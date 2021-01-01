تخفيض الراتب وعقد مدى الحياة .. خطة لابورتا لإقناع ميسي بالتجديد مع برشلونة

ميسي حضر حفل تنصيب لابورتا

كشفت تقارير إعلامية ملامح خطة رئيس برشلونة الجديد جوان لابورتا من أجل إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بالبقاء وتمديد عقده.

ميسي حتى الآن لم يحسم قراره بخصوص عقده المنتهي مع البلوجرانا بحلول يونيو المقبل، سواء بالاستمرار أو الرحيل لتجربة جديدة.

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وقالت "El Confidencial" إن الرئيس الجديد سيعرض على الأرجنتيني عقداً مع برشلونة مدى الحياة لإقناعه بالبقاء.

ثاني النقاط التي سيتناقش لابورتا فيها مع ميسي هي راتبه، إذ يأمل في تخفيض الراتب الضخم الذي يحصل عليه القائد في ظل أزمة النادي المالية.

ويريد لابورتا إقناع ميسي بتخفيض راتبه حتى يكون الأمر بمثابة رسالة لبقية لاعبي الفريق من أجل الموافقة على تخفيض رواتبهم أيضاً.

ويسعى لابورتا للدخول في محادثات رسمية مع اللاعب ووالده الذي يدير أعماله في أقرب فرصة لأن تجديد عقد اللاعب يأتي على رأس أولوياته.

يذكر أن ميسي كان حاضراً في حفل تنصيب لابورتا رئيساً بملعب "كامب نو" مساء الأربعاء رفقة مجموعة من لاعبي الفريق.