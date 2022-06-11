تحول فارق في ملف زيدان مع باريس سان جيرمان.. مدرب فرنسي آخر في الطريق!

تعيين لم يكن في الحسبان يغير خارطة خليفة بوتشيتينو في باريس سان جيرمان

يتحرك المستشار الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، لويس كامبوس، بسرعة كبيرة في عديد الملفات داخل النادي لتدعيم التشكيلة في الموسم المقبل.

لا يتعلق الأمر فقط بإضافات اللاعبين، بل إن حسم ملف المدرب الجديد على رأس قائمة الأولويات.

من المؤكد أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لن يكون مدرب البي إس جي في الموسم المقبل، سيتم توجيه الشكر له خلال الفترة المقبلة ليفسح المجال لمدرب آخر للجلوس على دكة باريس سان جيرمان.

ورغم أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من الأقاويل حول اقتراب وصول زين الدين زيدان إلى تدريب نادي العاصمة، إلا أن التقارير الأكثر موثوقية إلى الآن تشير إلى اسم آخر.

هل تذكرون طفرة ليل في الدوري الفرنسي موسم 2020-2021؟ إنه قائد تلك الطفرة، مدرب نيس الحالي، كريستوف جالتييه.

تبدو حظوظ مدرب نيس أعلى من حظوظ زيدان في الوقت الراهن، هذا ما أماط موقع Le 10 Sport اللثام عنه خلال الساعات الأخيرة.

وذكر الموقع أيضُا أن جالتييه أبدى موافقة مبدئية لتدريب باريس سان جيرمان ولا يتبقى أي شيء سوى إبرام العقود الرسمية.

ورغم أن زين الدين زيدان كان لفترة طويلة حلمًا من أحلام الإدارة القطرية لباريس سان جيرمان، إلا أن صلاحيات لويس كامبوس التي تفاوض بقوة على الحصول عليها قبل الموافقة على منصبه الجديد في باريس سان جيرمان تعيق الأمر، لأن كامبوس طلب صلاحيات مطلقة في اختيار المدرب المستقبلي، ويبدو أن رهانه على جالتييه لا يقبل أي تنازلات لا سيما وأنه القرار الأول له في باريس سان جيرمان.

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