تحول مفاجئ.. ما هي حقيقة انتقال نبيل فقير لبرشلونة؟

برشلونة يحاول تقوية صفوف متوسط ميدانه في الساعات الأخيرة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية انتقال متوسط ميدان ريال بيتيس نبيل فقير إلى برشلونة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الحالي.

وكان الفريق الكتالوني يسعى لتقوية صفوف مركز متوسط الميدان من خلال التعاقد مع برناردو سيلفا لكن مانشستر سيتي استطاع أن يحافظ على اللاعب.

وبحسب ما ورد من صحيفة "آس" فإن نادي البلوجرانا يحاول خطف النجم الفرنسي في آخر الساعات من السوق الحالي.

فقير قريب من برشلونة

أوضحت صحيفة "آس" أن فقير يتواجد الآن في مكاتب بيتيس لأجل الحديث عن بعض الأمور المالية الخاصة بتعاقده مع الفريق الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى دخول برشلونة في مفاوضات مع ريال بيتيس من أجل ضم اللاعب الفرنسي، بحسب ما ورد من الصحفي مانو ساينز.

وكانت الأنباء الواردة من إسبانيا في صباح اليوم قد أكدت على دخول برشلونة في صفقة كبيرة بنهاية اليوم، ومن المتوقع أن تكون من خلال التعاقد مع اللاعب فقير.

هل ينضم فقير لبرشلونة؟

نفى الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو وجود أي مفاوضات بين برشلونة وريال بيتيس حول ضم اللاعب نبيل فقير في تغريدة نشرها على موقع تويتر.

وجاء فيها: "قيل لي أن نبيل فقير لن ينضم لبرشلونة. لا مفاوضات جارية مع بيتيس، حيث تبقى الأشياء كما هي".

جدير بالذكر أن التقارير الإسبانية قد أشارت إلى اقتراب انضمام ماركوس ألونسو لصفوف البلوجرانا في الساعات القليلة المقبلة.