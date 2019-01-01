تدريبات الأهلي - اختبار طبي للخماسي المصاب وسليمان يواصل التأهيل

الخماسي المصاب يقترب من العودة، ووليد سليمان يواصل التأهيل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شهدت تدريبات فريق النادي الأهلي، خضوع الخماسي أحمد فتحي وأحمد حمودي وسعد سمير ومروان محسن ووليد أزارو إلى برنامج تأهيلي، تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتحسنت حالة الثلاثي وليد أزارو ومروان محسن وأحمد فتحي خلال الفترة الماضية، حيث اقتربوا من العودة إلى التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي تعرضوا لها.

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أحمد حمودي وسعد سمير لاعبا الأهلي، خاضا تدريبات قوية خلال الفترة الحالية، بعد الإصابة التي تعرضا لها، حيث يعاني الأول من إصابة في الكاحل، بينما الثاني يشتكي مع إصابة عضلية.

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من المواقف التي لا تنساها جماهير الأهلي له "عندما كان مديرًا للكرة في النادي الأهلي أصر على حضور مباراة القمة أمام الزمالك علي الرغم من مرضه الشديد، وبالفعل توفي بعد المباراة بساعات". pic.twitter.com/GV4HN7lR1b — جول مصر (@goaleg) February 14, 2019

ويخضع الخماسي "فتحي وحمودي وسعد سمير ومروان محسن ووليد أزارو" لفحص طبي قبل مران الفريق، من أجل معرفة موقفهم من العودة للتدريبات الجماعية.

وليد سليمان صانع ألعاب الفرق، يستكمل برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للعودة مجددًا للمشاركة في المران الجماعي، للعودة إلى المباريات.

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وليد سليمان تعرض لجزع في الرباط الداخلي للركبة، تعرض له خلال مباراة شبيبة الساورة الجزائري، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.