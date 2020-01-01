تدريب العميان - خطة جديدة من سيتين قبل لقاء بيتيس

ما هي أفكار سيتين الجديدة في التدريبات؟

قرر كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، إضافة تدريب جديد لبعض اللاعبين قبل مواجهة ريال بيتيس في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

برشلونة خرج من السوبر الإسباني وكأس الملك ليتبقى له فقط فرصة المنافسة على الليجا ودوري أبطال أوروبا.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ كيكي بدأ التدريب الأخير قبل السفر إلى "بيتو فيامارين" لمواجهة ريال بيتيس بوضع غمامة على عيون أرتورو فيدال وأنطوان جريزمان وصامويل أومتيتي وريكي بويج.

سيتين طلب من الرباعي الركض لمدة 15 دقيقة دون رؤية مع مراقبة أحد عناصر الجهاز الفني لهم لتوجيههم أثناء الحركة.

وأوضحت الصحيفة أنّ كيكي يحاول كسر الأجواء الروتينية، فمن قبل قرر تجربة لعبة جديدة وهي نقل الكرة باليد مع توجيه الأسئلة للاعبين ومن يجيب بصورة صحيحة يحصل على الكرة.

ولم يتم تفسير سبب اختيار الرباعي للركض بهذه الطريقة، إلا أنّ الصحيفة أكدت أنّ السبب الوحيد في هذه اللعبة هو كسر الروتين ولا يوجد سبب آخر لذلك.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يحقق أي انتصار خارج كامب نو في 2020 سوى مرة واحدة فقط أمام إيبيزا في كأس ملك إسبانيا.