كيفية شراء تذاكر النصر السعودي ضد الأهلي القطري 2026: مواعيد نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 والأسعار وأكثر

تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية نحو دبي هذا الأبريل، حيث يحتضن ملعب زعبيل قمة نارية تجمع بين "العالمي" نادي النصر السعودي و"العميد" نادي الأهلي القطري، في مواجهة فاصلة ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2. بعد إعادة تنظيم البطولة، يشهد مسار غرب القارة هذا الصدام الخليجي الكبير في مباراة إقصائية واحدة لا تقبل القسمة على اثنين في قلب الإمارات.

يدخل النصر اللقاء بمعنويات ناطحة للسحاب بعد فوزه الكاسح برباعية نظيفة على الوصل في ربع النهائي، مع استمرار الأسطورة كريستيانو رونالدو في إثبات علو كعبه كأخطر مهاجم في القارة. في المقابل، أظهر "العميد" القطري صلابة استثنائية للوصول إلى هذا الدور، ليضرب موعداً تاريخياً يجمع بين الرياض والدوحة على أرض محايدة.

بما أن بطاقة العبور للمباراة النهائية على المحك، فإن الإقبال على التذاكر غير مسبوق. وسواء كنت من عشاق "فارس نجد" أو مسافراً من الدوحة لمؤازرة "الأخضر والأبيض"، يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاجه لتأمين مقعدك في قلب الحدث.

متى تقام مباراة النصر السعودي والأهلي القطري؟

تقام هذه الموقعة الحاسمة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة يوم الأربعاء، 22 أبريل 2026. ونظراً لقيمة الفريقين الكبيرة وموقعهما الجغرافي، يُتوقع أن يمتلئ استاد زعبيل عن آخره.

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الأربعاء، 22 أبريل 2026 (18:00 بتوقيت الإمارات) النصر × الأهلي (قطر) استاد زعبيل، دبي متاحة الآن

أين يمكنني شراء تذاكر مباراة النصر والأهلي؟

تنفد تذاكر هذا نصف النهائي القاري بسرعة البرق عبر القنوات الرسمية والثانوية. وبما أن الجماهير السعودية والقطرية زاحفة بقوة نحو دبي، فإن الحصص الرسمية غالباً ما تنتهي قبل وصولها لمرحلة البيع العام.

لضمان تواجدك في المدرجات، نوصي بمنصة Ticombo لشراء تذاكر هذه المباراة. على عكس المنصات التقليدية، توفر "تيكومبو" بيئة آمنة وشفافة تتيح لك تصفح قوائم التذاكر الموثوقة من المشجعين والبائعين المحترفين، مما يضمن لك استلام تذكرتك قبل التوجه إلى بوابات استاد زعبيل.

ما هي أسعار تذاكر النصر ضد الأهلي؟

تختلف الأسعار بناءً على موقع المقعد في الاستاد وحجم الطلب الحالي. للمشجعين الراغبين في الاستمتاع بالحماس الجماهيري بأقل تكلفة، تبدأ أسعار تذاكر الفئة الدنيا من حوالي 460 ريال سعودي.

إليك تفصيل فئات الأسعار المتوقعة للمباراة في دبي:

الفئة 2 / خلف المرمى (Shortside): 460 - 620 ريال سعودي (الأفضل للأجواء الحماسية)

460 - 620 ريال سعودي (الأفضل للأجواء الحماسية) الفئة 1 / الواجهة (Longside): 720 - 1,150 ريال سعودي (أفضل زاوية لمتابعة تكتيك المباراة)

720 - 1,150 ريال سعودي (أفضل زاوية لمتابعة تكتيك المباراة) كبار الشخصيات / الضيافة (VIP): +2,050 ريال سعودي (مقاعد متميزة مع خدمات ضيافة)

نظراً لأن المباراة بنظام خروج المغلوب، الطلب يتضاعف يومياً. ننصح بالحجز المبكر لتجنب ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد اللقاء وتأكيد خطط السفر.

كيف أحصل على تذاكر المباراة؟

أسهل طريقة لتأمين مقعدك هي عبر منصة Ticombo. إليك خطوات بسيطة لضمان رحلتك:

ضمان Ticombo: توفر المنصة برنامج TixProtect الذي يضمن استرداد أموالك بنسبة 100% في حال عدم استلام التذاكر، مما يميزها عن المنصات غير الموثوقة.

توفر المنصة برنامج TixProtect الذي يضمن استرداد أموالك بنسبة 100% في حال عدم استلام التذاكر، مما يميزها عن المنصات غير الموثوقة. بائعون موثوقون: تخضع المنصة لبروتوكولات صارمة للتحقق من هوية البائعين، لضمان أصالة التذاكر لمشاهدة نجوم مثل رونالدو.

تخضع المنصة لبروتوكولات صارمة للتحقق من هوية البائعين، لضمان أصالة التذاكر لمشاهدة نجوم مثل رونالدو. اختر منطقتك: استاد زعبيل يتسع لـ 8,439 مقعداً فقط. استخدم الخريطة التفاعلية لاختيار الجلوس مع مدرج النصر أو مدرج الأهلي.

استاد زعبيل يتسع لـ 8,439 مقعداً فقط. استخدم الخريطة التفاعلية لاختيار الجلوس مع مدرج النصر أو مدرج الأهلي. شفافية السعر: ستظهر لك التكلفة الإجمالية شاملة الرسوم بالريال السعودي دون أي مفاجآت عند الدفع.

ستظهر لك التكلفة الإجمالية شاملة الرسوم بالريال السعودي دون أي مفاجآت عند الدفع. تذاكر رقمية فورية: توفر العديد من القوائم خيار التسليم الفوري عبر الهاتف لمسحها مباشرة عند الدخول.

كل ما تود معرفته عن استاد زعبيل

يُعد استاد زعبيل القلب النابض لكرة القدم في دبي. تأسس عام 1974 وهو المعقل التاريخي لنادي الوصل. يتميز الملعب بأجوائه الصاخبة لقرب المدرجات من العشب الأخضر، مما يمنح المشجعين تجربة استثنائية.

يقع الاستاد في منطقة زعبيل الراقية، بالقرب من "برواز دبي" الشهير والقصور الملكية. للجمهور السعودي والقطري القادم من الخارج، يسهل الوصول للملعب عبر مترو دبي والطرق السريعة، حيث يقع على بعد مسافة قصيرة من وسط مدينة دبي والمطار.