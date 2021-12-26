تخطى ريجيكامب وأصبح الأسوأ .. رقم مخجل لجارديم مع الهلال

تعرض الهلال لخسارة جديدة في الدوري السعودي مساء أمس بسقوطه المفاجئ والصادم أمام الفتح على ملعبه 3-2 في الجولة الـ14 من البطولة، وهي الهزيمة الثانية له على التوالي.

الهلال كان قد خسر ديربي الرياض أمام النصر قبل نحو 10 أيام، وقد أصبح مهددًا بفقدان مركزه الرابع في جدول الترتيب لصالح جاره وعدوه اللدود.

جارديم أصبح الأسوأ في تاريخ الهلال

ليوناردو جارديم قاد الهلال في 13 مباراة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، لم يجمع بها سوى 21 نقطة، من 5 انتصارات و6 تعادلات وهزيمتين.

9 مدربون سبقوا الرجل البرتغالي في قيادة الهلال لـ13 مباراة متتالية في الدوري السعودي للمحترفين، أفضلهم كان إيريك جيريتس الذي استطاع حصد 37 نقطة، وأسوأهم كان لورينت ريجيكامب الذي لم يجمع سوى 25 نقطة وأقيل في فبراير 2015، وكان بينهم سامي الجابر الذي جمع 29 نقطة.

جارديم خطف لقب الأسوأ من ريجيكامب وأصبح أقل مدربي الهلال جمعًا للنقاط في مبارياته الـ13 الأولى من الدوري السعودي في عهد المحترفين، وهو رقم مخجل كثيرًا خاصة مقارنة بالمسيرة الممتازة للمدرب وعقده الضخم ماليًا.

الفتح يُعيد الهلال لذكرى 2016 السلبية

الخسارة من الفتح كانت الثانية على التوالي للهلال في الدوري السعودي، عقب سقوطه أمام النصر في مباراة مؤجلة في الـ16 من ديسمبر الماضي، وهو حدث لم يحدث منذ موسم 2015-2016.

آنذاك، وفي فبراير 2016 تحديدًا، خسر الهلال أمام التعاون والاتحاد في الجولتين الـ17 والـ18 من الدوري السعودي، وقد انتهى ذلك الموسم بتتويج الأهلي باللقب بفارق 8 نقاط عن الزعيم.

الهلال كان قد فاز على الرائد بين الخسارتين أمام النصر والفتح، لكن ذلك اللقاء كان ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين.



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