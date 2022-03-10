تخوف من النرويجي .. هالاند يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وضع مهاجم بروسيا دورتموند إرلينج براوت هالاند لبعض الشروط لكي يوافق على الانضمام لنادي برشلونة في الصيف القادم.

وكان المهاجم النرويجي قد ارتبط اسمه بالنادي الكتالوني مؤخرًا بشكل كبير، وأشارت بعض الأخبار لوجود جلسات بين مينو رايولا وكيل اللاعب وجوان لابورتا رئيس النادي.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "Le10Sport" فإن هالاند لا يمانع الانضمام لبرشلونة في الموسم المقبل لكنه يضع بعض الشروط حتى يوافق على الذهاب لكتيبة تشافي بشكل نهائي.

ماذا يريد هالاند؟

أشار التقرير إلى وجود موافقة من المهاجم النرويجي الشاب للانضمام لنادي برشلونة، لكن يرغب هالاند بتوقيع عقد قصير المدة مع النادي الكتالوني.

وجهة نظر هالاند أن برشلونة يمر بظروف اقتصادية صعبة، وهو ما يريد المهاجم مراقبته في السنين القادمة، حيث ستتيح له قصر المدة في معرفة إذا ما كان سيواصل برشلونة التعافي أم لا.

وهو الأمر الذي قد يرفضه النادي الكتالوني، حيث أن عملية شراء هالاند لن تكون سهلة، وسيضطر النادي لدفع مبالغ كبيرة في اللاعب، ولن ترضى الإدارة بالطبع بالتفريط في اللاعب بالمجان بعد سنوات قليلة من تواجده.

ماذا فعل برشلونة حتى الآن في صفقة هالاند؟

أوضح التقرير أن برشلونة يعمل جاهدًا في إتمام الصفقة حاليًا، حيث جلس جوان لابورتا رئيس النادي مع وكيل اللاعب مينو رايولا لبحث كيفية إنهاء الصفقة في الموسم القادم.

وأشار التقرير أيضًا لوجود جلسة بين مدرب الفريق الحالي تشافي والمهاجم الشاب هالاند في ميونخ، وقت تعافي اللاعب من الإصابة الأخيرة التي تلقاها، لكي يشرح له المدرب الإسباني مشروعه ويستطيع إقناعه بالتواجد في صفوف البلوجرانا.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه فريق جلطة سراي الليلة في ذهاب دور ال 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

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