افتتاح هذه المنصة، التي انطلقت أصلاً في أكتوبر 2025، في 2 أبريل وستظل مفتوحة حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة. هذه المنصة متاحة للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والجمهور الدولي على حد سواء.

سوق التبادل في المكسيك

يعد Mercado de Intercambio de la FIFA منصة رسمية مخصصة للمقيمين في المكسيك لإعادة بيع أو شراء أو تبادل تذاكر كأس العالم 2026 بأمان. المكسيك لديها حماية قانونية محددة لإعادة البيع، مما أدى إلى نظام مختلف قليلاً. على عكس سوق إعادة البيع الرئيسي، فإن التذاكر في سوق المكسيك تباع حصريًا بالقيمة الاسمية فقط، مما يعني أن البائعين لا يمكنهم عرضها للبيع بهدف الربح، وهو ما يوفر فرصة ذهبية للمشجعين للحصول على أرخص التذاكر الممكنة.

الأسواق الثانوية

سيوفر بائعو الطرف الثالث مثل StubHub، تذاكر كأس العالم 2026 أيضًا. بينما توجد أسواق ثانوية، فمن الضروري دائمًا توخي الحذر. الميزة الكبرى في StubHub هي توفر التذاكر حتى عندما تنفد من المنصات الرسمية. من المهم جدًا التأكد من أن أي بائع يستخدم ميزة نقل تذاكر فيفا الرسمية عند نقل التذكرة مباشرة إلى حساب فيفا الخاص بك لضمان صلاحيتها.

نصيحة أساسية لمشتري إعادة البيع: قد تكون التوفر محدودًا للغاية، وقد تظهر التذاكر بشكل مفاجئ. يجب على المشجعين الذين يأملون في تأمين تذاكر إعادة البيع التحقق من المنصات بشكل متكرر، والتحرك بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا لضمان عدم ضياع الفرصة.

ما هي أسعار تذاكر إعادة بيع كأس العالم 2026؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية، والتي تحدد السعر النهائي في منصات إعادة البيع الرسمية:

الفئة 1: الأغلى ثمنًا، وتقع في مستويات الجلوس السفلية وتوفر أفضل رؤية.

الأغلى ثمنًا، وتقع في مستويات الجلوس السفلية وتوفر أفضل رؤية. الفئة 2: تشمل مستويات الجلوس العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل مستويات الجلوس العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في المستوى العلوي، خلف الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في المستوى العلوي، خلف الفئتين 1 و2. الفئة 4: الخيار الأرخص والأكثر توفيراً، وتقع في المستوى العلوي بعيداً عن الفئات الأخرى.

لقد تذبذبت الأسعار طوال مراحل إصدار التذاكر المختلفة. إليك التقديرات الحالية لنطاقات الأسعار (بالدولار الأمريكي):

المرحلة نطاق سعر التذكرة دور المجموعات (باستثناء مباريات الافتتاح والاستضافة) $60 - $620 دور المجموعات (مباريات أمريكا وكندا والمكسيك) $75 - $2,735 دور الـ 32 $105 - $750 دور الـ 16 $170 - $980 ربع النهائي $275 - $1,775 نصف النهائي $420 - $3,295 النهائي $2,030 - $7,875

للباحثين عن أرخص التذاكر، ننصح بالتركيز على تذاكر الفئة 4 في مباريات دور المجموعات غير المتعلقة بالدول المستضيفة، حيث تبدأ الأسعار من 60 دولارًا فقط، وهي قيمة ممتازة لحدث بهذا الحجم.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

تم الإعلان عن ست عشرة مدينة مستضيفة لكأس العالم 2026، وتضم ملاعب ذات طراز عالمي وقدرات استيعابية هائلة. إليك التفاصيل الكاملة للملاعب:

كندا

بي سي بليس (فانكوفر): السعة 48,821

السعة 48,821 ملعب بي إم أو (تورونتو): السعة 72,766

المكسيك

ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي): السعة 48,821

السعة 48,821 ملعب أكرون (غوادالاخارا): السعة 44,330

السعة 44,330 ملعب BBVA (مونتيري): السعة 50,113

الولايات المتحدة

مرسيدس بنز ستاديوم (أتلانتا): السعة 67,382

السعة 67,382 ملعب جيليت (بوسطن): السعة 63,815

السعة 63,815 ملعب AT&T (دالاس): السعة 70,122

السعة 70,122 ملعب NRG (هيوستن): السعة 68,311

السعة 68,311 ملعب أروهيد (كانساس سيتي): السعة 67,513

السعة 67,513 ملعب SoFi (لوس أنجلوس): السعة 69,650

السعة 69,650 ملعب هارد روك (ميامي): السعة 64,091

السعة 64,091 ملعب ميتلايف (نيويورك/نيو جيرسي): السعة 78,576

السعة 78,576 لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا): السعة 65,827

السعة 65,827 ملعب ليفاي (سان فرانسيسكو): السعة 69,391

السعة 69,391 ملعب لومن فيلد (سياتل): السعة 65,123

نصائح للحصول على تذاكر بأسعار رخيصة في إعادة البيع

إذا كنت تبحث عن أرخص تذاكر كأس العالم 2026، فإليك استراتيجية المحترفين:

استهدف المدن الأقل شهرة: التذاكر في مدن مثل كانساس سيتي أو بوسطن قد تكون أرخص من المدن الكبرى مثل لوس أنجلوس أو نيويورك. التركيز على الفئة 4: هذه التذاكر تباع أولاً، لذا يجب أن يكون لديك تنبيهات مفعلة على مواقع إعادة البيع. مباريات دور المجموعات: بعيداً عن مباراة الافتتاح أو مباريات الدول المضيفة، ستجد أسعاراً تبدأ من 60 دولاراً. التوقيت المثالي: في بعض الأحيان، تنخفض الأسعار بشكل طفيف قبل المباراة بأيام قليلة في منصات مثل StubHub عندما يحاول المشجعون الذين لا يستطيعون السفر بيع تذاكرهم بسرعة.

خيار الضيافة والخدمات المميزة

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة فاخرة، توفر باقات الضيافة الرسمية (Hospitality) وصولاً إلى أجنحة كبار الشخصيات، وخدمات الطعام والشراب الراقية، وأفضل المقاعد في الملعب. هذه التذاكر تضمن لك مكاناً حتى في المباريات التي تم بيع تذاكرها العادية بالكامل، وهي متوفرة عبر قنوات فيفا الرسمية للضيافة.