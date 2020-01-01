تدعيم دفاعي وبديل إدواردو .. ماذا يحتاج الهلال في الموسم الجديد؟

الهلال سوف ينافس على تحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي

موسم جديد ينطلق يوم 17 أكتوبر الجاري، بدوافع متغيرة لجميع الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فهناك من يريد الحفاظ على اللقب، ومن يرغب في تحقيق نتائج أفضل من أجل التأهل الآسيوي، وهناك من صعد حديثًا ويسعى لإحراج الجميع، ومنهم عينه على تلافي أخطاء ما مضى.

الهلال يدخل الموسم الجديد للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، ويبعد من بداية المنافسات عن مطاردة النصر التي لازمته خلال الموسمين الماضيين، موسم نجح العالمي في خطف اللقب، والآخر تلافى الزعيم أخطاءه السابقة.

الحفاظ على لقب الدوري السعودي؟ .. يجب أن ينظر ما هي نقاط الضعف المتوقع أن يسقط فيها الهلال بالموسم الجديد وتأمينها قبل انطلاق المباريات يوم 17 من أكتوبر الجاري، فمن الناحية الفنية، هل يحتاج الزعيم تدعيمات بلاعبين جدد؟

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من الواضح أن تدعيمات الهلال ستكون في أضيق الحدود، لامتلاك رازفان لوشيسكو المدير الفني قائمة مميزة سواء على مستوى التشكيل الأساسي أو البدلاء الذين يؤدون دورهم على أكمل وجه في حال مشاركتهم.

قد نجد في الجزء الخلفي لصالح الهلال احتياجه لتدعيمات قليلة للغاية، قد تقتصر على ظهير أيسر يكون بديلًا لياسر الشهراني نجم الفريق والمنتخب السعودي، حيث سيشارك الزعيم في أكثر من بطولة خلال الموسم المقبل وسيكون الضغط كبير جدًا على اللاعبين.

ثغرة تركها البرازيلي كارلوس إدواردو، برحيله إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي، فهل يستطيع الهلال تعويضه بعد رحيله، أم سيعاني الزعيم في هذا المركز حتى يتم تعويضه خلال الفترة المقبلة؟

أما على المستوى الهجومي، فنجد الهلال لديه ما يجعل الفريق يمتلك قوة هجومية مميزة بتواجد الفرنسي بافيتمبي جوميس بالإضافة إلى التعاقد بشكل نهائي مع صالح الشهري بجانب محاولات التعاقد مع عبدالله الحمدان الشاب الواعد من نادي الشباب.