تدريبات تأهيلية لحسام عاشور في مران الأهلي للمستبعدين

عاشور ييغب عن مواجهة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة 22 من الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

شارك حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي في تدريبات منفردة، بملعب مختار التتش بمقر القلعة الحمراء، بسبب الإصابة الذي تعرض لها مؤخرًا.

ويغيب عاشور عن مواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن عاشور يخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي، بسبب الإصابة التي أبعدته عن مواجهة الإنتاج الحربي.

وقام عاشور في مران المستبعدين اليوم بمقر الأهلي، بالجري الخفيف حول الملعب مع بعض التدريبات الخاصة داخل "الجيم" تحت إشراف إخصائي التأهيل.

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ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة لمطاردة الزمالك وبيراميدز، في المركزين الأول والثاني بالدوري المصري الممتاز.

📊الاتحاد السكندري في آخر 3 مباريات لعبها خارج أرضه في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال👀

فاز 2

تعادل 1

أحرز 7 أهداف

عليه 3 أهداف pic.twitter.com/jpXXiCYXyJ

— جول مصر (@goaleg) February 16, 2019