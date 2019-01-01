تحليل | هازارد كمهاجم .. لماذا فشلت الفكرة؟

للمباراة الثانية على التوالي، فشل نجم تشيلسي الأول هذا الموسم إدين هازارد، في تنفيذ مُهمته الجديدة، كرأس حربة رقم (9) صريح، بدلاً من مكانه المُفضل كجناح أيسر أقرب ما يكون لصانع ألعاب وفي بعض الأوقات كمهاجم وهمي بجانب ألفارو موراتا أو أوليفيه جيرو، كما وضح في مردوده الضعيف أمام نيوكاسل وآرسنال.

فكرة غير صائبة

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ذاع صيت المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في بلاد البيتزا، بنجاحه غير المتوقع مع إمبولي ونابولي، ومنذ ظهوره على الساحة، اُشتهر بأفكاره وتكتيكاته، التي لا يقدر على تنفيذها على أرض الملعب، سوى نوعية اللاعبين التي تُجيد اللعب في أكثر من مركز، بنفس الكفاءة والجودة، خصوصًا لاعبي الوسط والأطراف.

ومع وصوله لقيادة تشيلسي خلفًا لمواطنه أنطونيو كونتي، ظهرت بصمته سريعًا. وبغض النظر عن تذبذب النتائج، فيُحسب له صموده في النصف الأول، بالتواجد على مسافة قريبة من صاحب المركز الثالث توتنهام، رغم أنه يخوض موسمه الأول في بلاد الضباب، لكن من الأشياء الواضحة أيضًا، تعديل مراكز أكثر من لاعب، أبرزهم قبل هازاد، كان الفرنسي نجولو كانتي، وهو التعديل الذي لا يروق بالنسبة لكثير من مشجعي النادي.

الفوارق البشرية

يرى البعض أن كانتي يؤدي المطلوب منه في مركزه الجديد مع ساري، والبعض الآخر يرى العكس، خاصة بعد مساهمته في الانتصار الثمين الذي تحقق على مانشستر سيتي، ذاك الانتصار، الذي أكد الحقيقة الثابتة والراسخة في البريميرليج، بعدم خروج أي حامل لقب في التاريخ من "ستامفورد بريدج" سالمًا، لكن مع الوقت، عادت الصورة البائسة لكانتي في مركز لاعب الوسط المُقيد في الجهة اليمنى، والآن، يبدو وكأن ساري، أضرم النار في هازارد، بعزله في مركز رأس الحربة، ولو على الورق في مركز المهاجم الوهمي.

القرار بيد المدرب

لا خلاف أبدًا على نجاح ساري مع تشيلسي، على الأقل حتى هذه اللحظة، بالأداء المُقنع والنتائج المقبولة، منها الوصول لنصف نهائي كأس الرابطة والتأهل للأدوار الإقصائية للدوري الأوروبي، مع تواجده في مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم القادم، لكن تبقى واحدة من مشاكله، أنه لا يستمع لمنتقديه، والدليل على ذلك، إصراره على المغامرة بكانتي في المركز الجديد عليه، رغم حجم الانتقادات التي تعرض لها بسبب هذا القرار.

عندما تفعل ما يتوجب عليك فعله، فتجد الإشادة من أهم مشجعيك في الحياة وهي أمك.♥️#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول@mpouraliganji pic.twitter.com/XjaqBcjccU — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 20, 2019

أمام نيوكاسل وآرسنال، كان يجلس جيرو على مقاعد البدلاء، مع ذلك، اعتمد ساري على هازارد كمهاجم صريح واثنين معاونين على الأطراف ويليان وبيدرو، وهو ما أعطى مؤشرات لاحتمال قدوم مهاجم جديد قبل ظهور اسم جونزالو هيجواين على الساحة، لكن الشيء الخطير، أن هازارد، وجد صعوبة بالغة في التكيف على مهمته الجديد، بمعاناة في استلام الكرة بظهره تحت ضغط مدافعين، بأطوال فارعة.

نسف ميزة هازارد

بعيدًا عن أبجديات رأس الحربة التي فشل هازارد في تطبيقها على أرض الواقع، فالشيء المُزعج لكثير من مشجعي النادي، أن المكان الجديد، حرم هازارد من واحدة من أهم مميزاته، وهي الانطلاق كالسهم بالكرة ووجه إلى المرمى، وليس استلام الكرة وظهره للمرمى، هذا في الوقت، الذي وصل في هازارد لأفضل مستوياته على الإطلاق، بتغلبه على لعنة ندرة الأهداف.

الأرقام لا تكذب

في 22 مباراة، سجل صاحب الـ28 عامًا 10 أهداف وساهم في صناعة مثلهم، أقل بستة أهداف فقط من أفضل سجل تهديفي في مسيرته كلاعب، وجزء كبير من هذا التطور، يرجع أيضًا لساري، الذي أعطى لاعب ليل السابق، حرية التواجد في مناطق إستراتيجية في الثلث الأخير من الملعب، بالاعتماد عليه كلاعب حر في الثلث الأخير من الملعب، تحديدًا في آخر 30 متر في الملعب.

صحيح إدين، هو اللاعب الأكثر تأثيرًا في هجوم البلوز على مدار السنوات القليلة الماضية، لكن مع ساري، تطور مستواه، تقريبًا بشكل غير مسبوق، بعدما تّحول من مُجرد لاعب دوره الرئيس صناعة الأهداف، للاعب مُخيف للمدافعين، مهمته التسجيل أولاً ثم صناعة الأهداف، على طريقة صلاح مع ليفربول، تماشيًا مع الطرق والأساليب الحديثة، التي جعلت مركز الجناح المهاجم أهم وأوفر حظًا من رأس الحربة لإيجاد فرص أمام المرمى.

لكن فجأة، قامر ساري بكل الأرقام والإحصائيات المُذهلة لهازارد، والتي منها، نجاح في نسبة المراوغة يزيد عن 80%، بأكثر من 60 تمريرة ناجحة، بخلاف مساهمته بمعدل هدف في كل مباراة بنسبة مئوية (91.15%)، وكأن ساري قام بتسليم سلاحه الرادع على طبق من ذهب للمنافسين.

والسؤال الآن.. هل سيتراجع ساري عن قراره وفكرته المجنونة مع هازارد؟ أم سيواصل العناد على طريقة كانتي؟ دعونا ننتظر إلى أن تتم صفقة هيجواين.