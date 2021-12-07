تخطى بيليه وحقق رقمًا قياسيًا جديدًا .. ماذا قدم ميسي أمام كلوب بروج؟

ساهم ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان في فوز فريقه، على كلوب بروج برباعية ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتألق ميسي في مباراة الليلة أمام الفريق البلجيكي، ونجح في تسجيل هدفين، وكان من نجوم اللقاء، مع زميله كيليان مبابي الذي سجل باقي أهداف الفريق الفرنسي.

ووصل البرغوث الأرجنتيني إلى الهدف الخامس له هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، لتربع على صدارة هدافين فريقه في المسابقة الأوروبية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا أبرز أرقام ميسي أمام كلوب بروج..

لعب ميسي لمدة 90 دقيقة بعد أن بدأ المباراة أساسيًا وأكملها حتى النهاية وسجل هدفين من رباعية فريقه في المباراة، وحصل على ركلة جزاء سددها بنفسه في الهدف الرابع.

سدد ميسي في مباراة الليلة ثلاث تسديدات على مرمى المنافس، وتسديدة وحيدة خرجت بعيدًا عن الثلاث خشبات، وأتم مراوغتين ناجحتين.

ولمس ميسي الكرة اليوم 87 مرة بدقة تمريرات وصلت إلى 89%، وصنع فرصتين محققتين للتسجيل.

وشهدت مباراة الليلة تجاوز أهداف ليونيل ميسي أهداف أسطورة كرة القدم البرازيلية بعدما وصل البرغوث إلى 758 هدفًا متفوقًا بهدف وحيد عن الجوهرة السمراء بيليه.

كما تعد مباراة الليلة هي المرة الـ 35 في مسيرة ميسي التي يسجل فيها هدفين أو أكثر في مباريات دوري أبطال أوروبا، وفي دور المجموعات وصل ميسي إلى 76 هدفًا بالمسابقة.

وأصبح كلوب بروج هو الفريق الـ 38 الذي يسجل ميسي في شباكه بدوري أبطال أوروبا.