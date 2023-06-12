ليس لتدريب الفريق! اتصال مثير بين رئيس نابولي وأنشيلوتي

"لا" بكل اللغات تحاصر نابولي؛ فلماذا تحدثوا مع أنشيلوتي؟

مهمة بطل الدوري الإيطالي، نابولي، في البحث عن مدرب ليست سهلة؛ فالفريق رُفض بكل اللغات من مدربين بكل الجنسيات.

وأعاد لوتشيانو سباليتي الدوري الإيطالي إلى خزائن نابولي بعد أكثر من 3 عقود على تتويجهم الأخير باللقب، لكنه فضل الرحيل عن الفريق بعدها ومنح نفسه راحة؛ لتبدأ رحلة نابولي ورئيسه أوريليو دي لورينتيس في البحث عن مدرب جديد.

صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية نشرت اليوم تفاصيل رفض المدربين لنابولي الذين كان على ما يبدو بينهم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي.

بحسب الصحيفة فإن دي لورينتس تحدث هاتفيًا مع مدربهم القديم أنشيلوتي وناقشوا بعض الأمور وفي النهاية أبلغ رئيس نابولي تحياته لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز المتمسك حتى الآن بكارلو ليكمل السنة المتبقية في عقده مع ريال مدريد.

الصحيفة الإيطالية قالت كذلك إن رئيس نابولي هاتف المدرب الإيطالي الشاب تياجو موتا لمدة 3 ساعات لاستطلاع رأيه في تدريب الفريق لكن المكالمة انتهت بشكرًا ورفض الطلب وهو نفس ما فعله الألماني يوليان ناجلسمان والإسباني لويس إنريكي.

وكانت تقارير قد انتشرت كذلك عن ورود اسم الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان لكن الأخير ما زال مرتبطًا بعقد مع ناديه.