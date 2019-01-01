تدريبات مغلقة للهلال استعدادًا للاتفاق

الهلال يستعد للاتفاق بتدريبات مغلقة عقب التغلب على السد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

عاد الهلال السعودي مساء الأمس من رحلته في قطر بعدما واجه فريق السد في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

يأتي هذا في إطار استعداد الفريق للعودة للمنافسات المحلية في مواجهة الاتفاق المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب الأخير.

وسيستقبل الهلال نظيره داماك في منتصف أكتوبر الجاري قبل أن يستضيف نظيره السد في مباراة العودة للدور نصف النهائي في أبطال آسيا.

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وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" أن تدريبات اليوم ستكون مغلقة.

وكان الهلال قد حقق فوزًا عريضًا على نظيره السد مساء الأمس في قطر بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في ذهاب نصف النهائي.

جدير بالذكر أن الصاعد من تلك المواجهة سيواجه الفائز من كل من أوراوا ريدز و جوانجزو إيفرجراند في نهائي البطولة.