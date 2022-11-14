تدريبات المنتخب السعودي .. الفرج يُشارك وقرار خاص بشأن لاعب النصر

اللاعبون عادوا للتدريبات بعد راحة ليومين

استأنف المنتخب السعودي تدريباته مساء اليوم الأحد استعدادًا لخوض غمار بطولة كأس العالم قطر 2022، وقد شهدت عودة القائد سلمان الفرج بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة أيسلندا الودية في أبو ظبي.

لاعب الوسط كان قد أثار قلق الجميع حين غادر المباراة مصابًا في كتفه، لكن الفحوصات أظهرت أن الأمر مجرد كدمة في مفصل الكتف، وقد خضع اللاعب للراحة لمدة أسبوع وعاد اليوم للتدريبات الجماعية.

اللاعبون كانوا قد حصلوا على يومين للراحة والالتقاء بعائلاتهم بعد العودة من أبو ظبي، ومن المقرر أن يلعب الأخضر آخر مبارياته الودية يوم الأربعاء القادم وستكون أمام كرواتيا في الرياض، ومن ثم سيتوجه إلى الدوحة.

من جانب آخر، طلب المدرب هيرفي رينارد من أمين بخاري حارس مرمى النصر البقاء في معسكر المنتخب السعودي لحاجته له في تدريبات حراس المرمى، وقد وافق اللاعب وتواجد اليوم في المران.

العمل مستمر 🔥

7 أيام على انطلاقة كأس العالم ⏳ pic.twitter.com/xsomrMNC2V — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 13, 2022

رينارد وخلال كلمته للاعبين قبل بدء المران توجه بالشكر لبخاري واصفًا قراره بأنه ليس سهلًا أبدًا، وقد هنأ اللاعبين على اختيارهم في القائمة النهائية وأوضح لهم تقديره للوضع الصعب الذي يعيشه كل منهم خاصة بُعده عن عائلته وأحبابه لمدة طويلة.

يُشار إلى أن الأخضر سيفتتح مشواره في مونديال قطر بمواجهة الأرجنتين يوم 23 نوفمبر الجاري، من ثم سيلعب أمام بولندا وأخيرًا المكسيك.