تدريبات الأهلي - عودة معلول ولطفي ومغادرة أزارو ومحسن

علي معلول يعود للتدريبات الجماعية للأهلي.

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين، من أجل شرح أخطاء مواجهة وادي دجلة، التي أقيمت أمس الأربعاء.

الأهلي حقق الفوز على وادي دجلة بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تدريبات الأهلي شهدت عودة التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، وأيضًا علي لطفي حارس مرمى الفريق.

معلول عانى من الإصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مباراة النجم الساحلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ولم يستكمل صلاح محسن التدريبات لنهايتها، حيث غادرها قبل نهايتها بقليل، بسبب كدمة، وتوجه الطبيب له من أجل الاطمئنان عليه.

وغادر المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي من التدريبات، بعد شكواه من آلام عضلية، حيث وضع الثلج على موضع الآلام.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري الممتاز، برصيد 15 نقطة، بعد تحقيق الفوز في الخمس مباريات التي خاضها في المنافسة حتى الآن.