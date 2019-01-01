تدريبات الزمالك في الكونغو.. تأهيل لطارق حامد وجلسة خاصة لميتشو مع اللاعبين

الزمالك يستعد لمواجهة مازيمبي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا

خاض فريق الزمالك مرانه الأول في العاصمة الكونغولية من أجل الاستعداد لمواجهة نظيره مازيمبي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره مازيمبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ضمن مواجهات المجموعات الأولى.

الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك، عقد جلسة خاصة مع اللاعبين من أجل الحديث عن أهمية مواجهة مازيمبي والعودة بـ3 نقاط.

وطالب المدير الفني للأبيض اللاعبين بغلق صفحة الدوري تمامًا الأن والتركيز على اللقاء الإفريقي أمام مازيمبي الذي يعد من أبرز المنافسين له في البطولة.

وأجرى طارق حامد لاعب وسط الزمالك بتدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب تحت قيادة الجهاز الطبي، واطمئن عليه ميتشو للتأكد من جاهزيته للمباراة.

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واكتفى أيضًا الثنائي عمر السعيد وأحمد السيد زيزو بالجري حول الملعب بسبب الأجهاد الذي يعاني منه، وخوفًا من تعرضهم لإصابة يبعدهم عن المباراة.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا مع كلًا من مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي.